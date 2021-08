Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Economía para 2022, Messi y UPM

¡Muy buenos días! Es un gusto estar, nuevamente, en tu casilla de correo para comentarte las mejores notas que tuvimos esta semana para suscriptores. Antes de empezar, en estas jornadas marcadas por la retirada de Estados Unidos de Afganistán y el regreso de los talibanes te recomiendo este video para entender el ABC de lo que pasa allí. Ahora sí, comencemos.

El inicio del coronavirus aun en debate

El origen del coronavirus ha sido muy debatido, pero hay quienes aseguran que es un invento de laboratorio. Uno de esos casos es el de Li-Meng Yan, médica china especialista en virología e inmunología, quien huyó el año pasado de su país tras recibir amenazas por afirmar que el nuevo coronavirus fue “creado convenientemente” por un equipo de científicos durante un período de seis meses. Y que el SARS-CoV-2 “muestra características biológicas inconsistentes con un virus zoonótico natural”. Ella está escondida en Estados Unidos y en esta nota, que estuvo entre las más leídas este fin de semana, se relata su historia y los fundamentos de sus afirmaciones.

UPM y la mano de obra extranjera

La nueva planta de UPM empieza a verse. Ahora, unos 5.000 trabajadores levantan la estructura de la fábrica. Pronto se dará el pico de empleo de todo el proyecto: en octubre, se prevé que la cifra se eleve a 6.000 trabajadores solo en la planta. En concreto, unos 700 trabajadores del exterior están realizando tareas allí. Vienen de Finlandia, República Checa, Polonia, Ucrania, Eslovenia, Brasil y Argentina. Esto ha sido objeto de debate: ¿por qué, teniendo la experiencia de dos plantas de celulosa en Uruguay, se sigue contratando mano de obra extranjera? A responder esta pregunta se dedicó Delfina Milder en este informe.



Economía, dólar y déficit para 2022

La economía regional “debería recuperar este año parte de las pérdidas de producción de 2020, en medio del levantamiento de restricciones, una demanda externa más fuerte y la recuperación de los precios de las materias primas. Dicho esto, la todavía preocupante situación del COVID-19 podría pesar en la recuperación. Además, la lenta campaña de vacunación, el elevado desempleo, el aumento de las presiones fiscales y las tensiones sociales y políticas nublan las perspectivas”. Ese es el contexto que plantea la consultora FocusEconomics para América Latina, que se puede leer completo en esta nota para suscriptores.

Lo que hay que saber de Ibai, Messi y Twitch

Aunque millones lo consideran una parte clave de su entretenimiento, muchos otros recién descubrieron a Ibai Llanos la semana pasada, cuando apareció primero en la cena de despedida de Barcelona y luego en la presentación en París de Lionel Messi. Ana Laura Pérez se propuso hacer un pequeñísimo glosario de términos que en estos días pueden haberte resultado ajenos o extraños. ¿Qué es Twitch? ¿Se hace dinero allí? ¿Quién es Ibai? ¿Qué quiere decir hostear? Las respuestas las encuentran aquí.

Plantas que son fáciles de cuidar en casa

No hay dudas de que las planta hacen bien y que eso va mucho más allá de lo decorativo. Lo que a veces sucede es que no es fácil dar con aquellas que no requieran de cuidados muy complicados, y más, cuando hay un cambio de estación o, como es mi caso, hubo una mudanza de por medio. Por eso esta nota viene más que bien: reúne ocho plantas de interior que son fáciles de cuidar y eficaces para aumentar el oxígeno y eliminar las toxinas para tener aire más limpio. Algunas de ellas incluso tienen el sello de aprobación de la NASA.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá y a los demás. Si me querés hacer algún comentario, podés contactarme por aquí.

