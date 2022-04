Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cómo es la reforma educativa y cuánto vale la Celeste

¡Muy buenos días! Es un gusto estar en tu casilla de correo para traerte, como cada semana, los mejores contenidos que tuvimos para suscriptores. Antes de comenzar, recordarte que el martes próximo tenés acceso exclusivo al webinar donde Marcela Dobal, editora de El Empresario, entrevistará a Nicolás Jodal, CEO de Genexus, empresa que ayer Globant anunció que adquirirá. Los detalles aquí.



El realojo del Kennedy 60 años después

El Kennedy nació como un barrio en 1961, fundado por el gobierno departamental de aquel momento. Pero creció desaforadamente, hasta convertirse en un imponente asentamiento en que hoy viven unas 600 familias, es decir unas 2.500 personas. En estos 60 años, el Kennedy tuvo tres realojos, pero nunca uno definitivo. Esa es una promesa que, gobierno tras gobierno, se pospuso. Diez días atrás, el intendente Antía anunció que la Junta Departamental votó por unanimidad un fideicomiso por 35 millones de dólares que permitirá, ahora sí, su relocalización a un predio ubicado a un kilómetro de distancia. La noticia no caló demasiado hondo en el barrio, muchos vecinos están poco informados y otros tantos no confían en que finalmente suceda. Además están los que no quieren marcharse, y argumentan que viven en tierras donadas por el presidente Kennedy. Te invito a leer en esta nota de Mariángel Solomita la historia detrás de este particular realojo.

Las bases de la reforma educativa

El Codicen aprobó el “documento base” para la transformación educativa. Y aunque la votación fue dividida el nuevo documento de 58 páginas sienta las bases sobre qué se espera de la educación obligatoria en Uruguay: qué, cómo y para qué. El marco curricular, que según el cronograma oficial se pretendía aprobar el pasado diciembre pero sufrió retrasos, se basa en competencias: saberes, habilidades y comprensiones necesarias para resolver situaciones complejas. Por tanto, deja por la borda la postura enciclopedista. Todos los detalles los encontrás aquí, en la nota de Tomer Urwicz.



Crece el negocio de software a EE.UU.

En plena caída de muchos negocios, incluso dentro de las firmas de TI durante la pandemia, el segmento específico de venta de servicios de software mostró un fuerte crecimiento, del orden del 36% en 2020, en relación al año previo, y a la fecha no solo ha seguido la tendencia, sino que se ha intensificado. ¿Qué hay detrás de ese proceso? ¿Cómo se explica? Las repuestas en esta nota de Fabiana Culshaw.

Uruguay y la carrera espacial

Uruguay quiere sumarse al auge mundial de los negocios en torno a la actividad espacial. El gobierno ya activó una Junta Nacional de Política Espacial y estudia la creación de una agencia especializada. En este contexto, una empresa argentina le planteó a las autoridades su interés de lanzar cohetes desde una zona de Rocha para poner en órbita nanosatélites. Mientras, cada vez más militares se licencian en la carrera de Defensa Militar Aeroespacial. Todos los detalles en este informe de Agustín Magallanes.

El valor de los planteles mundialistas

El valor de los 28 equipos que ya están en la Copa del Mundo (faltan conocerse cuatro clasificados más) se basa en los valores que hoy le da Transfermarkt.com a cada uno de los futbolistas. Tiene como base una lista de 26 , la misma cantidad que Diego Alonso citó para los últimos dos partidos de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Las primeras selecciones de la lista no sorprenden por aparecer en esos puestos, pero sí pueden hacerlo por el valor de sus planteles que hoy superan los 1.000 millones de euros. Francia (1.120 millones) e Inglaterra (1.109) son las dos que encabezan y España (968,5) es la que cierra el podio. ¿Cómo está Uruguay? Aquí tenés la respuesta.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves.



Soy Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción



