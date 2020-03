Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Coronavirus, y mucho para leer

¡Muy buenos días! En esta semana totalmente atípica, les escribo desde mi casa, donde también seguramente estarán muchos de ustedes, cuidándose ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Hoy, este newsletter está enfocado a la pandemia desde múltiples aspectos que incluyen lo que hay que saber, lo que se investiga, cuidarse puertas adentro y qué pasa puertas afuera, y también consejos más prácticos de cómo manejarse con los niños, el trabajo y qué hacer en el tiempo libre en casa.

Lo que hay que saber

Anoche el gobierno anunció que la cantidad de casos confirmados de COVID-19 en Uruguay asciende a 79, concentrados en cinco departamentos: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo y Salto. En esta nota, que se actualiza de forma permanente, pueden encontrar datos y mapas nacionales e internacionales sobre el avance de este virus y también las 10 preguntas más frecuentes y sus respuestas sobre el tema. Si lo que quieren es ver todo lo que publicamos sobre la pandemia, lo encuentran aquí.

Además, este video te explica en menos de 10 minutos qué diferencia a la cuarentena del distanciamiento social, si sirve usar tapabocas y por qué hay que evitar la receta de alcohol en gel que circula por WhatsApp. Y en este otro video te mostramos cómo hay que lavarse las manos de forma correcta, la principal recomendación para evitar la propagación del virus.



Lo que se investiga y en qué está

El coronavirus Covid-19 , que comenzó a esparcirse al mundo desde la ciudad de Wuham, en China, hasta generar una pandemia, mutó. El virus que hoy está haciendo estragos en España ya no sería exactamente la misma versión del que salió de oriente. La buena noticia, como se explica en esta nota, es que estas mutaciones del Covid-19 no lo vuelven más peligroso ni más letal.

Lo que a todos nos preocupa es cuán cerca podemos estar de una vacuna o un medicamento que pueda combatir la pandemia. Empresas farmacéuticas y laboratorios de investigación trabajan contra reloj para encontrar tratamientos, que se resumen en este artículo.

Paralelamente, desde Uruguay llegó ayer una buena noticia: un grupo de investigadores y científicos de la Facultad de Ciencias lograron desarrollar un test diagnóstico para determinar si se trata de un caso positivo o negativo de coronavirus. "Aspiramos a que el test esté disponible para uso de Salud Pública a la brevedad teniendo en cuenta la emergencia nacional", dijeron anoche los investigadores.

Cuidarse puertas adentro

Desde que se anunciaron los primeros casos de coronavirus, muchos decidieron quedarse en cuarentena, ya sea por cercanía con algún caso o por prevención ¿Cómo nos cuidamos también dentro de casa? Eso es lo que responde en este video Faustina Bartaburu, que de de la mano de expertos explica por qué la limpieza se debe incrementar y aconseja medidas que todos deberíamos tomar como quitarnos los zapatos para ingresar a la casa, dejar ventilar la ropa al llegar, mantener los pisos limpios, sanitizar los pestillos de las puertas con alcohol así como las superficies con las que estamos en contacto.

Además, aquí hay consejos si estás teletrabajando, en este artículo se detallan seis aplicaciones para hacer videollamadas a distancia y esta nota es especial para padres, ya que explica la importancia de mantener una rutina, aún en tiempos de estar en casa.

Lo que sucede puertas afuera

Con las actividades restringidas al mínimo, en esta nota exclusiva para suscriptores Tomer Urwicz cuenta cómo era caminar el martes por Montevideo. Les recomiendo este testimonio que va desde cómo es un parto en estos momentos hasta cómo esta situación afecta a los velatorios, pasando por farmacias, bancos, transporte público y demás aspectos de la vida diaria.



Conciertos, hoy y mañana

En estos días la cultura también se adapta. Hoy de noche hay dos conciertos recomendados para ver por streaming. Fabián Marquisio, quien junto a su proyecto Villazul hará una transmisión en Facebook a las 19.00, donde presentará los temas de Canciones para crecer, el exitoso disco para niños publicado en 2014. Luego, a las 21.00 Rossana Taddei presentará un miniconcierto a través de Facebook e Instagram donde interpretará algunas de los temas que iban a formar parte del recital que tenía pactado para hoy en el Teatro Solís. Por otra parte, mañana a las 20.00, Jorge Nasser hará un Facebook Live y tocará varias canciones.

Viajar desde casa

Los museos del mundo están trabajando a puertas cerradas, pero eso no significa que no estén en actividad. Por en contrario, muchos de los grandes centros culturales de Europa y Estados Unidos están potenciando su labor a través de sus páginas web y de sus redes sociales, para no perder contacto con los usuarios y también para conquistar más visitantes virtuales. En esta nota, varias opciones para este plan que cada vez tiene más adeptos.

Me despido por hoy, nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá a los demás.

Déborah Friedmann, coordindora de Redacción

