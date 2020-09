Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Secreto bancario, túnel y comprar casa

¡Muy buenos días! Es un gusto reencontrarme con ustedes para recomendarles, como cada jueves, las mejores noticias que tuvimos esta semana para suscriptores. El menú es variado: hay análisis económico, un informe sobre un túnel en el Río de la Plata del que poco se conoce, la visión del flamante ministro de Ambiente, una mirada sobre el mercado inmobiliario y una encuesta respecto a la visión sobre los inmigrantes están entre lo más destacado. Comencemos.

Uruguay y el informe de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —el “club” de países más desarrollados— es quien fija las reglas sobre el intercambio de la información tributaria, un camino que para Uruguay ha sido sinuoso y con varias complejidades. Les recomiendo especialmente esta nota de Fabián Tiscornia donde explica cómo ha sido este proceso y además da cuenta del nuevo informe de esta organización que es en general elogioso —“mantuvo su calificación de ‘mayormente cumplidor’ de la primera ronda, con "un progreso significativo desde la revisión anterior"—, aunque vuelve a hacer advertencias sobre el secreto bancario.

El túnel del que poco se sabe

Un monumental emisario subacuático —en otras palabras, un túnel—, que se adentrará 12 kilómetros en el Río de la Plata desde la costa de Buenos Aires, con un diámetro de 4,3 metros, verterá en aguas comunes de Argentina y Uruguay los desechos pre-tratados de seis millones y medio de habitantes que no tienen cloacas, además de las aguas residuales de cientos de industrias. Esa es hoy la obra pública de mayor envergadura en Argentina, que lleva 11 años y de la que poco se sabe. Los detalles y por qué debería importarnos en este artículo de Delfina Milder.



Lo que piensa el nuevo ministro

Hace una semana el colorado Adrián Peña asumía como primer ministro de Ambiente de la historia de Uruguay, una repartición que creó la Ley de Urgente Consideración (LUC). Entre sus prioridades mencionó mejorar la "calidad" y "cantidad" del agua. Es un punto estratégico porque, como explica en esta entrevista donde aborda sus prioridades, el agua es potable en Uruguay, el punto es que la calidad con la que llega a la planta de OSE se ha ido deteriorando y eso hace que tengan que utilizar muchos productos para completar el proceso de potabilización.



Qué pasa con casas y apartamentos

El 13 de marzo, cuando irrumpió el coronavirus en Uruguay, se paralizó la actividad en el sector inmobiliario, con la consiguiente caída de muchos negocios que aún no estaban formalmente cerrados. Pero eso cambió y el sector luego se reactivó y tomó impulso. Las expectativas están puestas en el próximo verano y la apertura de fronteras. Mientras, según Aníbal Durán, gerente ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), hay un problema “de oferta y demanda”: se da una ralentización en la demanda por la incertidumbre en los potenciales compradores, en tanto la oferta “nunca bajó”. Todos los detalles en este artículo de Pía Mesa.

Y si de sectores se trata, les recomiendo este informe de Marcela Dobal donde cinco líderes de empresas laneras proponen cómo atravesar la mayor crisis en 75 años.

Uruguay y los inmigrantes

Cuatro de cada diez uruguayos piensan que la cultura se ve afectada por la inmigración y que la llegada de extranjeros no beneficia a la economía local. Además, un tercio de los menos educados, la cuarta parte de los que no les interesa la política y de los cabildantes opina que los inmigrantes acentúan la delincuencia. Esos son los resultados de la versión uruguaya del Comparative Study of Electoral Systems, un proyecto que analiza la marcha electoral en 58 países y que en Uruguay lideró la Universidad de la República y la consultora Factum y que tira por la borda aquello del Uruguay libre de xenofobia. Por eso es que esta nota habla de un muro simbólico hacia los extranjeros, con datos que vale la pena conocer.

Y además....

Otras tres recomendaciones: esta entrevista a Patricia Madrid, un artículo sobre un nuevo modo de diagnóstico desarrollado en Uruguay de la endometriosis y un análisis sobre cómo evolucionará el dólar.

Esto es todo por hoy, nos reencontramos el próximo jueves.

