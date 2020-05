Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Víctimas, futuro y algo de cine

¡Muy buenos días! Ya vamos dos meses desde que el coronavirus se instaló en nuestras vidas. En casa o fuera de ella, la nueva normalidad vino para quedarse, al menos por un buen tiempo. Es por eso que en esta edición varias de las notas que tengo para recomendarle se relacionan con la pandemia, pero también hay música y cine. Comencemos.

Las vidas que se llevó el coronavirus

Como decíamos, ayer se cumplieron 60 días de los primeros casos de coronavirus diagnosticados en Uruguay. Dos meses de pandemia, de quedarse en casa, de aislamiento social, del camino hacia una nueva normalidad. Dos meses de estar todos los días pendientes de cuántas personas se enferman, cuántas se curan y también ser testigos de las vidas que se lleva la pandemia. Muchas veces esa víctimas terminan siendo solamente números y en El País nos propusimos contar sus historias, la de la enfermedad, pero sobre todo sus gustos, sus sueños, sus miedos. En este especial pueden leer esas historias detrás de las estadísticas.



Un invento uruguayo para esta lucha

Hace 10 años la madre del uruguayo Andy Hoffer, director del Laboratorio de Neurokinesiología de la Simon Fraser University (Canadá), tuvo neumonía y requirió ventilación mecánica antes de fallecer. A partir de esa experiencia desarrolló un “marcapasos pulmonar”. Ahora, con COVID-19 el Lungpacer, creación de Hoffer, fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) para uso de emergencia en el tratamiento de pacientes con ventilación mecánica que tienen alto riesgo de no responder a la liberación, incluidos aquellos con coronavirus. Su método, del que tienen los detalles en esta nota de María Orfila, puede acortar la estadía en CTI, reduciendo el riesgo de contraer infecciones en el hospital.

Las oportunidades que se vienen

Más allá de pensar en víctimas y en cómo se puede transitar mejor la enfermedad, todos estamos mirando al día después. A qué pasará cuando esta nueva normalidad quede instalada. ¿Qué oportunidades ven empresarios del agro, la construcción y el retail para el día después del virus? Mauricio Levitin, Gerardo Zambrano y Christopher Jones tuvieron una mirada optimista pensando a mediano y largo plazo que Pía Mesa recogió en esta interesante nota.



También pensando en el futuro económico, aquí varios analistas opinan acerca de los caminos tributarios que se abren luego del COVID-19.

Los que se enfermaron y se recuperaron

“Las energías se me iban, me faltaba el oxígeno y me tenía que conectar a la maquinita”, contó Daniela Mingroni, una enfermera del hospital Pereira Rossell de 57 años que tuvo COVID-19. Ella es una de las 506 personas que se han recuperado. Una pequeña parte de ese grupo estuvo internada e incluso algunos, como ella, pasaron por unidades de cuidados intensivos. De ella y otros recuperados trata esta interesante nota de Sebastián Cabrera,

Tom Cruise con ojos uruguayos

Barry Seal hecho en América es una película con varios atractivos, alguno de los cuales la han convertido en tendencia local en Netflix. El primero, sin duda, es Tom Cruise que aquí interpreta a un piloto que en la década de 1980 trabajó para la CIA, el cartel de Medellín y los contras nicaragüenses. También es parte importante del encanto el trabajo de César Charlone. El director de fotografía uruguayo cuenta en este artículo en primera persona cómo es trabajar en una película así de grande como Barry Seal y qué tal es Tom Cruise como persona y piloteando un avión (una de las respuesta es “un capo”).

Y además...

Antes de despedirme, tres recomendaciones más: la historia de "I Just Called To Say I Love You", el gran éxito de Stevie Wonder, esta nota sobre cómo es pasar de estar en la calle a estar en la final de Got Talent y este muy útil artículo que explica cuál es la mejor tela para hacer un tapabocas casero.

Me despido por hoy, nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá a los demás. Y si me querés hacer algún comentario, podés contactarme por aquí.

