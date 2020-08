Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Inversiones que llegan, clientelismo y programas sin control

¡Muy buenos días! Hoy te escribe Lucía Baldomir, editora Digital. Tengo el gusto de traerte, por esta semana, las mejores noticias que tuvimos para nuestros suscriptores. Sin más preámbulos, vamos a las recomendaciones por si alguna se les pasó.

Falta de control en programas

La gestión del Ministerio de Desarrollo durante la administración anterior ha estado bajo la lupa del actual gobierno desde que asumió. Ahora, el director de la OPP, Isaac Alfie, durante una visita virtual al CEN del Partido Colorado en la que presentó los tres pilares del presupuesto quinquenal se refirió a la falta de control de los programas y a las dificultades de evaluación. El Mides fue centro de críticas. Acá lee los detalles.



Isaac Alfie, director de la OPP. Foto: Francisco Flores

Crecen las fusiones y adquisiciones

Hay inversores golpeando la puerta en Uruguay. Así lo planteó Rodrigo Ribeiro, socio de Advisory Services en KPMG Uruguay en una entrevista con Economía y Mercado. No se busca montar de cero empresas al menos por ahora, pero Ribeiro da pistas de inversores buscando “activos baratos” y otros que tienen una mirada más estratégica. ¿A qué precios? ¿En qué sectores? Lee acá los detalles.

Ayudita por barrio

¿En su barrio hubo en el último año electoral algún favor o ayuda material de políticos? Si la respuesta es que sí, sepa que uno de cada cinco uruguayos opina lo mismo que usted según un estudio de la Universidad de la República y la consultora Factum que muestra alta desconfianza de los uruguayos en sus políticos. Los encuestados respondieron qué partido les genera más confianza en este sentido en esta nota.



Y vinculado a la campaña electoral... a ocho meses de pasada la elección presidencial dentro de la educación queda pendiente una polémica ¿qué hacer con los inspectores y coordinadores de Secundaria que habían dado su apoyo expreso, mencionando sus cargos, a la fórmula Martínez-Villar? Las autoridades del Codicen y Secundaria fueron esta semana a la comisión de Educación del Senado y se pidió la destitución, pero los docentes ya fueron sancionados. Acá algunas pistas de qué se prevé hacer.

Foto: El País.

Abogado le dio marihuana a recluso

Un abogado fue hallado culpable de suministrarle droga a un recluso durante una audiencia judicial para que la ingresara a la cárcel de Mercedes. ¿Qué lo llevó a hacerlo? “Me lo dio para que lo trajera el doctor. Me dijo que no iba a pasar nada, que no me iban a revisar. Me dijo que antes de fin de año liberaba a mi señora (que estaba en prisión) y que en un año me sacaba a mí con medida sustitutivas”, indicó el recluso al ser indagado.

Embargo de bienes a acusados por Operación Océano

La Operación Océano dio un paso más la semana pasada con la audiencia inédita de todos los acusados de participar en el abuso de menores. Y un punto que salió a la luz esta semana es que la Justicia podría llegar a embargar todos los bienes de los acusados por explotación sexual. El País consultó a la fiscal Darviña Viera y esto es lo que contestó.

Otras recomendadas

Para ese rato libre en el que querés distender la mente te recomiendo estas dos notas:



"En el nombre del pan": el legado escrito de un viejo maestro panadero que te cuenta los secretos de los pagnificados.



También la historia de Joe Di Maggio, el campeón de béisbol que conquistó a Marilyn Monroe.



Dos columnas de temas relevantes

Esta semana nuestros columnistas abordaron diferentes temas, pero te recomiendo la de Claudio Fantini en la que relata la situación crítica que se vive en Argentina, que esta semana incluyó una marcha multitudinaria contra las medidas del gobierno. También te sugiero leer la columna de Ignacio Munyo que aborda un tema que preocupa a todos: cómo será la reforma de la seguridad social que comenzará a diseñarse.

