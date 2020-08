Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un sector ganador, delito y salud personal

¡Muy buenos días! Es un gusto volver a tu casilla de correo para comentar las mejores notas que tuvimos esta semana para suscriptores. Hay un poco de todo, desde sectores a los que el coronavirus les está dando una mano, problemas frecuentes y poco conocidos de salud, la explicación de las cifras de desempleo, un nuevo delito que trae polémica y entrevistas que vale la pena leer. Comencemos..

La LUC, delito nuevo y ¿abusos?

Con la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideción (LUC) también se creó un nuevo delito: resistencia al arresto. Esta norma complementa y amplifica al delito de desacato. Eleva la pena del primero, y agrega que quien ejerza resistencia física al arresto será castigado con una pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. El 25 de julio, dos días después de su entrada en vigencia, se produjo la primera formalización por este delito, que generó polémica de si se trató de un abuso policial. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo ven esta norma fiscales y expertos? Las respuestas en este informe de Mariangel Salomita.

La hora de la verdad para el desempleo

Uno de los aspectos previsibles de la crisis provocada por el coronavirus es la afectación del empleo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) que releva los datos del mercado laboral, postergó hasta principios de junio el informe de marzo y hubo sorpresas: la tasa de desempleo en el mes de inicio de la pandemia fue inferior a febrero. En palabras del ministro de Trabajo Pablo Mieres esto es una "situación oculta". ¿A qué se debe y qué opinan los analistas? ¿Qué otros indicadores hay que mirar para comprender la salud laboral? De eso trata esta nota de Mathias Da Silva.

El inesperado ganador del coronavirus

Tomarse vacaciones, despejarse, pero sin salir del país y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública en cuanto a distancia y cuidados por el coronavirus. No es de extrañar que con este panorama el turismo rural sea uno de los rubros cuya actividad sea mayor ahora que en otros años en meses similares. Este 2020 ya había sido decretado por la Organización Mundial del Turismo como el año del turismo rural." Cuando cae la pandemia dijimos ‘¿qué hacemos?’, pero ahora con los socios coincidimos que al final fue positivo y servirá para mostrar este tipo de turismo, distinto, personalizado", comentó Marina Cantera, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural en este informe.

El hígado graso y sus consecuencias

Cuando la semana pasada difundimos la Semana del Hígado y cómo la hepatitis C es una epidemia silenciosa, los expertos nombraron otro problema de salud pública poco conocido pero que puede derivar en cirrosis, cáncer hepático e incluso, ser causa de transplante: el Hígado Graso No Alcohólico. La mayoría de los pacientes no presenta síntomas, ¿entonces cómo se la detecta? ¿cuáles son los factores de riesgo más frecuentes? Analía Filosi lo cuenta en esta nota.

Rodrigo Romano y un regreso

El domingo pasado Teledoce estrenó el regreso del "Polideportivo", un clásico televisivo de los noventa. Antes, Rodrigo Romano habló con El País sobre sus cambios en los últimos dos años y cómo fue su vida después del video viral: "Me quedé sin trabajo, pero salí y la remé", contó en esta entrevista que les recomiendo.

Y además....

Otras tres notas para recomendarles: esta sobre cuánto pagaron por impuestos las aplicaciones tipo Spotify en Uruguay, una entrevista a la periodista Viviana Ruggiero y un artículo sobre la fijación con las noticias negativas.

Los dejo hoy, nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá a los demás. Y si me querés hacer algún comentario, podés contactarme por aquí.



