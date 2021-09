Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Riesgo sísmico, Peñarol y los argentinos

En la previa del partido de hoy a las 22 horas entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias te dejo aquí información sobre dónde verlo y el posible equipo que planea para esta noche el maestro Tabárez.

¿Se viene el aluvión de argentinos?

La paulatina apertura de las fronteras (que comenzó ayer para propietarios y luego para extranjeros vacunados desde el 1° de noviembre) activó al sector turístico. Era la buena noticia que añoraban. También entusiasmó a los visitantes habituales del país, en especial a aquellos propietarios argentinos sin residencia que llevan más de un año reclamando su derecho a ingresar para hacer uso de sus viviendas, que ayer reclamaron que no se les cobre la contribución por ese período. ¿Qué se viene? Por lo pronto se dispararon las consultas en inmobiliarias, colegios y sanatorios. Las autoridades, en tanto, tienen puestas las ilusiones en noviembre, y con el foco en lo que será la más competitiva de las últimas temporadas pidieron prudencia a la hora de fijar precios. Más detalles en este completo informe.

El "cara a cara" de Manini y Moreira

Desde marzo, tras una breve pausa en los peores meses de la pandemia, el líder de Cabilido Abierto Guido Manini Ríos visita no menos de ocho pueblos del interior cada fin de semana. Dice que, en total, lleva 80 localidades recorridas junto a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, su esposa. El fin de semana pasado visitaron los lugares más recónditos del interior de Salto, en el marco de esta gira por el país a la que llaman “el cara a cara” y hasta allí fue Delfina Milder, quien escribió esta estupenda crónica. En discursos breves, Manini Ríos hace un repaso de los proyectos que ha presentado Cabildo Abierto en el Parlamento. “Nos quieren poner etiquetas. Que somos extrema derecha, mujiquistas, peronistas. Pero eso solamente demuestra que hay analistas que todavía no entendieron el fenómeno Cabildo Abierto”. Al tiempo que habla de su partido como “un viento fresco” en la política, Manini niega estar pensando en el 2024.

La izquierda y su pérdida de peso en la región

Cristina Fernández, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, Fernando Lugo, Evo Morales, José Mujica y el fallecido Hugo Chávez en Venezuela fueron hace 10 años las caras visibles de la “ola progresista” en América Latina. Hoy la realidad es otra en el continente, donde la mayoría de los votantes se identifica como de “centro” y al final se terminó inclinando la balanza para un “retorno o giro a la derecha”. Esa es una de las conclusiones a las que llega un reciente estudio del Instituto de Economía de la Universidad de la República y de University of Exeter (Reino Unido). Los detalles en esta nota.

El riesgo sísmico y cómo se debería ajustar

Un estudio de tres geólogos recomienda elevar el riesgo de sismos en la región del Río de la Plata y diseñar construcciones que soporten eventos de una magnitud de 6 grados en la escala Richeter. El estudio de la uruguaya Leda Sánchez, el neozelandés Peter Baxter y el argentino Carlos Costa, fue aprobado por el Journal of South American Earth Sciences y en esta nota de María Orfila encuentran más detalles. “Los temblores no son los que matan; matan las estructuras que construye el hombre”, explicó Sánchez. Y añadió: “Para Chile, un evento de una magnitud de 4 o 5 grados no es nada. (...) Si el epicentro del evento de Florida del 8 de mayo de 2021 de 4,6 en la escala Richter hubiera estado en Montevideo (...) hubiéramos contado cadáveres”.



Las marcas que pueden vestir a Peñarol

Mientras en el ámbito futbolístico el plantel de Peñarol se prepara para el Torneo Clausura y las semifinales de la Copa Sudamericana, a nivel institucional el club acelera para definir qué marca deportiva vestirá al club a partir de mayo del próximo año. El proceso es largo. El 26 de mayo el club hizo público en sus redes el llamado a las marcas deportivas interesadas en vestir a Peñarol. Ahora, a tres meses de que esa instancia se cerrara está en conversaciones con Puma, Umbro y New Balance. Todos los detalles están aquí.

Mientras, cuidate y cuidá y a los demás.

