Coronavirus, señuelos en el súper y 100 familias vecinas

¡Muy buenos días! Volver de las vacaciones nunca es fácil, pero acá estamos. Regreso en una semana atípica, en la que Montevideo luce muy tranquila por los feriados de Carnaval pero también se perciben algunos signos de que se avecina el cambio de mando presidencial. La cuenta regresiva ya está en marcha y en Plaza Independencia están armando el escenario para la ceremonia (acá podés vichar cómo van esos preparativos).

Todo parece indicar que no habrá que esperar a que llegue el último ciclista para que empiece el 2020 y que este año psicológico empezará a moverse un poco después de que se vaya el último jinete.

Atención, aguijón

Hay un ingrediente que merece un apartado especial en esta newsletter: el coronavirus. Más allá de la alerta sanitaria, la última semana comenzaron a encenderse varias luces amarillas en el terreno económico. Ayer, este virus hizo vivir un "lunes negro" a los mercados del mundo (las bolsas tuvieron su mayor caída desde 2016), el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó días atrás sobre sus impactos en la actividad económica mundial y en Uruguay ya comienzan a verse los efectos de este brote.

El virus aún no llegó al país, pese a que hubo una falsa alarma en el puerto de Montevideo. Eso no quiere decir que no se sientan los síntomas económicos de este golpe inesperado que tiene paralizada a la producción China (las fábricas tienen muchas restricciones para reabrir), nuestro principal socio comercial.

Uno de los impactos financieros lo padece el sector cárnico uruguayo, que padece el enlentecimiento de los pagos de las mercaderías: hay 41.000 toneladas de carne bovina que representan US$ 200 millones por cobrarse, en vías de cobrarse o en parte ya pagadas por los importadores del gigante asiático.

Los importadores uruguayos también están penando: telas, motos, agroquímicos.. muchas empresas están atravesando problemas de stock por mercadería que no llegó a tiempo. Para profundizar en este tema es ineludible este informe que realizó la periodista Mariángel Solomita para la sección Qué Pasa.

Algunos empresarios advierten que cuando se retome la producción la demanda será tan grande que los precio subirán. Ni el Día de la Madre está a salvo del coronavirus, advierte una de las fuentes consultadas. Yo me conformo con un dibujito hecho por las criaturas, pero reconozcamos que no es muy redituable para el sector comercio ("competencia desleal" puede que le llamen).

La colmena

¿Competencia dije? Esa palabra está sensible por estos días. Luego de que el sector comercio y servicios tuviera un 2019 negativo y de caída en las ventas, el 2020 empezó con tensiones e incertidumbre por la noticia de la posible compra del Grupo Disco por parte del accionista mayoritario de Tienda Inglesa. Las negociaciones entre esos dos agentes dispararon el debate sobre la potencial concentración de mercado que tendría Goldman Sachs en Uruguay.

Distintas gremiales empresariales hicieron oír su voz y se generaron choques. Este artículo que se publicó el jueves no tiene desperdicio e incluye frases de empresarios como esta: "Señores industriales, es hora de concentrarse por rubro y negociar en bloque. ¡Ya! Los dulces: todos juntos. Los panes: todos juntos. Los fiambres: todos juntos. Las yerbas todos juntos, etc., etc., etc. ¡A mayor poder de compra, mayor poder de venta! ¡No se duerman!”. La gremial de supermercados no tardó en salir a responder. Y lo hizo con varios datos interesantes.

Todo esto debería preocuparnos mucho a los consumidores (y esperemos que ocupe otro tanto a los reguladores).

Mientras se dan esas discusiones teóricas sobre quién tiene la culpa o no de que Uruguay resulte tan caro a ojos de los compradores, el nuevo uruguayo termina también siendo víctima de un viejo "efecto señuelo" en las góndolas (así como en los restaurantes y otros servicios) que lo llevan a pagar más por el producto que elige. Sobre eso trata la columna del economista Diego Vallarino, que nos introdujo el sábado en el apasionante mundo de la economia del comportamiento y la analítica de datos. No podemos culparlos por hacer bien su trabajo.

Si te interesa conocer qué otras cosas están haciendo los retailers en el mundo para estar a la vanguardia, te recomiendo este informe que publicamos en El Empresario hace un par de semanas. Incluye 10 tendencias de consumo que identificó la consultora Euromonitor International y 30 casos innovadores para inspirarse, que van desde vasos hechos al instante con cáscaras de naranja a murales que limpian el aire.

Danza de números

Cuando creíamos que lo habíamos visto todo la semana que pasó nos desayunamos que el Partido Comunista, el MPP y el FMI tienen cosas en común. Al menos eso se desprende del informe que divulgó el organismo tras su visita anual al país en el marco del artículo 4°.

Al referirse a las posibles medidas para procesar el ajuste fiscal, el Fondo sugiere reducir las exoneraciones y créditos fiscales, una propuesta similar a la que le hicieron sectores del Frente Amplio al ministro Danilo Astori en este período de gobierno. El FMI también elogia varias de las medidas que planea implementar la "coalición multicolor" y señaló algunos desequilibrios a atender.

La buena noticia de la semana para el equipo económico de Luis Lacalle Pou es que la calificadora de riesgo FitchRatings le confirmó la nota de la deuda y Uruguay mantiene así el grado inversor, lo que la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, consideró "una señal de credibilidad".

Mientras tanto, Argentina aún busca cómo reestructurar su deuda. Descartó el plan "a la uruguaya" (el implementado por el gobierno de Jorge Batlle en 2003) e irá por un abordaje más agresivo,: Analistas coinciden en que el gobierno argentino no solo pedirá un período de gracia de al menos cuatro años sino además una quita de capital y reducción de intereses mayor a lo esperado. Habrá que seguir atentos a este tema casi tanto como al flujo de pasajeros que van y vienen de un país al otro.

Al decir del titular de Buquebus, Juan Carlos López Mena, "Argentina está muy barata para los uruguayos", quien por ahora no ve una "corrida de argentinos" hacia Uruguay, pero advirtió que solo 100 familias que vengan "revolucionan todo, el país no puede absorberlos".

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

