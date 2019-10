Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Voto con el bolsillo, el ADN y la seguridad

¡Buen comienzo de jueves! Ya quedan 10 días para las elecciones nacionales y los contenidos en este sentido abundan. Pero hay más, así que les escribo para comentarles algunas de las notas más destacadas que tuvimos para suscriptores esta semana. Antes les recomiendo este especial que permite chatear con los candidatos a la Presidencia y conversar sobre más de 20 preguntas de la vida personal y de sus propuestas.

Al lado de Manini Ríos

Irene Moreira no es solo la esposa de Guido Manini Ríos, candidato presidencial por Cabildo Abierto. Es una de las principales dirigentes del partido, tercera candidata al Senado, primera suplente de su pareja en el Senado y diputada a candidata por Artigas. Sebastián Cabrera conversó con ella rato antes de que Manini Ríos disertara para ADM en el Club de Golf y construyó este interesante perfil que mucho tiene que ver en cómo surgió y se afianzó una figura que en seis meses es central en esta campaña electoral.

Economía y campaña electoral

Los días previos a las definiciones que comenzarán en escasos días, están cargados de comentarios sobre el rumbo que debe tomar la política de gastos y de ingresos oficiales. Con un resultado crecientemente negativo de las cuentas públicas y amenazas al grado inversor que califica a los pasivos financieros del sector público nacional, este análisis de Jorge Caumont sobre el gasto público y los impuestos es una excelente lectura.

También relacionado con elecciones y cuestiones económicas, un tema que inquieta a científicos y políticos es cuánto es el peso de la marcha de la economía en los resultados electorales. En la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo investigaron este tema, recopilaron datos de la evolución del PBI desde 1922 y los cruzaron con los resultados electorales que obtuvo el oficialismo que terminaba su mandato. La conclusión, que se puede leer en profundidad en esta nota, es que hay “evidencia de que el impacto de la variación del PIB durante la gestión es estadísticamente significativa para explicar la votación del partido que está en el gobierno”.

Economía y nuestro bolsillo

Hay una batería de leyes que protegen al consumidor pero, ¿qué tanto sabemos de ellas? Los especialistas coinciden en que “poco y nada”. Por ejemplo, ¿cuántos saben que si se adquiere un producto o servicio mediante internet o en la vía pública, es decir, siendo la publicidad parte del contrato, hay un período de cinco días para devolverlo sin exponer razones? Expertos alertan que el sobreendeudamiento por crédito al consumo creció, y que estudios jurídicos contratados por las empresas que los brindan para cobrarles a los morosos estarían aplicando prácticas abusivas que bordean la ilegalidad. ¿Quién controla estos excesos? Todas las respuestas en esta nota de Mariángel Solomita.

Delito y genética

No importa lo que hayan hecho, todos deberán someterse a la prueba de ADN: un violador o un asesino, pero también aquel que haya protagonizado una riña en un espectáculo público y sea entonces penado por la ley de faltas. Ese material va al Registro Nacional de Huellas Genéticas, a cargo de Policía Científica, donde se atesoran 55.831 huellas genéticas. Todos los viernes contrastan la base de datos criminal con la de casos no resueltos hay coincidencias. ¿Cómo funcionan? ¿Qué maquinaria usan? ¿Qué casos toman? ¿Cuáles no y por qué? Eso lo cuentan Carlos Tapia y Camila Bello en esta nota.



También cerveza

Octubre es mes de elecciones, pero también de cerveza. La oferta de las cervecerías artesanales en Montevideo es variada y en el mes de la cerveza tienen distintas promociones y descuentos. Rosana Decima hace en esta nota un recorrido por varios lugares para probarlas, con recomendaciones y precios.

Y además...

Otras dos notas para recomendar: una sobre Angelina Jolie y cómo ha hecho para ser diva, bruja, activista y madre sin dejar de ser ella misma, y otra sobre el escritor argentino Eduardo Sacheri, quien charló con El País sobre su nueva novela, "Lo mucho que te amé".



Hasta el próximo jueves,

Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción



