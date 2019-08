Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pagar sin PIN, cafés y tesoros

¡Buenos días! Esta semana tenemos noticias para suscriptores para todos los gustos, y también sentidos. La tecnología contactless, los secretos del mejor café, la búsqueda de tesoros en el mar, los peligros de los pesticidas y concretar el sueño de dejar todo y viajar son las propuestas que hoy vamos a compartir.

Pagar sin el PIN

La semana pasada pagué con mi nueva tarjeta de débito en la farmacia. Para mi sorpresa no necesité digitar el PIN para finalizar la compra. ¿Cuán seguro es este sistema contactless?, me preguntó la comerciante. La misma pregunta me hice yo y esta nota de Pía Mesa saca todas las dudas de esta tecnología que ya tienen 50.000 personas en Uruguay y se irá extendiendo.

Pesticidas y desconfianza

Que todo lo que pasa en Argentina y Brasil nos afecta no es novedad. Pero hay noticias que preocupan más que otras y esta es una de ellas. El gobierno de Jair Bolsonaro aprobó en siete meses 290 pesticidas y si bien en ese país justificaron la medida como una reducción de “la burocracia” en la academia uruguaya miran con desconfianza estas autorizaciones y prevén consecuencias para el suelo, la salud y el agua.

Todo sobre el café

El café cada vez tiene más adeptos. Cafeterías, cafés de especialidad, la revalorización de la figura del barista y hasta los sommeliers en esta área dan cuenta del fenómeno. El argentino Nicolás Artusi, especialista en el tema, visitó Montevideo y Rosana Decima lo entrevistó y escribió este interesante artículo que habla de la tendencias y de los buenos café, los malos y el instantáneo, de si es mejor tomarlo con o sin azúcar y de cómo elegir la mejor cafetera.

Del fondo del Río

El Río de la Plata es uno de los mayores cementerios de barcos del mundo. Bajo sus aguas podría haber cerca de 2.000 pecios. La Comisión de Patrimonio considera que estos bienes tienen un valor cultural antes que económico y deben ser conservados en Uruguay. A este apasionante tema se dedicó Mariángel Salomita que cuenta en este artículo los juicios, demoras y los nuevos planes del Estado con este tema.

El sueño hecho realidad

Todos fantaseamos alguna vez con dar un cambio radical a nuestra vida. Eso fue lo que hizo Jonatah B. Roy, un canadiense de 33 años que hasta hace tres trabajaba como abogado. Tras la muerte de su madre en 2016 se propuso dar la vuelta al mundo en bicicleta, ya pedaleó más de 30.000 kilómetros y esta semana llegó a Uruguay. Una historia que vale la pena conocer.

Y por último

Dos noticias más antes de despedirnos: cómo analiza el gobierno uruguayo la escalada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos y cuánto gastó Ancap en la compra de petróleo.​

Y un último aviso: la próxima semana estaré de vacaciones y Lucía Baldomir, editora de El País Digital, les escribirá con lo mejor de la semana para suscriptores.



Hasta pronto,

Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción



