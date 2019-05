Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Empleo insuficiente, dinero negro y "pecaminosidad"

¡Muy buenos días! No sé cómo lo hacen, pero pareciera que los nórdicos al final siempre dan el ejemplo. Una famosa cadena de comida rápida abrió en Suecia un restaurante muy pequeño, tan pequeño como una colmena. Se llama McHive y fue especialmente pensado para atender un gran desafío que enfrenta la cadena de suministro de alimentos: la caída en la población de abejas.

Mientras tanto, en el Enjambre de hoy debemos atender otras realidades a la uruguaya: ingresos, desocupación, políticas "procíclicas", contrastes con el mundo desarrollado, "techo de cristal", oportunidades y amenazas del cannabis y la trayectoria del dólar.

Para todo lo demás, recomiendo leer este articulo sobre el reclamo de la Confederación de Cámaras Empresariales al gobierno (que titula el diario hoy).

Zumba en tu bolsillo...

Una serie de datos que se conocieron la semana pasada no son para nada ajenos a los ingresos de las familias uruguayas.

La buena noticia es que el salario mínimo y la jubilación mínima subirán a partir del 1° de julio. Pero el enlentecimiento de la actividad económica está empezando a "frenar" el ingreso de los hogares, que no solo dependen de los sueldos. Por ejemplo, los cuentapropistas fueron los más afectados en su poder de compra durante el primer trimestre del año, como describe la columna de los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelín (contenido exclusivo para suscriptores).

Y, para colmo de males, un estudio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas muestra lo que las transferencias sociales (como las pasividades, los subsidios por enfermedad y desempleo) agravan el ciclo económico en vez de "suavizarlo" para ayudar a los individuos más vulnerables. La política es "procíclica", en lugar de "contracíclica" (como sí ocurre en los países desarrollados).

¿Cómo saber si conviene endeudarse para llegar a fin de mes? Cada hogar debe analizar varios aspectos antes de tomar la decisión y sobre eso trató el artículo de Pamela Díaz de Finanzas de Bolsillo el domingo.

A su vez, no es auspiciosa la situación del mercado de trabajo, donde el nivel de empleo es "insuficiente". No solo aumentaron las personas en seguro de paro, sino que al 9,5% de tasa de desempleo se suman las personas subempleadas (trabajan menos horas de las que quisieran) y las desalentadas (estuvieron tanto tiempo sin encontrar empleo que abandonaron la búsqueda).

Las mieles del éxito

¿El gobierno es responsable de la destrucción de puestos de trabajo? Ese fue uno de los temas que se debatieron el martes pasado en el programa Todas Las Voces, donde participé como panelista invitada.

Me volví a topar con esa misma pregunta en el tema de tapa de la prestigiosa revista The Economist (aunque en el mundo desarrollado los políticos recurren a la misma lógica con signo opuesto: Donald Trump, Theresa May y Shinzo Abe han "sacado chapa" por el aumento en el número de empleos). El tema de fondo es la Cuarta Revolución Industrial.

Y ya que mencionamos a The Economist... el viernes en El Empresario publicamos una entrevista a Zanny Minton, la primera mujer que dirige esta revista en sus 176 años de historia. Allí se refirió al liderazgo femenino, a las metas que se propuso para la publicación, al negocio de las suscripciones y a cómo "estirar la mente" de las personas.

La colmena

¿Qué tienen en común Eugenio Figueredo, Marcelo Balcedo, el francés que tiró miles de dólares desde una terraza en Punta del Este, Mónica Rivero y el turco que fue viral manejando una Ferrari? Cada uno de ellos protagoniza un caso emblemático de lavado de activos.

El periodista Mathías Da Silva presentó datos sobre cuáles son los delitos que generan más dinero "negro" en Uruguay y sobre cómo fue evaluado el país por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuya reciente visita alcanzó incluso a la AUF. Además, en otro artículo ahondamos en por qué hay lavadores que "quedan libres".

De alto vuelo

"Si los principales consumidores de cocaína hubieran sido hombres mayores, ricos y blancos, mientras que los principales consumidores de Viagra hubieran sido jóvenes negros y pobres, sería fácil conseguir cocaína con una receta médica, mientras que la venta de Viagra te supondría de 5 a 10 años de prisión".

¿Alguna vez pensaste el debate sobre la legalización de la marihuana en esos términos? La frase es del fundador y director ejecutivo de la Drug Policy Alliance (PhD por la Universidad de Harvard) Ethan Nadelmann, quien analiza los fundamentos de la guerra "antidroga" en una provocadora charla TED (dura 17 minutos).

Nadelmann menciona al pasar el caso de la marihuana en Uruguay. Pero sobre la situación del mercado del cannabis profundizó Antonio Larronda en el informe de tapa de El Empresario (contenido exclusivo para suscriptores).

La uruguaya es una de las 15 plazas más atractivas para desarrollar este negocio (entre varios factores, por su "pecaminosidad"), pero las empresas locales tienen cada vez tiene más competidores debido a que otros países están viendo la proyección de un sector que moverá unos US$ 166.000 millones en 2025, según estima Euromonitor.



Una celda en el panal

El dólar parece haber tenido una pausa en su trayectoria ascendente. Fue mérito del Banco Central, que tomó medidas para suavizar la suba en la cotización, aunque sin usar su "as bajo la manga", como explicó el editor de Economía, Fabián Tiscornia. Así, la divisa cerró la semana a la baja (por primera vez desde marzo). Ayer, en las pizarras del Banco República se depreció cinco centésimos hasta $ 34,35 a la compra y $ 35,85 a la venta.

Una buena ocasión para profundizar en el tema será mañana, cuando el presidente del Banco Central, Alberto Graña, diserte en un almuerzo de ADM en el hotel Radisson sobre "inserción internacional, competitividad, sistema financiero y de pagos".

Antes de despedirme, un adelanto: La próxima Enjambre llegará desde EE.UU., ya que por dos semanas participaré de un programa de intercambio sobre "Comercio e Inversiones en EE.UU.". Los lectores tuiteros podrán seguir de cerca mi travesía en mi cuenta @marcedobal.

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

Enjambre es una de siete newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.