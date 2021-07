Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Masonería, dólar y los mejores lugares

¡Muy buenos días! Es un gusto estar, nuevamente, en tu casilla de correo para recomendarte las mejores notas que tuvimos esta semana para suscriptores. En estos días de Juegos Olímpicos, aquí podés repasar la histórica actuación de Bruno Cetraro y Felipe Klüver anoche en remo y en esta nota encontrar toda la información sobre el debut en Tokio 2020 de Déborah Rodrígue, hoy a las 22:57. Ahora sí, comencemos.

Más virus respiratorios en niños

Después de un 2020 que con escasísimas consultas e internaciones por infecciones respiratorias muy comunes en invierno, situación atribuida a la no presencialidad plena en el sistema educativo, este año el panorama cambió, en especial en los niños. Uruguay volvió a niveles pre pandemia y lo que más se observa hoy en los centros médicos son el Virus Sincicial Respiratorio (VRS), el adenovirus y en menor medida gripe o influenza. Y lo expertos aseguran que un eventual aumento de casos de coronavirus, por las nuevas variantes, podría perjudicar al sistema sanitario en mayor medida que el año pasado. Más información en esta nota.

Qué se puede esperar del dólar y el déficit

La economía regional “debería recuperar algunas de las pérdidas del año pasado en 2021, gracias a la eliminación gradual de las restricciones y la recuperación de la demanda mundial". Sin embargo, el ritmo de recuperación se verá limitado por la todavía preocupante situación de la pandemia, tensiones sociales y políticas, la lentitud de los cronogramas de vacunación, los considerables déficits fiscales y los mercados laborales en crisis nublan las perspectivas. Ese es el contexto que plantea la consultora FocusEconomics para América Latina. En el caso de Uruguay los bancos y consultoras (son 21 los que responden este mes) redujeron sus proyecciones y estimaron en consenso que el PIB en Uruguay para 2021 crecerá 2,7%. Más detalles del informe los encontrás aquí.

La "agonía anunciada" de la Caja Profesional

Caja Profesional: "crónica de una agonía anunciada", la postura del gobierno y posibles medidas. Así se titula este interesante artículo de Pía Mesa, donde informa que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) enfrenta una situación crítica dado que desde el año 2014 tiene balances operativos negativos, es decir que los ingresos no le alcanzan para cubrir las prestaciones que brinda. Hasta el momento, la caja ha utilizado los rendimientos de sus inversiones financieras para cumplir con esas obligaciones pero con la situación actual solo le quedarían reservas hasta el año 2024. El panorama no parece cambiar: estiman que el déficit de este año será de algo más de US$ 40 millones y en 2022 ascendería a US$ 67 millones. Ahora, el Ministerio de Trabajo está a la espera de que el Directorio de la Caja presente medidas cuantificadas.

La masonería y "nada que ocultar"

La masonería en Uruguay experimenta dos procesos paralelos. Por un lado, un crecimiento exponencial en sus integrantes. Y, por otro, la apertura a la sociedad de aspectos que hasta no hace mucho estaban dominados por un secretismo absoluto. De ambas cosas habla José Garchitorena, gran maestro de la Masonería del Uruguay en esta entrevista de Pablo Fernández. Según Garchitorena, los masones “no tienen nada que ocultar”, por lo que su apertura pública no tiene nada de exótico. También comenta sobre la organización interna del grupo, la inclusión femenina, la relación con la Iglesia Católica y la vinculación con Tabaré Vázquez.

Los lugares más "instragrameables" de Uruguay

Uruguay tiene miles de rincones pintorescos y con el auge del turismo interno por la pandemia muchos de esos lugares se volvieron la locación perfecta para esas fotos que se llevan todos los “me gusta”. Rosana Decima habló con algunos referentes en turismo y redes sociales y en esta nota podés encontrar qué lugares “instagrameables” no hay que dejar de visitar. Algunos son sitios bastante originales y desconocidos y otros son populares y haya que ir con ojos de turista.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá y a los demás.

