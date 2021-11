Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ventajas de ir a Argentina, ayahuasca y Forlán

¡Muy buenos días! Es un gusto estar, como todos los jueves, en tu casilla de correo para recomendarte los mejores contenidos que tuvimos esta semana para suscriptores. El menú es variado: la crisis en Casa de Galicia, Forlán y la Selección, las terapias con ayahuasca, las ventajas para ir a Argentina y los detalles de una fuga muy comentada. Sin más, comencemos.

El detrás de la crisis de Casa de Galicia

En las últimas semanas, una sucesión de hechos pusieron a Casa de Galicia en la mira de las autoridades sanitarias. El pedido de un nuevo fideicomiso y la presentación a concurso ante la Justicia derivaron, entre otros factores, a la intervención de la mutualista, la tercera en 20 años. Su presidente asegura que su gestión “iba bien” y que con el fideicomiso y un año más de gestión “estaría ganando”. Ahora, las interventoras trabajan para evaluar la situación. Delfina Milder se adentró en los pormenores de toda esta situación y aquí pueden leer este informe que les recomiendo.

Terapias con hongos "mágicos" y ayahuasca

Cada vez hay más personas en Uruguay haciendo experiencias y “viajes” con drogas psicodélicas, como ayahuasca o psilocibina, ya sea de forma individual, colectiva o en centros, según el antropólogo Juan Scuro. Se utilizan también para tratar depresión y adicciones y en esa temática se adentró Sebastián Cabrera en este informe, donde recoge varios testimonios y voces de expertos. A su vez, hay un renacimiento mundial de las investigaciones sobre las drogas psicodélicas. En la Udelar quieren realizar investigaciones clínicas para explorar el potencial medicinal de estas sustancias.



La fuga de Hugo Pereira paso a paso

Un informe elaborado por la Policía para la fiscal Ana Vallverdú relata paso a paso la fuga del preso Hugo Pereira del Comcar en la noche del 14 de agosto y de eso trata la nota de Eduardo Barreneche y un video que muestra el paso a paso de la fuga y que podés ver aquí. "Me fugué porque pensé que me iba a morir en prisión", sostuvo. El documento policial dice que Pereira se escapó por el vallado y luego caminó hacia Santiago Vázquez. “Todas las noches cambié de hotel. La Policía va cada día. Un conocido, cuyo nombre no voy a revelar, me alcanzó mi documento. Me alojaba todos los días con documento argentino. Me quedaba hasta las 10. Después salía a caminar. Iba a la Plaza Seregni”, contó.

Las ventajas para viajar a Argentina

Este lunes no fue un día cualquiera para Uruguay ni tampoco para Argentina con la apertura de fronteras y un objetivo similar: que el turismo sea el motor de la reactivación económica tras el fuerte golpe que significó la pandemia. En Argentina el peso del turismo en el PIB representa aproximadamente un 10% y la presencia de los visitantes uruguayos también es importante. Pía Mesa habló con el ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens sobre los atractivos que prevé el gobierno argentino para seducir a los uruguayos, las expectativas ante la reapertura de fronteras, el intercambio turístico entre ambos países y los desafíos que tiene el sector en épocas de pandemia en una entrevista que podés leer aquí.



Forlán, Selección y Eliminatorias

"Es verdad que no nos favoreció mucho el cambio de fixture, porque fueron demasiados partidos complicados de una vez y eso también hace que se dramatice mucho más, aunque es entendible porque los resultados no fueron positivos. Ahora nos tocan dos partidos complicados pero uno es de local. Y acá te podés hacer fuerte y tenemos equipo como para poder hacerlo. Después, ya jugás con un tema diferente y más complicado por la altura de La Paz, pero habrá que ver". En la previa de los partidos de las próximas semanas por las Eliminatorias Diego Forlán habló en esta entrevista del momento de Uruguay, el futuro de Suárez y Cavani y el enojo por una noticia.

