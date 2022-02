Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

LUC, emprendedores 2x4 y "coeficiente de Kardashian"

¡Muy buenos días! No me gané el 5 de Oro superacumulado. No seré millonaria, pero eso no me impide celebrar... porque este viernes es mi cumpleaños.

La colmena

La semana que pasó estuvo signada por el anteproyecto de ley de urgente consideración (#LUC). Luis Lacalle Pou lo dio a conocer el miércoles, lo calificó de "popular" y dijo que espera que la opinión pública pueda “hacerle aportes”.

El documento tiene 10 secciones y 457 artículos. Si tenés tiempo y te cuelga el tema, acá podés leer el borrador. Si no, te recomiendo que vayas directo a un resumen sobre sus contenidos y que repases cómo es el proceso de aprobación de una ley de estas características.

En lo que a economía y negocios respecta, hay varios temas específicos que recomiendo (algunos artículos son exclusivos para suscriptores):

* Las críticas y dudas de expertos sobre los cambios a la ley de inclusión financiera, que incluyen la posibilidad de pagar sueldos en efectivo y en la compraventa de inmuebles.

* La reacción del Pit-Cnt al anteproyecto, que garantiza “el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa" (lo que pondría límites a la ocupación como extensión del derecho de huelga). El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, advirtió que el anteproyecto puede ser una "fábrica de conflictos" y mencionó la posibilidad de impulsar un referéndum.

* La opinión de analistas sobre las medidas referidas a empresas públicas, que incluyen la liberalización de la importación de combustibles, el fortalecimiento de la Ursea y el mayor control sobre firmas satélites.

* Las repercusiones de la creación de un marco legal para posibilitar alquileres sin garantía y la eliminación de los topes de precio en el régimen de viviendas promovidas. Según los constructores, esto ayudará a que sea más atractivo invertir en estos desarrollos inmobiliarios. También posibilitaría que haya más proyectos promovidos en el Interior del país.

* En cuanto a la titularidad de inmuebles rurales, una disposición incluida en el borrador permitiría que las personas jurídicas —empresas o sociedades— puedan volver a ser propietarias de tierras, aunque no de grandes superficies.

* Si bien no hay grandes cambios a nivel impositivo, se propone modificar el régimen especial de tributación de las micro y pequeñas empresas (mypes) y también se dan exoneraciones a los nuevos emprendimientos.

Las mieles del éxito

Además de dar facilidades, en este país se necesita rendir mayor culto a los emprendedores, de eso estoy segura. Si no es dos por tres, que sea dos por cuatro. Por algo se empieza.

El viernes contamos en El Empresario la historia de los cuatro jóvenes fundadores de DVelop. Antonio Larronda entrevistó a Paula Gallotti, una de las creadoras de esta empresa tecnológica que comenzó como un proyecto de tesis de grado y hoy vende a 35 países productos y servicios de software con base en GeneXus.

Ya de por sí es admirable que personas tan jóvenes hayan alcanzado semejante logro, pero lo que más me gustó es su filosofía de trabajo, ya que Gallotti rechaza la idea de acelerar su negocio al costo "horas hombre a bajo precio".

Si de emprender de a cuatro se trata, también contamos sobre el nuevo comienzo de los economistas Tamara Schandy, Pablo Rosselli, Florencia Carriquiry y la contadora Priscilla Pelusso, que crearon la consultora de asesoramiento económico y financiero Exante. La mayoría de los clientes que atendían en Deloitte (firma donde trabajaron juntos durante 20 años) los acompañaron en esta nueva etapa.

De alto vuelo

La startup vasca Ositos con alcohol cobró notoriedad en los últimos días porque fue acusada por la multinacional Haribo por derechos de propiedad intelectual. Las declaraciones de uno de los emprendedores denunciados parecen algo fuera de control. ¿Las habrá hecho bajo los efectos de sus ositos?

Para tomar mejores decisiones, en tiempos que la era digital deja pocos espacios para la concentración, hay quienes recomiendan entrenarse jugando al ajedrez. Ya incluso se habla de "economía de la atención", un tema que también abordamos en El Empresario.

Así como existe el índice de Gini para medir cómo se distribuyen desigualmente los ingresos, hoy se habla del "coeficiente de Kardashian", que registra la brecha entre quienes reciben atención y quienes no. En términos probabilísticos, hay una mayor chance de ser millonario que de ser una celebridad-foco de atención en las redes...

... Así que acordate de que el viernes es mi cumple y no gané el 5 de Oro. Si le recomendás a un amigo que se suscriba a Enjambre, le estarás haciendo un invaluable regalo a su redactora.

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

