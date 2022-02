Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Datos negativos, herencias y cuestiones provincianas

¡Buenas tardes! Un problema técnico impidió que Enjambre llegara a primeras horas de la mañana de hoy, pero ¡se solucionó! Así que aquí vamos. En esta ocasión, les escribe Fabián Tiscornia editor de la sección Economía y el canal Negocios en El País, ya que la redactora de esta newsletter de economía y negocios, Marcela Dobal se encuentra en unas merecidas vacaciones.



Esta edición de Enjambre tratará sobre los datos negativos, algunos aspectos del anteproyecto de ley de urgente consideración, la herencia del gobierno actual (y si es una sorpresa o no), cónsules honorarios y un italiano en la NBA que sabe cómo liderar y educar.



Danza de números

La semana que pasó esutvo plagada de números. Es que se conocieron varios indicadores de cierre del año y otros de comienzos de 2020 que pautan la situación de la economía uruguaya. Si bien no sorprenden, muestran que en varios sectores la situación es negativa.



Uno de ellos es el portuario, donde hubo caída en el movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo y es un negocio a revisar ya que la terminal especializada (Terminal Cuenca del Plata) incumplió la meta establecida en el contrato de concesión por sexto año consecutivo.



La perspectiva para el sector no es la mejor, al menos al ver que en el primer mes de 2020 cayeron las exportaciones de bienes.



Uruguay vuelve a estar entre los 20 primeros del mundo. Sería un indicador positivo, si el ranking no fuera sobre inflación. Lo cierto es que con el 8,79% que marcó en 2019, Uruguay se ubicó 19° a nivel mundial entre 173 países de acuerdo a la suba de precios en el año. Además, en América Latina y el Caribe fue 4°.



¿El "director técnico" es parte del problema? El dato al respecto: el Banco Central tiene 10 años en 13 incumpliendo la meta de inflación.



Otro sector, que cuenta con Diego Lugano y Diego Godín como "jugadores", también tuvo problemas en 2019. Es que la industria cementera (donde el ex y el actual capitán de la selección uruguaya tienen una de las tres empresas que operan) tuvo su peor año de ventas desde 2005.



Si varios sectores de la actividad presentan problemas, es lógico que ello repercuta en el mercado laboral, que se deterioró por quinto año consecutivo en 2019. En ese período se perdieron 56.350 empleos. A su vez, la tasa de desempleo en el promedio de 2019 fue la mayor desde 2007.



Uno de los grupos más afectados por el desempleo, es el de los jóvenes cuya tasa de desocupación triplica a la general. Sobre el impacto de la economía en la decisión de los jóvenes de emigrar, trata este artículo (exclusivo para suscriptores) en base a un estudio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República.



Para terminar la danza de números de forma un poco más optimista, el Banco Central ve una aceleración en el crecimiento de la economía uruguaya este año "al impulso de la expansión de la demanda interna, pautada por los proyectos del ferrocarril central, la planta procesadora de celulosa (UPM 2) e inversiones en el esquema de Participación Público-Privada".

Zumba en tu bolsillo…

El anteproyecto de ley de urgente consideración del gobierno electo sigue dando que hablar en materia económica. Uno de los aspectos es la polémica sobre la portabilidad númerica. El anteproyecto consagra que se debe ir hacía ahí (es decir, que cada persona sea "dueña" del número de celular sin importar qué companía tiene), pero hay dudas sobre su implementación de parte de las telefónicas y críticas desde el actual gobierno. El periodista Mathías Da Silva hace un repaso profundo sobre este punto.



Hay otros dos puntos del "Anluc" o de la "LUC" (si hay algo en que los uruguayos somos expertos es en inventar siglas) que siguen generando debate. Uno es el de quitar todas las obligatoriedades que aparecen en la ley de Inclusión Financiera.



El economista y socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone señaló que este aspecto del anteproyecto brinda señales “confusas” respecto hacia donde va el mundo y también señales “un poco provincianas”.



El principal argumento de Luis Lacalle Pou para defender estos cambios es el de la "libertad". Sin embargo, el columnista de Economía & Mercado, Javier de Haedo cuestionó ese argumento por ser "falaz", ya que "hay numerosos ejemplos en los que resignamos libertad en beneficio de otros objetivos (de hecho, en el mismo texto se plantea que resignemos libertad en beneficio de la seguridad)". Para el economista "se arriesga incentivar la evasión fiscal y el lavado de dinero" (contenido exclusivo para suscriptores). Algo que ya habían advertido otros actores.



El otro punto que generó debate respecto al anteproyecto de ley de urgente consideración es el referido al mecanismo para la reforma de la seguridad social. Tanto Oddone como De Haedo cuestionaron por ser demasiado largo el plazo que tendrá la comisión de expertos (a crearse) para expedirse.



¡Polen en el aire!

La polémica de la semana, en realidad vino sobre el fin de la misma. En una entrevista que realizó el periodista Pablo Fernández, el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado disparó: "estamos viendo que algunos números son más preocupantes de lo que habíamos previsto" y se refirió "al déficit fiscal, un desempleo de casi 9%, una situación de inversión casi frenada, una deuda externa pública con niveles altísimos, con inflación por arriba del rango meta".



El primero que respondió fue De Haedo en su cuenta de Twitter: "Si hay 'números más preocupantes de lo previsto' es porque no lo previeron bien, porque los números son consistentes con la información disponible y sus tendencias. No se puede alegar que se encuentran sorpresas imprevistas".



Ayer el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori también salió al cruce al decir que "desde el primer día estaban todos los números arriba de la mesa, así que la diferencia entre lo previsto y lo real es cero. Sabían todo".



Al respecto, el designado director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie escribió cuatro columnas en el suplemento Economía & Mercado (ayer se publicó la última de ellas, exclusiva para suscriptores) en las que cuestiona lo "precario" del estado de la economía, aunque no califica que la "herencia" sea una sorpresa.

La colmena

Lejos de la polémica, hay una realidad que se impone cada vez más en el mundo de los negocios: empresarios como cónsules honorarios. La periodista Elisa Tuyaré habló con siete ejecutivos (que representan en Uruguay a países como Albania, Lituania, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Noruega, Suecia, Países Bajos y Finlandia) para este informe de El Empresario (contenido exclusivo para suscriptores).

De alto vuelo

Cerramos esta entrega de Enjambre con la charla del ciclo Aprendemos Juntos del banco español BBVA. En este caso el protagonista es el actual entrenador del equipo de básquetbol Olimpia Milano de la Lega Basket Serie A, Ettore Messina. El italiano estuvo cinco años como primer asistente de uno de los mejores entrenadores de la NBA, Greg Popovich.



De su experiencia en el manejo de grupos, su historia personal y cómo ejercían el liderazgo exjugadores como el argentino Emanuel "Manu" Ginóbili o el estadounidense Tim Duncan va esta charla.



Messina recomienda que los niños realicen un deporte individual y otro de equipo. ¿Por qué? Porque con el deporte individual "aprenden a mirarse en el espejo y a asumir la responsabilidad de lo que ha pasado" y en el deporte de equipo "aprenden cuál es el valor de las reglas, en la cancha y fuera de la cancha" y sobre todo "hacen deporte", afirmó.



En el deporte "tu puedes fallar gratis" mientras que en la vida "los errores quizás los pagas pronto", agregó.

¡Hasta el próximo martes!



Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.