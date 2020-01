Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lo preferido por ustedes en 2019 (II)

¡Muy buenos días! Espero que hayan empezado de excelente forma este 2020. Al igual que la semana anterior les propongo hacer un repaso por lo más leído por ustedes, nuestros suscriptores, durante el año pasado, centrado en notas atemporales y que vale la pena releer. Además, les quiero hacer una invitación especial para asistir el 10 de enero en Punta del Este al selecto evento "2020: los desafíos que enfrenta la región", con referentes de los principales medios de prensa del Cono Sur, que organiza El País. Más adelante en este newsletter les cuento cómo pueden acceder.



Oftalmólogos sin salvar examen

Por primera vez desde que se inauguró el Hospital de Ojos, en 2007, un artículo profundizó en la preparación y en el nivel técnico de los médicos cubanos que allí ejercen. La investigación de Camila Bello reveló que, a pesar de que en el centro de salud se realizaron 90.000 intervenciones exitosas de cataratas, los nueve profesionales que quisieron revalidar sus títulos universitarios en Uruguay no lograron pasar la prueba que les tomó la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar). La cátedra se expidió en seis casos y en todos les exigió un curso de nivelación de seis meses, ya que los profesionales no equiparaban el nivel de sus colegas uruguayos. Los otros tres médicos no recibieron aún una devolución del examen.

Después de la publicación de esta nota, el Ministerio de Salud Pública, ASSE y la Universidad de la República emitieron un comunicado conjunto en el que defendieron la “idoneidad técnica” de los oftalmólogos cubanos que ejercen en el Hospital de Ojos. La Asociación de Oftalmología, por recomendación de sus abogados, se mantuvo en silencio.



Naná y su invento

Alejada de los medios, Nelly María González, conocida como Naná, aceptó ser entrevistada por Mariángel Solomita con la condición de revelar un invento de su autoría que seis años atrás la oficina de marcas y patentes de Estados Unidos aprobó. Lo había mantenido en secreto con la esperanza de ganar millones con su venta. A los 86 años está convencida de que el dispositivo de silicona que diseñó para practicar de forma segura sexo oral, revolucionará la salud y será tan importante como el preservativo. Su

último deseo es que esta idea craneada una década atrás logre venderse en Norteamérica. Pero el consulado le ha negado la visa para viajar y comercializarlo. “Es que no es ético ayudar a Naná”, argumentó.

Tras la nota —que fue replicada en el exterior— Naná contó que tuvo llamados de conocidos que la felicitan por su invento y aguarda poder reunirse con el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay y que desde el Consulado se comuniquen con sus abogados a ver si consigue destrabar la situación.



Quiénes son los futuros gobernantes

Todo lo referido al futuro gobierno fue y es uno de los temas más leídos por los suscriptores, en particular las notas que refieren a los perfiles de los jerarcas que asumirán con la administración de Luis Lacalle Pou. Notas sobre dos de ellos, en particular, concitaron mucha atención: una que refiere a quién es Rodrigo Ferrés, futuro prosecretario de la Presidencia, y este perfil de Azucena Arbeleche, una de las dos mujeres en el gabinete, quien asumirá al frente de Economía el 1° de marzo.



Problemas con la facturación de UTE

Un cliente recibió, como todos los meses, su factura de UTE. Al mirar el importe vio que debe pagar $ 8.000. Está convencido de que es un error porque su consumo no suele llegar ni siquiera a la mitad de ese monto. ¿Qué fue lo que le ocurrió? ¿En qué consiste la facturación forzada? ¿Es lo mismo que la facturación estimada? ¿Qué cuidados debe tener el cliente? ¿Cómo calcula UTE el consumo ante eventualidades? Esas preguntas se hizo Pía Mesa y en este artículo brinda las respuestas y también las vías de reclamo que existen ante ese organismo.

Feriados, vacaciones y juegos

¿Cuándo tocará descansar en este 2020? Dos notas, una sobre el calendario de feriados y otra sobre cuándo son las vacaciones escolares han concitado la atención de nuestros suscriptores, como así también lo hizo este artículo sobre qué se buscó más en Google en Uruguay en 2019.

Además, también notas que apelan a lo lúdico fueron muy consultadas, sobre todo un test viral que indica si tenés buena vista o necesitás lentes y otra sobre una fotografía donde se camufla un leopardo a la perfección.

La región 2020

El viernes 10 de enero a las 9:30 en Enjoy Punta del Este tendrá lugar un selecto encuentro con referentes de los principales medios de prensa del Cono Sur, que organiza El País. El evento, titulado "2020: los desafíos que enfrenta la región", es una oportunidad para analizar y trazar los principales temas de un año bisagra en materia económica, social y política. Como suscriptor sos nuestro invitado. Para acceder es necesario registrarte aquí.



Expondrán figuras relevantes de los principales medios de prensa de la región: José del Río (La Nación, Argentina), Ascânio Seleme

(O Globo, Brasil), Carolina Álvarez (El Mercurio, Chile) y Martín Aguirre, director de Redacción de El País (Uruguay) y autor de la newsletter Siete. El editor de la sección Economía de El País, Fabián Tiscornia, será el conductor del evento.

Nos reencontramos el próximo jueves,

Déborah Friedmann, coordinadora de redacción

El País tiene otros seis newsletters de autor. Si querés suscribirte, hacé click aquí.