Llave Maestra

La bandera, homicidios y trabajar con la pareja

¡Buen día! Esta semana tuvimos varias notas interesantes pensadas para ustedes: desde nuevos datos del robo de la bandera de los 33 Orientales, pasando por un interesante perfil del fiscal de Homicidios, la gemoterapia en Uruguay y cómo es compartir la vida en pareja y también el trabajo.

La bandera de los 33

Pasaron 50 años y poco se ha podido saber del paradero de la bandera de los 33 Orientales, robada del Museo Histórico Nacional el 16 de julio de 1969. Con la excusa de ese aniversario Paula Barquet investigó el tema y en esta nota recoge nuevos elementos, a partir de varios de sus protagonistas que rompen el silencio. Para algunos, como Ariel Queiro, fue la mayor aventura de su vida. Para otros, como Sylvia Costa, en ese entonces una niña de 12 años, una picardía infantil la llevó a abrir un paquete que su padre le había prohibido tocar. Y las historias siguen.

El fiscal de Homicidios

Juan Bautista Gómez es uno de los dos fiscales de Homicidios en Montevideo. Oriundo del pueblo La Palma, en Rivera, lleva 44 años en el Ministerio Público. Gómez mantuvo una charla con Renzo Rossello donde cuenta cómo ha cambiado la criminalidad en estas cuatro décadas, refiere a un alarmante retroceso en las normas de convivencia e incluso sitúa en 200.000 personas las que, de forma directa o indirecta, viven de alguna actividad delictiva en Uruguay.

Piedras energéticas

La gemoterapia es una de las medicinas alternativas más antiguas y su uso se ha extendido, también en Uruguay. Según los expertos, cada piedra tiene sus propiedades particulares y su colocación en distintos puntos energéticos tiene un resultado específico. Mariana Malek cuenta en esta nota cuáles son las gemas con más propiedades en Uruguay y también usos para otras piedras que se consiguen en plaza.

En casa y en el trabajo

En la vida en pareja siempre se trata de compartir. Pero en estos casos, además de compartir la vida tienen la misma profesión. Los protagonistas de las cuatro historias que cuenta Soledad Gago dicen que así es más sencillo, que hay más empatía, que se entienden más que nadie. También hablan de límites entre la casa y el trabajo y en no perder nunca la personalidad. Pero sobre todo, hablan de tener la misma pasión. Cuatro historias que vale la pena conocer.

Los nuevos hogares de las empresas

Carrasco dejó de ser el barrio solamente elegido para vivir. Ahora cada vez más empresas desembarcan allí motivadas por la cercanía de los hogares de sus ejecutivos y en búsqueda de mayor calidad de vida. Además, hay un tema de costos: un metro cuadrado de una casa destinado para oficina vale en promedio entre US$ 15 y US$ 25, por debajo de otras zonas muy importantes de Montevideo. Y si bien en principio buscaban solo sobre Avenida Arocena, la saturación de esa vía hizo que acepten opciones no tan céntricas.

Y por último ...

Dos recomendaciones más antes de despedirme: una nota sobre por qué razón las empresas públicas explican la menor recaudación de la DGI y otra sobre cuánto cuesta tener una casa inteligente en Uruguay.

Nos reencontramos el próximo jueves,

Déborah Friedmann, coordinadora de redacción

