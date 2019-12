Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sport casual, cargos, VAR y neosolteros

¡Muy buenos días! Es un gusto volver a escribirles para enviarles esta selección de las mejores noticias que tuvimos esta semana para suscriptores. La primera entrevista de Lacalle Pou tras su proclamación, los cargos que se vienen, la nueva legislatura y el "estreno" de Cabildo Abierto en el Parlamento, los "neosolteros" y el VAR en el campeonato uruguayo son algunos de los temas que vamos a compartir.

La primera entrevista de Lacalle presidente

El viernes pasado un equipo de seis reporteros de El País, entre periodistas, fotógrafo y videoperiodistas, desembarcaron en la sede de campaña de Luis Lacalle Pou. “¿Llegó Netflix? Se llenó la casa de humo”, bromeó en su tono habitual. En más de una hora de entrevista —la primera tras haber ganado la elección— el presidente electo habló de todos los temas. Desde cómo vivió la campaña electoral, el efecto Manini, la transición, de qué forma encarará los principales temas del país y las relaciones con el resto del mundo, y cómo le gustaría que recuerden su gestión: un gobierno justo, un gobierno sensible y que supo ejercer la autoridad. Una entrevista imperdible que, si aún no leyeron, recomiendo.

Definir 500 cargos

Algunos puestos, como Economía, ministerio que estará a cargo de Azucena Arbeleche, la primera mujer en ejercer el cargo, ya habían sido anunciados de antemano por Lacalle Pou. Con el correr de los días hay varios nombres más confirmados —como Ernesto Talvi en Cancillería—, pero ¿cuántos puestos hay que designar? ¿cómo se encara esa tarea? Esas preguntas se hizo Carlos Tapia y en esta interesante nota exclusiva para suscriptores hay un completo panorama de la forma en que se está desarrollando ese proceso.

Cabildo de "sport formal"

Cuando el 15 de febrero asuma la nueva legislatura muchos ojos estarán posados sobre Cabildo Abierto, el partido que nació poco antes de estas elecciones y conquistó tres senadores y 11 diputados. En estos días uno de los temas sobre la mesa de trabajo entre la dirección del partido y los legisladores electos es cómo funcionarán, sobre todo para evitar salidas de tono y dos notas exclusivas para suscriptores traen interesante información.

Guido Manini Ríos, su líder, entregó a los 11 diputados electos un documento de cuatro páginas con directivas generales. Allí se recomienda no usar expresiones vulgares en las declaraciones, coordinar con la bancada a la hora de realizar pronunciamientos, así como al “tramitar temas sensibles o de especial interés del partido”. Pero también, según esta nota, hacen sugerencias vinculadas a la vida privada de los dirigentes, como evitar conducir tras tomar alcohol o drogas, no recibir regalos, no hacer compras en comercios de frontera, racionalizar el uso de agua y café y vestir “sport formal” en el Parlamento.



Una de las integrantes de la bancada de Cabildo Abierto es Elsa Capillera, quien llegará a la Cámara de Diputados. Referente de Casavalle, recibió a Sebastián Cabrera en su casa y cuenta con orgullo su historia: la de una empleada doméstica que se crió en una familia numerosa en pleno barrio Borro, no terminó el liceo y vivió en un asentamiento, hasta convertirse en la referente social de su barrio y ahora diputada.

"Neosolteros" y vivir solo

“Neosolteros" —término usado por primera vez en los años 90— son aquellas personas entre los 25 y los 50 años que no tienen como objetivo en la vida tener una relación estable, casarse ni mucho menos tener hijos; sino que más bien se preocupan por alcanzar el éxito en su vida profesional y vivir de una manera plena e independiente. La nueva ola también impacta sobre el mundo financiero con ventajas y desventajas que vale la pena analizar como se hace en este artículo que aborda en profundidad costos, beneficios y riesgos de esta opción.

El VAR en el Uruguayo

Más allá del paro planteado por los árbitros y la suspensión del fútbol el pasado fin de semana, Uruguay estrenará el VAR para la definición del Campeonato Uruguayo, tecnología que ya estaba decidida desde tiempo atrás. Así se sumará a la lista de países de América que ya cuentan con él. Pero: ¿cómo ha funcionado hasta el momento el VAR en nuestro continente? La respuesta en esta nota de Pablo Cupese exclusiva para suscriptores.

Esto es todo por hoy, me despido hasta el próximo jueves.

Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción



El País tiene otros siete newsletters de autor. Si querés suscribirte, hacé click aquí.