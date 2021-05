Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pueblos sin COVID, hacerse millonario y dólar

¡Muy buenos días! Es un gusto estar en tu casilla de correo para traerte, como cada jueves, recomendaciones sobre las mejores notas que tuvimos para suscriptores esta semana. Antes de ir a ellas, si querés entender a fondo cómo está evolucionando la pandemia en Uruguay, esta nota tiene mapas y gráficas que son actualizados día a día desde el 13 de marzo de 2020. Ahora sí, comencemos.

La ruta de los pueblos sin coronavirus

Todavía hay un rincón en Uruguay, en el interior profundo de Salto, donde el COVID-19 no llegó. Paso Cementerio, Cerro Chato y Pepe Núñez son poblados donde mayoritariamente viven personas mayores y peones de campo con sus familias. En estos sitios la gente acató las medidas y aunque estén libres del virus, no hay quien circule sin tapaboca por las calles de tierra. Ahora, el desafío es otro: convencer a la población de vacunarse. Hasta allí fueron Delfina Milder y Faustina Bartaburu y los invito a leer el informe y ver el video aquí.

Qué prevén los bancos sobre dólar y déficit

¿Qué prevén bancos y analistas sobre el dólar a fin de año, la economía uruguaya y el déficit? Los 21 bancos, consultoras y AFAP que responden la encuesta FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus mantuvieron sus proyecciones sobre la economía uruguaya. Una de las cuestiones que señalan es que este año “la economía regional debería volver a crecer, en medio de la eliminación gradual de restricciones (por el COVID-19) y la reactivación de la demanda externa. Sin embargo, la actual crisis sanitaria limitará el ritmo de recuperación a corto plazo. Además, el deterioro de las finanzas públicas, la lentitud de las campañas de vacunación, las altas tasas de desempleo y las tensiones sociales y políticas nublan el panorama”. El resto de sus proyecciones lo encontrás aquí.

Millonario con criptomoneda a los 33

Glauber Contessoto encarna el perfil de un nuevo tipo de inversor: solía trabajar duro y ahorrar con esfuerzo mes a mes, pero en febrero destinó todos los ahorros de su vida a una riesgosa apuesta. Invirtió en Dogecoin, una moneda digital iniciada en 2013 por un par de programadores que decidieron simular la locura de las criptomonedas creando su propio dinero virtual basado en un meme sobre Doge, un cachorro de Shiba Inu que habla. Glauber gastó en ella todo lo que tenía e invirtió unos US$ 250.000. Luego, miró obsesivamente su teléfono mientras Dogecoin se convertía en un fenómeno de Internet cuyo valor eclipsaba al de empresas de primera línea como Twitter y General Motors. Toda la historia está en este artículo.

La raza no explica la agresividad

"El caniche también muerde: por qué la raza no explica la agresividad", así se titula este artículo donde, para empezar, se indica que las personas no denuncian mordeduras de perros como caniches o chihuahuas porque les da vergüenza. Además, según expertos muchos eventos agresivos provocados por perros no son ejecutados por las razas que popularmente se consideran peligrosas. Es más, muchas de estas lesiones, de menor o mayor magnitud, registradas por varias fuentes de investigación no coinciden con la lista propuesta por la diputada colorada Nibia Reisch para su “reclusión permanente”. La clave parecería estar, entonces, en el comportamiento y aprendizaje.

Daniel Castro, gobierno y transparencia

Canal 4 cumplió 60 años y lo celebró renovando Telenoche. Una mayor apuesta visual, nuevos periodistas al aire y más secciones lavaron la cara del clásico noticiero. Daniel Castro está orgulloso de esta transformación. Sobre estas innovaciones y también sobre los límites del sensacionalismo en la pandemia, la extensión de los informativos y el relacionamiento entre el gobierno y los medios charló en esta entrevista.

Esto es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo jueves. Mientras, cuidate y cuidá y a los demás. Si me querés hacer algún comentario, podés contactarme por aquí.



