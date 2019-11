Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El después del debate, Suárez y dietas

¡Buen día! A pocas horas del debate presidencial de anoche, mucho más tenso y picado que el anterior, hoy tenemos repercusiones, análisis y datos para compartir de esta instancia histórica. Además, en la oferta exclusiva para los suscriptores de esta semana se destacan notas variadas: una entrevista a Luis Suárez, una nota que explica por qué es tan difícil hacer dieta y varios mitos sobre cómo se combate el cambio climático.

En la cuenta regresiva

Ya pasadas algunas horas del debate entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez y a solo 10 días de las elecciones hay varias preguntas que hoy respondemos en El País: ¿hubo un ganador para los analistas?, ¿cuáles fueron los mejores y peores momentos de ambos candidatos?, ¿de qué manera se vivió en redes sociales?, ¿cómo sintieron la instancia los militantes?. En este listado pueden acceder a todas las notas de la cobertura.

Además, durante el debate El País junto con IGV realizó en tiempo real un monitor con inteligencia artificial que midió cómo reaccionaron las personas en Twitter y que vale la pena mirar.

Si lo que tiene es ganas de repasar la instancia, dos contenidos para hacerlo: un artículo que reúne en texto y también en video las mejores frases del debate por área temática y otro con el mensaje inicial y final de los candidatos.

Y también le recomiendo este artículo de nuestro director de Redacción, Martín Aguirre, que analiza los aspectos en común y las diferencias con el primer debate y los puntos fuertes y debilidades de ambos candidatos.

Suárez habla de todo

"A medida que voy creciendo tengo claro que tengo que ser más cuidadoso y consciente de cuidar el cuerpo", le dijo Luis Suárez a Edward Piñón en esta entrevista exclusiva para suscriptores. Recién bajado del avión que trasladó a la Selección uruguaya a Budapest para afrontar dos partidos internacionales, el goleador habló distendido y de todo: de las lesiones, de la relación con la Celeste, de las críticas que ha recibido por estar menos en forma, de Nacional y del récord que lo tiene orgulloso: estar entre los cuatro goleadores históricos del Barcelona.



Neumáticos que contaminan

En Uruguay se generan cerca de 3,5 millones de toneladas de residuos anuales. De estos, el 1,4% corresponde a residuos especiales y los neumáticos fuera de uso representan alrededor del 25% de los desechos especiales. Aunque la generación no resulta significativa en términos globales, desde el punto de vista ambiental su deficitaria gestión trae malas consecuencias que afectan la salud y María Orfila trata en profundidad en este artículo.

Además, esta columna de Björn Lomborg derriba varios mitos sobre qué acciones concretas son útiles para combatir el cambio climático. Solo por dar dos ejemplos: dejar de comer carne o de conducir un auto con motor a gasolina no hacen una diferencias sustancial.

Servicios digitales y tributación

Hace pocos años que en el mundo se empezó a discutir en profundidad cómo deben tributar los servicios digitales y se abrieron dos caminos: algunos países aplicaron sistemas propios para gravarlas y, a su vez, la OCDE analizó el tema y espera llegar a un acuerdo en 2020 para unificar la forma de tributación de los países miembros. En esta nota Mathías Da Silva explica el proceso, sitúa a Uruguay como país innovador en el área e indica qué criterios maneja el borrador de la OCDE.

Entre dieta y tentación

¿Por qué algunas personas logran hacer dieta con facilidad y otras no? ¿Todo es actitud o hay también cuestiones biológicas y genéticas? Marcelo Rubinstein, experto argentino en genética molecular y funcional del apetito estuvo días atrás en Montevideo y contó que estamos programados genéticamente para comer lo mínimo imprescindible. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando se intenta bajar de peso el problema es que el hipotálamo "defiende" el actual peso corporal y cuando disminuimos la cantidad de comida al cerebro le cuesta entender porque es muy bueno para aprender pero no para desaprender. Igual, a no desanimarse: en esta nota hay varios consejos y cuestiones para aprender del funcionamiento del cerebro para triunfar.



Y además:

Antes de despedirme, dos columnas para recomendarles: una de Jorge Caumont que aborda los factores externos que afectan la situación macroeconómica de nuestro país. y otra de Andrés Oppenheimer sobre el nuevo mapa político de América Latina.

Hasta el próximo jueves,

Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción

