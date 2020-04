Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Teletrabajo, reservas y tevé

¡Muy buenos días! Vamos en la tercera semana desde que se produjo el primer caso de coronavirus en Uruguay. La pandemia continúa en el centro de la información y también de las noticias que tenemos para ustedes, nuestros suscriptores. Antes de ir a las recomendaciones, les cuento por estos días estamos de festejo porque varias de nuestras newsletters –Siete, Enjambre, Piques y Voy de 5– cumplen su primer aniversario. Si todavía no las consumen, les recomiendo ingresar aquí para suscribirse y conocer toda la propuesta de newsletters que tenemos para ustedes.

Coronavirus, lo último

Anoche, el gobierno comunicó que hasta el momento son 350 los casos positivos de coronavirus en Uruguay. Los departamentos con pacientes confirmados siguen siendo nueve: Canelones, Colonia, Flores, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto y Soriano.

También anoche el Senado aprobó —con el voto de todos los partidos— el proyecto de ley que crea el "Fondo Coronavirus", para hacer frente a la delicada situación que atraviesa el país ante el avance de la pandemia. Hoy se votará en Diputados y aquí pueden acceder a todo el detalle.

Más temprano, recibíamos la triste noticia de la segunda muerte por la pandemia en Uruguay: el médico Juan José López Lerena. Tenía 61 años

y actualmente se encontraba en actividad, aunque el presidente del Sindicato Médico del Uruguay descartó que hubiese sido contagiado de coronavirus en actividad laboral.

¿Usamos las reservas?

Desde que comenzó la emergencia a raíz del coronavirus hubo numerosos planteos para hacer uso de las reservas y así financiar medidas que ayuden a paliar la situación de los más afectados y el parate económico que generó. ¿Qué son efectivamente las reservas? ¿Se pueden usar en estos casos? ¿En qué proporción? ¿O son más una especie de "seguro"? Esta nota de Fabián Tiscornia explica un tema complejo de un modo muy claro y concluye que el uso de reservas es el último recurso para el gobierno.

Diferencias internas en el MSP

Las diferencias entre integrantes de la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y el ministro Daniel Salinas y su equipo de conducción se hicieron evidentes la semana pasada cuando la directora de Epidemiología y otros tres jerarcas pusieron sus cargos a disposición por diferencias con las autoridades. En concreto, según explicaron fuentes de Salud Pública en esta nota para suscriptores, consideraban que las autoridades no escuchan varias de sus recomendaciones técnicas para combatir el coronavirus. Con el correr de los días las aguas parecen haberse aplacado.

Teletrabajo y dolor de espalda

teletrabajo

El teletrabajo tomó a muchos, me incluyo, de forma inesperada. Es así que no hubo tiempo para salir a conseguir una silla adecuada o tener en casa un sitio preparado. Es por eso que prestar atención a las posturas que adoptamos y fijarnos una rutina de ejercicios son clave para que la espalda no nos pase factura. Las fisioterapeutas Alexandra Abella y Fiorella Viotti elaboraron para los suscriptores de El País una serie de recomendaciones y ejercicios que pueden leer aquí.



Coronavirus y los canales

El coronavirus y la cuarentena trajo también un aumento del rating en los canales de televisión abierta. Entre el 2 y el 18 de marzo, el rating hogares creció 28% y el tiempo frente a la pantalla se incrementó 15%. Eso, y la coyuntura informativa han obligado a los canales a cambiar algunos de sus planes. Por un lado hay mayor énfasis en los noticieros centrales, que empiezan antes y terminan más tarde, pero también con programas fuera del aire y la necesidad de posponer grandes apuestas que tenían para este año, como se detalla en esta nota.

Me despido por hoy, nos reencontramos el próximo jueves. Si tenés ganas de volver a los clásicos, aquí encontrarás una lista de ocho que están disponibles en Youtube.

Mientras, cuidate y cuidá a los demás. Y si me querés hacer algún comentario, podés contactarme por aquí.

