El dólar, la "infidelidad financiera" y una nueva era de inodoros

Cuando las colonias de abejas ya no tienen más espacio para continuar con la reproducción o el acopio de miel, tienden a dividirse por un proceso natural que se denomina enjambre. Ese espíritu emprendedor inspira a esta newsletter, que cada semana condensará información potencialmente valiosa para tomar decisiones que afectan al bolsillo. Ojalá ayude a crecer, innovar y pensar fuera de la caja.En esta edición: dólar, consumo, banca digital, reforma de las jubilaciones, jóvenes innovadores, sustentabilidad y PIB.

Danza de números

Descifrar qué cotización tendrá el dólar en un período acotado de tiempo siempre es una tarea difícil, incluso para los expertos.En las últimas semanas, esta moneda está subiendo su precio en Uruguay (el viernes pasado el dólar interbancario promedió $ 33,616 y en lo que va del año el alza es de 3,79%). En Argentina subió también (está en plena escalada, con el banco central "atado de manos"). Lo hizo a un ritmo mucho más rápido (10,88% en el año), por lo que algunos empresarios uruguayos ya hablan de "atraso cambiario".

Pero no es factible que el gobierno atienda ese reclamo: el ministro de Economía, Danilo Astori, instó el miércoles en un almuerzo de ADM a no seguir ese razonamiento "peligroso", agregó que "no hay que seguir los fundamentos de una economía que anda mal" y que la competitividad de un país no se mide solo por el tipo de cambio sino por otros factores. El Banco Central del Uruguay (BCU), por su parte, casi no intervino en el mercado de cambios para "suavizar" la suba del dólar (solo participó en 2 de 14 sesiones del mes).

El dólar esté aumentando su valor incluso cuando la autoridad monetaria de Estados Unidos (la Reserva Federal) anunció la semana pasada que no prevé subir sus tasas de interés. Parece contradictorio que el dólar se fortalezca de todos modos, porque esa tasa define el precio del dinero (indica cuánto se debe pagar por tomarlo prestado). Pero el presidente del BCU, Alberto Graña, explicó a El País que esa divisa se afianzó en el mundo por "temores a una recesión o desaceleración abruta (nota exclusiva para suscriptores). La entrevista en profundidad del editor de Economía, Fabián Tiscornia, a Graña se publicará mañana.

Mientras tanto y para entender un poco mejor este fenómeno... ¿por qué el dólar es "el depósito preferido de los ahorros globales", "el refugio supremo en épocas de crisis" y "el medio clave para el intercambio de materias primas como el petróleo"? Las respuestas están en esta nota que publicamos a principios de mes.

Los cambios modificaron al alza sus cotizaciones; la brecha entre dólar compra y dólar venta es notoria.

Zumba en tu bolsillo...

Los uruguayos están cuidando más el peso y varios datos económicos en los últimos días dieron prueba de ello.El menor consumo se reflejó incluso en la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) en febrero (un dato a seguir con atención también si de cuentas públicas se trata, ya que el IVA es el principal impuesto que recauda el fisco).

Las perspectivas de que el consumo repunte no son demasiado alentadoras: los consumidores uruguayos son "moderadamente pesimistas" y cayó su propensión a comprar bienes duraderos (como inmuebles, autos y electrodomésticos), al mismo tiempo que empeoraron las previsiones de desempleo e ingreso de las familias a 12 meses, según muestra el último índice de confianza del consumidor.

A su vez, hoy constatamos que las familias uruguayas están menos predispuestas a tomar nuevos préstamos al consumo y que los hogares de niveles socioeconómicos medios y medios-bajos "atraviesan dificultades económicas para cumplir con obligaciones de créditos ya tomados".

En este contexto, la planificación es clave. En el artículo de Finanzas de Bolsillo de la periodista Pía Mesa publicado ayer hay algunas pistas sobre cómo organizarse cuando la economía es de pareja. Lo más interesante probablemente sea el concepto de "infidelidad financiera" (un asunto que, como tantas otras cosas, los Simpson también anticiparon).

La colmena

Itaú Unibanco (el segundo banco privado en Uruguay en créditos) quiere compararse con Amazon o Netflix, aseguró el presidente del Consejo Estratégico para América Latina de la institución, Ricardo Marino en una conferencia para periodistas de la región en San Pablo (Brasil), a la que asistió Fabián Tiscornia. A su regreso, el editor de Economía escribió este artículo para el suplemento El Empresario, donde detalla cómo este banco está trabajando para en "10 o 15 años" ofrecer una experiencia digital similar a la que brindan esos gigantes tecnológicos. La receta secreta de Itaú incluye un algoritmo que desarrolló con apoyo del MIT y la Universidad de Stanford "capaz de escuchar 300 millones de llamadas e identificar cómo habla, qué dice (el cliente) y quién es, además de saber el estrés de la voz".

"Si el cliente está bien atendido no necesitamos abrir más sucursales", dijo Ricardo Marino.

