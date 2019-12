Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lo preferido por ustedes en 2019 (I)

¡Buenos días! Cuando ya estamos en la cuenta regresiva para Fin de Año, es un buen momento para balances y repasos. Y en esta oportunidad me gustaría contarles cuáles fueron las notas preferidas por ustedes, nuestros suscriptores, este 2019. Más allá de lo estrictamente coyuntural, que quizás no tenga mucho sentido repasar, me voy a centrar en aquellas notas que vale la pena releer y, si se las perdieron, son recomendables para estos días donde entre los festejos también queda tiempo libre para el disfrute de la lectura. En esta primera entrega, me voy a dedicar a lo electoral y relativo al próximo gobierno.

Los resultados de octubre

La nota que más suscriptores leyeron este año fue este artículo, que reúne el resultado de las elecciones de octubre. Y aunque ya pasó tiempo de esa instancia, hay varias cuestiones que sigue siendo interesante repasar: desde cómo se votó en cada departamento (que puede dar alguna pista para las próximas municipales de mayo), la composición del próximo Parlamento —este artículo profundiza en el Senado y fue también de los favoritos—, cómo fue el voto por edad y por si aún no lo sabe, cómo fue el resultado en su local de votación.

El distinto de los festejos

Luis Lacalle Pou, como recordarán, tuvo un festejo doblemente aplazado. No pudo festejar ni la misma noche del 24 de noviembre ni tampoco cuando ya con los resultados oficiales fijó el acto para el viernes siguiente y el clima le jugó una mala pasada. El sábado 30 de noviembre Kibón se volvió una fiesta. Más allá del discurso de Lacalle Pou, Milton, un frenteamplista que fue con su bandera, acaparó las miradas y también llamó la atención del futuro presidente quien pidió un aplauso para él. Esa historia, contada por Mateo Vázquez y Delfina Milder, fue la nota de la campaña electoral que más de ustedes vieron.

Los que van a gobernar

El lunes 16 de diciembre, sobre las 11 horas, Luis Lacalle Pou presentó a su equipo de gobierno. Eligió hacerlo reuniendo a todo el futuro gabinete, quien apareció parado junto a él para tomarse una tradicional “foto de familia”. ¿Quiénes son? ¿Qué perfil tienen? Esta nota que los presenta uno por uno es uno de los contenidos que más suscriptores leyeron y que seguramente continuarán leyendo cuando se acerque la fecha de la asunción y lleguen los primeros tiempos del gobierno de Lacalle.

La futura primera dama

En el último tramo de la campaña electoral Mariángel Solomita estuvo tras los pasos de Lorena Ponce de León, esposa de Luis Lacalle Pou. Y dos de las notas que escribió, una sobre su papel en la carrera de Lacalle hacia la Presidencia y otra donde contó en una charla íntima su historia de vida, cómo forjó su relación, su protagonismo en la campaña electoral y sus aspiraciones en su nuevo rol fueron de las historias preferidas por los suscritpores. Textos que, sin dudas, vale la pena repasar.

Los nuevos en el Parlamento

Un capitán de barco, un paracaidista, una empresaria de ropa femenina, un productor rural, una empleada doméstica y hasta un grado 4 en derecho constitucional. Así de variado es el perfil de los diputados electos por Cabildo Abierto. El partido liderado por Guido Manini Ríos tendrá tres senadores y 11 diputados y sin dudas esta colectividad que estrena representación parlamentaria y cargos de gobierno suscita gran interés. También las reglas que puso Manini Ríos en su estricta guía de actuación parlamentaria estuvieron entre los contenidos preferidos.

Nos reencontramos el próximo jueves,

Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción



El País tiene otros seis newsletters de autor. Si querés suscribirte, hacé click aquí.