Llave Maestra

Coronavirus, el después y un regalo

¡Muy buenos días! Hoy quiero empezar este newsletter con un agradecimiento. Un agradecimiento ustedes. Vamos casi dos semanas desde que se conoció el primer caso de coronavirus en Uruguay y la vida nos ha cambiado a todos. Con ello, vino el desafío de, también en este contexto, tener desde El País la mejor información para ofrecerles.

El fin de semana hicimos números: en los primeros 20 días de marzo El País registró en toda su red de sitios 7.650.000 usuarios únicos y más de 40.000.000 de páginas vistas, lo que implica un crecimiento de 51% y 17% respectivamente. Eso nos dice que vamos por buen camino y nos desafía a ser cada día mejores. Ustedes, nuestros suscriptores, son nuestros usuarios más fieles. ¡Gracias! Y ahora sí, vamos con lo mejor de la semana.



Coronavirus, lo último

Anoche no hubo conferencia de prensa, pero el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) emitió un comunicado en el que indica que se confirmaron 28 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total a 217. De esos casos, cuatro personas se encuentran en cuidados intensivos, dos en cuidados intermedios y seis en sala. Los departamentos en los que se han registrado pacientes con coronavirus son Canelones, Colonia, Flores, Maldonado, Montevideo, Rocha, Salto y Soriano.



Si quiere interiorizarse sobre el tema, puede ver toda la información que sacamos sobre el coronavirus aquí, un perfil de dónde están los casos confirmados y cuántos años tienen en esta nota , y preguntas y respuestas para los mayores de 65 años y la cuarentena acá.

Cómo estamos preparados

¿Estamos preparados para lo que se viene? ¿Qué tenemos y qué nos falta? ¿Qué puede pasar? El gobierno maneja dos hipótesis: una conservadora y otra expansiva. Carlos Tapia se planteó un montón de preguntas e investigó el tema y esta nota que recomiendo detalla cómo el sistema de salud se preparara para lo peor y esperan hacer unos 100.000 test en los próximos meses.

Lo que las empresas creen

Los impactos del coronavirus en la economía uruguaya se sienten desde el primer momento. Industrias detenidas o con baja actividad, comercios cerrados, envíos al seguro de paro y la incertidumbre de no saber hasta cuando continuará la emergencia sanitaria. El País accedió a una encuesta que hizo el Centro de Innovación en Organización Industrial (Cinoi) de la Universidad de Montevideo y Matías Da Silva cuenta en esta nota para suscriptores los resultados. Para muestra, dos datos: solo 16% de las empresas consultadas cree que no le afectaría una cuarentena obligatoria y la mayoría de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) ya están previendo un impacto económico, en especial en su liquidez.

Y si lo que le interesa es el dólar, aquí puede leer un análisis de Aldo Lema sobre las consecuencias de esta pandaemia en la economía global.



Contagios y demandas

Abogados especializados en derecho civil coinciden en que una persona que sabe que contrajo el coronavirus e igualmente sale a la calle puede enfrentar una demanda por daños y lucro cesante por el tiempo que el damnificado deje de trabajar durante la convalecencia. Más difícil, sostienen los expertos en esta nota de Eduardo Barreneche, es que un juez o una jueza determine que también existió daño moral por el sufrimiento que la enfermedad causó a los familiares.

Todavía cantamos

Con el país en pausa, una de las áreas más afectadas ha sido la cultural. Esto golpea en particular a los músicos, que en gran parte no tienen otro trabajo y por ende, no cuentan con la estructura formal y los derechos de un trabajador. Por eso, como cuentan Belén Fourment y Rodrigo Guerra en esta nota, tratan de potenciar lo que en estos momentos es su única fuente de ingresos: los derechos de autor. Así se popularizaron varias propuestas que buscan incrementarlo, al tiempo que se hacen gestiones con autoridades para buscar algún tipo de subsidio.



Regálese 18 minutos

Milagros Peradotto tiene 16 años. A los 6 meses fue diagnosticada con fibrósis quística y el 7 de marzo viajó a Buenos Aires donde le hicieron un trasplante bipulmonar. Ya de regreso en Montevideo y en su casa la adolescente grabó este video de 18 minutos, que incluye varios momentos de su peripecia y que es un regalo. Un regalo para el alma en estos tiempos de quedarnos en casa, de cuidarnos, y de poner las cosas en perspectiva.



Me despido por hoy, nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá a los demás.



Déborah Friedmann, coordindora de Redacción