Atención, aguijón

La necesidad de una reforma del sistema de jubilaciones es uno de los temas de agenda que ha tomado más relevancia y logró mayor consenso.¿Por qué? Primero, por razones demográficas: la esperanza de vida aumentó y no dan los números para que se sostenga como está el régimen de "solidaridad intergeneracional", donde los trabajadores pagan las jubilaciones de los que ya están retirados. Segundo, porque el Estado asiste cada año con US$ 3.500 millones al sistema y mejorar ese gasto rígido (no discrecional) contribuiría a reducir el elevado déficit fiscal (de 4,3% del PIB, el problema macroeconómico más importante de Uruguay, según el Ministerio de Economía y Finanzas y los analistas económicos).

¿Cómo se implementarán los cambios?, ¿cómo impactarán en las cajas paraestatales, como la Militar, Policial, Notarial, Profesional y Bancaria? (contenido exclusivo para suscriptores) ¿Bastará con subir la edad mínima requerida para jubilarse o también se exigirán más años de aportes? Todos estos detalles deberá resolverlos el próximo gobierno, pero el economista de la consultora CPA/Ferrere, Alfonso Capurro, sugirió la semana pasada cómo podría ser esa reforma previsional.

Las reformas de los sistemas de seguridad social son un tema que ocupa a varios países.

Las mieles del éxito

En el Campus Party —el festival que desembarcó en Uruguay este año como "un vendaval" de innovación, tecnología y creatividad— hubo algunos oradores catalogados como "one to watch": sus precoces logros parecen indicar que tienen un futuro prometedor. El periodista Antonio Larronda dialogó con varios de esos jóvenes (en su mayoría argentinos, pero también uruguayos), que a su corta edad crearon desde una app que traduce el habla en escritura hasta un injerto que se usa como bypass coronario. Sus historias las resumimos en este artículo publicado en El Empresario.

El Campus Party reunió a miles de jóvenes por tres días en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

De alto vuelo

Desde el lunes próximo, los comercios en Uruguay cobrarán por las bolsas plásticas para desalentar su uso (en el mundo, más de nueve millones de toneladas terminan en el mar). Más allá de si la medida resulta eficaz o no para cuidar el medio ambiente, en El Empresario del viernes compartimos un análisis profundo que muestra la "crisis del reciclaje" en Estados Unidos. Y el problema no es que los ciudadanos sean perezosos a la hora de clasificar.

Con la colaboración de amigos, en casa clasificamos tapitas para luego crear materiales didácticos.

En algunas ciudades, como Filadelfia, los hogares se enorgullecían por seleccionar los residuos con este fin. Pero China ahora está demandando menos material para reciclar y complicó los números del negocio de reciclaje, por lo que las empresas recolectoras en Estados Unidos fijaron precios "escandalosamente altos" y los municipios empezaron a suspender sus programas. Eso generó entre los ciudadanos una suerte de "angustia ambiental".

Pero así como estas noticias nos desalientan, otras historias nos inspiran para no bajar los brazos. La charla TED de Mike Biddle es especialmente recomendable porque, si bien ya tiene unos años, muestra que es posible dejar de ser meros "consumidores de productos" para convertirnos en "usuarios de recursos" que luego pueden transformarse en otra cosa. En solo 11 minutos, este ejecutivo explica cómo desarrolló una planta energética eficiente y barata que puede reciclar cualquier tipo de plástico.

La charla puede verse en video con subtítulos y también su transcripción completa en español.

¡Polen en el aire!

El mundo de la innovación y de las startups comprometidas con la sustentabilidad da lugar a novedades que a algunos atraen y a otros causan alergia. En noviembre pasado, tuvo lugar en China la "Reinvented toilet expo", que como su nombre indica invitó a repensar qué pasa luego de tirar de la cisterna. No estaríamos hablando de esto si no fuera porque esa exposición fue el resultado de un desafío que lanzó la Fundación Bill y Melinda Gates. El propósito es dar lugar a una nueva generación de inodoros que desechen la materia generando menos contaminación. El futuro, según recogió esta interesante nota del portal Quartz (en inglés), parecen ser los inodoros que funcionan sin agua. Y ya está prevista una versión comercial que llegará a Senegal este año.



Una celda en el panal

En la agenda de la semana, el jueves debería estar destacado, porque ese día se conocerá cómo fue la actividad económica en 2018, es decir, qué pasó con el Producto Interno Bruto (PIB) uruguayo en general y también por sectores. Es lo que el Banco Central difunde como "Informe de cuentas nacionales". Los datos que contiene permiten también ajustar las proyecciones económicas a la interna de las empresas. Con ese escenario de base, ¿qué esperar para 2019? Por lo pronto , la columna del economista Jorge Caumont en las páginas de Economía y Mercado traza algunas líneas (contenido exclusivo para suscriptores).

¡Hasta el próximo lunes!

Marcela Dobal