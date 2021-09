Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Futuro, colonos, reformas y Facebook

¡Muy buenos días! Es un gusto estar en tu casilla de mail, como todos los jueves, para recomendarte las mejores notas que tuvimos esta semana para suscriptores. Estamos a un paso de octubre y del fin de semana del patrimonio, así que te dejo aquí varias opciones para disfrutar el sábado y domingo próximos. Ahora sí, comencemos.

La vida oculta de los analfabetos

Blanca Ida Saavedra terminó la escuela a los 93 años y su bisnieta fue la maestra. Nació en una zona rural de Flores. De niña, solo pudo cursar hasta tercer año porque sus padres necesitaban que los hijos trabajaran en el campo. Esa es una de las historias que recoge Mariángel Solomita en este informe que recomiendo, donde cuenta que aunque parece que ya no quedan personas que no puedan leer, en Uruguay son más de 41.500. Para ellas, ser analfabetas es un estigma que esconden como un secreto pesado y recurren a diversas estrategias para funcionar en la sociedad.

El futuro de los colonos

La propuesta del gobierno de traspasar parte de los recursos del Instituto Nacional de Colonización para financiar el fideicomiso para asentamientos ha sido tema recurrente de discusión en el Parlamento. A ese tema de dedicó Delfina Milder en este completo informe. El presidente del instituto, Julio Cardozo, reconoce que sin esos recursos los planes que ya tenía Colonización se ven “afectados”, pero asegura que se están estudiando “otras posibilidades de financiamiento”. Para el director Andrés Berterreche, la propuesta del Ejecutivo demuestra “una visión contraria al instituto”.



Filgueira, Uruguay y las reformas

La estupenda entrevista que le hizo Tomer Urwicz a Fernando Filgueira fue una de las notas más comentadas del fin de semana y también de las preferidas por ustedes. El uruguayo que creó una Teoría Social del Desarrollo, que le valió este año uno de los principales reconocimientos en Ciencias Sociales, considera que hay reformas para las que Uruguay no puede esperar más: la seguridad social, la educación y la alianza entre el Estado y las familias son algunas de ellas. Pasen y lean.

Rafael Barradas en el Malba

Con la perspectiva de la apertura de fronteras de Argentina, Buenos Aires volverá a ser uno de los destinos favoritos de los uruguayos y ahora hay un motivo más para visitar el Malba: la exposición Rafael Barradas. Hombre flecha que se inauguró en estos días. "Es una exposición histórica”, asegura Enrique Aguerre, curador de la muestra y director del Museo Nacional de Artes Visuales. La exposición, que va hasta el 14 de febrero de 2022 y está enmarcada en el 20° aniversario del museo bonaerense, reúne 130 obras del pintor fallecido en 1929 y, en palabras de Aguerre permite acercarse al “arco virtuoso y vanguardista” del hombre detrás de las celebradas series Los magníficos, Los emigrantes y Los místicos.



En Facebook también hay diferencias

Días atrás The Wall Street Journal publicó una serie de reportajes con documentos internos de Facebook que obtuvieron sus periodistas, en los que se asegura que esa compañía tenía claro que Instagram está dañando a las adolescentes con sus prácticas. Allí también se develó algo que Facebook sabía pero no nos dijo y aborda Ana Laura Pérez en su columna de esta semana: en las redes sociales no somos todos iguales, algunos pueden decir ciertas cosas y otras no. Para postear o publicar ciertas imágenes solo hacía falta estar en una lista selecta y prolijamente alimentada por ejecutivos de la compañia que lidera Mark Zuckerberg.



Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá y a los demás. Si me querés hacer algún comentario, podés contactarme por aquí.

