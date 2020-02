Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cambio de mando, bienes y vivir entre tiros

¡Muy buenos días! Es un gusto volver a escribirles desde una Montevideo un poco menos desierta luego de los feriados de Carnaval. Estamos a solo días días de que asuma la Presidencia Luis Lacalle Pou y en la Redacción de El País ya tenemos todo listo para informarles minuto a minuto: podrán ver las ceremonias en vivo y todo lo que suceda detrás de escena con nuestro equipo de periodistas y reporteros gráficos ubicados en puntos estratégicos y siguiendo a los principales invitados. Así que a no perderse esta cobertura en nuestro sitio web y en las ediciones impresas. Esta semana tuvimos variedad de noticias para suscriptores. A continuación, mis recomendaciones.

Economía y nuevos roles

La asunción del nuevo gobierno trae también cambios en esta casa. Isaac Alfie, quien se desempeñó en los últimos 15 años como columnista de Economía y Mercado, publicó el lunes pasado su última columna, al menos por este ciclo, ya que asumirá como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

“Fueron más de 350 columnas con la mayor diversidad de tópicos que logré llevar adelante, siempre desde la base técnica que la teoría y práctica económica brinda. Más allá de aciertos y errores, de una cosa estoy seguro, en todos los casos traté los temas con rigurosidad y, cuando emití opiniones por fuera de cifras lo hice es base a mis convicciones filosóficas”, escribió.

Economía y perspectivas

Una de las expectativas centrales del próximo gobierno está puesta en la economía. ¿Cuáles son las proyecciones? La consultora FocusEconomics señaló que para este año “se espera que el crecimiento regional se recupere del débil desempeño de 2019 a medida que el impulso en Brasil se fortalece y la actividad en México se recupera gradualmente, con ambas economías respaldadas por condiciones monetarias más flexibles”.

Según esta consultora, cuyo informe resume este artículo, la estimación de crecimiento promedio para América Latina en 2020 es de 1,6% y en el caso de Uruguay los bancos y consultoras (son 21 los que responden este mes) estimaron que el Producto Interno Bruto para 2020 crecerá 1,5% (preveían 1,5% en enero y 1,4% en diciembre).



Limones, tiros y juicio

Cuando uno lee sobre este episodio, la asociación es instantánea: inmediatamente recuerda al “caso de viñedo”. El 11 de enero de este año en Cuchilla Pereira, cerca de Las Piedras, un joven robó tres bolsas de limones. Recibió un disparo en la cabeza por parte del dueño de la chacra —mientras estaba en la parada de ómnibus con su pareja— y sobrevivió. Tras el alta quedó detenido: “¿Cómo me va acusar o condenar a mí cuando el productor me pegó un tiro en la cara? Me quiso ejecutar en el suelo y se fue a la casa. Me salvó un policía”, sostuvo el joven en la audiencia. ¿Qué le contestó el fiscal Diego Pérez? ¿Terminó en la cárcel? Las respuestas y todos los detalles en este artículo de Eduardo Barreneche.

Vivir entre disparos

Nueve homicidios y 546 rapiñas. Esas cifras, divulgadas el pasado viernes por el Ministerio del Interior, son con las que tuvo que convivir Piedras Blancas durante el 2019. Es el tercer barrio con más asesinatos y el decimoquinto que tuvo más rapiñas. “Hay tiroteos todas las noches, ráfagas de automáticas o metralletas”, dijo Camilo, un vecino de la zona. Guillermo Lorenzo se propuso ver cómo era la vida en ese barrio. Fue, habló con vecinos, comerciantes y en esta nota que recomiendo especialmente cuenta cómo es vivir entre tiros.

Separación de bienes, ¿sí o no?

Cuando dos personas deciden emprender una vida en común, se casen o no, uno de los temas a resolver es el financiero. Al convivir, compartir gastos y proyectos en común suele venir una pregunta: ¿cómo manejamos el dinero? ¿es conveniente hacer separación de bienes? Ese tema puso sobre la mesa Pamela Díaz y en esta nota exclusiva para suscriptores explica las diferentes opciones, pros y contras.

Y además....

Dos notas para recomendarles: una sobre mitos y verdades que todo dueño de perro debe saber y otra que explica qué se puede uno llevar como "souvenir" de un hotel y qué mejor no.

Hasta el próximo jueves,

​Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción

