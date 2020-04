Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Abrazos, música y un espejo que duele

¡Muy buenos días! Desde que empezó la pandemia, más allá de los artículos sobre lo que va pasando día a día, tratamos de ir a fondo para contestar las preguntas que a todos se nos vienen a la cabeza como ¿hasta cuándo seguiremos así? ¿cómo saldremos? ¿por qué es tan importante cuidar las camas de CTI? y muchas otras interrogantes. En este Llave Maestra elegí varias notas en esa dirección. Además, porque no todo es coronavirus, también hay música, viajes (para hacer desde casa) y consejos para los que se quieran animar a escribir. Comencemos.

Cuándo vuelven los abrazos

Hay quienes están en primera línea a escala mundial en la lucha contra el coronavirus. El cardiólogo Oscar Cingolani, profesor de la universidad Johns Hopkins, es uno de ellos: integra un selecto grupo de 12 especialistas que cada día se reúnen para evaluar hacía dónde dirigir las investigaciones y tratamientos. En esta entrevista de Paula Barquet Cingolani habla de todo: desde qué tratamientos y ensayos están a la vanguardia a escala mundial hasta cuándo volverán los abrazos entre abuelos y nietos.

Los que están en primera línea

Una de las cuestiones más críticas en esta pandemia es la cantidad de camas de CTI y cómo están centrados los esfuerzos para no llenarlas y que el sistema no colapse. Pero, ¿cómo se vive en ese mundo? ¿por qué es tan clave que las personas no se enfermen? Sebastián Cabrera reunió en esta nota a seis de los más destacados intensivistas de Uruguay que dan un claro panorama de cómo se vive esta realidad puertas adentro, explican la problemática de que los pacientes con coronavirus están internados mucho más tiempo que el promedio y cuentan cómo esta realidad vuelve a deshumanizar a los CTI.



Cómo es el avance del virus

El fin de semana Tomer Urwicz accedió a datos muy interesantes sobre cómo se mueve el virus en Montevideo. En 15 días los barrios afectados pasaron de ser siete a 19, aunque de todos modos los casos positivos tienden a concentrarse en la costa Este. De hecho, entre Carrasco y Pocitos reúnen un tercio de los infectados en todo el departamento. Otra cuestión interesante en esta nota es la edad de quienes se están enfermando: de cada cinco casos de COVID-19, uno tiene entre 25 y 34 años, y otro tiene entre 55 y 64 años.

Frente a lo peor de nosotros

Esta semana cuesta mirarnos al espejo como sociedad. Cada una hora y 50 minutos se denuncia un caso de maltrato o abuso sexual contra niños o adolescentes en Uruguay. Esos son los números del año pasado divulgados ahora, una realidad que, según expertos, puede incluso empeorar en estos momentos de estar en casa. De hecho, con mensajes camuflados en medio de deberes que mandaban a sus maestras a través de la plataforma Crea del Plan Ceibal — "Fui violada”, “Hola, me están abusando”— dos niñas denunciaron haber sido abusadas sexualmente durante la cuarentena. Ambas están ahora en un lugar seguro y Primaria instrumentará un botón de pánico para facilitar estas denuncias.

El otro tema crítico que volvió al tapete esta semana por el coronavirus, pero que va mucho más allá, son los hogares de ancianos: hay más de 1.300 adultos mayores en Uruguay que viven en "condiciones espeluznantes". Aquí hay más información sobre este tema.



Los 50 mejores discos uruguayos

Todas las listas son polémicas, y esta no es la excepción. Reúne a los 50 mejores discos uruguayos de todos los tiempos y se basa en una encuesta, desarrollada por los periodistas de la sección Espectáculos Belén Fourment y Rodrigo Guerra, de la que participaron 120 personas vinculadas a la música nacional. Ellos eligieron cinco discos fundamentales. De la suma total de los puntajes asignados, El País elaboró este ranking de los mejores álbumes nacionales de la historia que se puede ver y escuchar aquí, en este estupendo especial preparado por Diego Lorenzo.



Y además...

Antes de despedirme, otras tres notas que quiero recomendarles: una sobre cómo manejar el deseo sexual en estos tiempos, otra sobre consejos de escritura para personas que no suelen escribir y una última con un recorrido en lugares abandonados que parecen escenarios de películas de terror.

Me despido por hoy, nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá a los demás. Y si me querés hacer algún comentario, podés contactarme por aquí.



