Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Edad de jubilación, el Manosanta y la Mc Deuda

¡Muy buenos días! Si estás pensando en jubilarte, si sos vegano o sos exportador... la newsletter de hoy puede herir tu sensibilidad. ¡El que avisa no traiciona!

Atención, aguijón

"Un día menos para la jubilación". La frase, fiel reflejo de la idiosincracia uruguaya, puede dejar de tener vigencia por estos días... Es que la "coalición multicolor" afina el lápiz con el que diseña la reforma de la seguridad social y no se descarta que la edad mínima requerida para jubilarse pueda ser un factor a modificar. También se analiza incluir a todas las cajas (no solo al BPS) en el debate. En cualquier caso, ya aparecieron los primeros "chispazos", según consignó el periodista Mathías Da Silva (contenido exclusivo para suscriptores).

Esta reforma es clave. Todos los partidos políticos coinciden en ello por razones de sostenibilidad del sistema a largo plazo. De hecho, el "efecto cincuentones" (la desafiliación de un grupo de trabajadores del sistema de AFAP) impacta en el déficit fiscal.

Justamente, poner en orden las cuentas públicas es uno de los grandes desafíos del gobierno de Luis Lacalle Pou. No es poca cosa teniendo en cuenta que se comprometió a hacerlo sin aumentar impuestos y asumirá luego de que la recaudación de DGI registrara el año pasado una suba muy leve, (la menor desde 2002). Los ingresos por impuestos a la renta cayeron, mientras que mejoró un poco la de impuestos vinculados al consumo.

¿Qué fortalezas y debilidades hereda el nuevo equipo económico? La periodista Pía Mesa consultó a 12 analistas y zurció sus respuestas en este interesante artículo (exclusivo para suscriptores).

Danza de números

La dolarización de la deuda pública está aumentando, advierten los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelín en la columna que publicó ayer Economía & Mercado. Eso me dejó pensando si no sería bueno pagar la deuda con hamburguesas. Algo así como convertir nuestras obligaciones en una "Mc Deuda".

Antes de tildarme de delirante, leé esta nota sobre cuál es el valor del dólar de equilibrio que sugiere para Uruguay el índice Big Mac (elaborado por la prestigiosa revista británica The Economist). A contramano de quienes sostienen que hay "atraso cambiario", el índice señala que el dólar debería bajar su cotización. "¿Lo qué? ¿El dólar tiene que bajar?" (¡estupor exportador!).

Aplicando una buena dosis de "Enjambre inteligencia", la respuesta es... "no necesariamente". Seguí mi razonamiento: La Big Mac se ofrece a $ 179 en Uruguay (y el dólar promedió ayer los $ 37,39), así que expresada en dólares vale US$ 4,79. Mientras tanto, esa misma hamburguesa en EE.UU. se cobra US$ 5,67... ¡hermosa oportunidad para el carry trade!



Teniendo en cuenta que la deuda uruguaya es de US$ 36.723 millones, parece más que conveniente cocinar rápido 7.700 millones de hamburguesas. ¡Pongamos fecha ya para esa hamburgueseada gigante y bienvenidos los acreedores que el Guiness nos espera!

(No se me ofendan los veganos que esto es solo un caso de economía del disparate. Los hechos relatados son ficticios y ningún animal resultó herido durante la redacción de esta newsletter. En bromas de mal gusto con chanchos/corderos 100% reales se especializan algunos millonarios.)

De alto vuelo

No sonaba tan mal el plan de la hamburgueseada hasta que leí esta entrevista de Diego Ferreira al director de Frío Kubo, Nelson Neves, que se titula así: "Los servicios son un trabajo bastante esclavizante". Cuando la leas vas a entender el verdadero significado de pedir hielo en tu refresco a las 4:00 AM.

Pero si producir hielo es complicado, imaginate que tu servicio sea ofrecer "turismo espacial". Ese desafiante negocio es solo para magnates como Richard Branson, que ya se embarcó en el asunto con su empresa Virgin Galactic. El director comercial de la compañía, Stephen Attenborough, disertó en el Punta Tech MeetUp y contó que hay un uruguayo que ya compró su ticket para viajar en 2022. Antonio Larronda te cuenta eso (¿sabés cuánto sale un viaje al espacio?) y otros puntos álgidos del evento tecnológico en este artículo que publicamos en El Empresario.



Antes de pensar en el espacio exterior, falta mucho por hacer en el planeta Tierra. Y no solo en Uruguay, donde le pedimos ayuda al Manosanta para que vengan los argentinos a veranear (debo dar crédito al subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, por la referencia cultural). Esto que sigue va muy en serio: ¿Te imaginás que tus posibilidades de vacacionar estén restringidas porque vos y/o alguien de tu familia tienen alguna discapacidad?

Si la empatía no es lo tuyo, tenés dos opciones: leés las claves que la coach Graciela Foggia compartió en El Empresario para desarrollar esa habilidad (lo que seguro mejorará los resultados de tu empresa, cualquiera sea su sector) o te terminás de convencer mirando los números fríos del negocio.

Si el sector turístico diseñara sus propuestas e infraestructura pensando en esas situaciones, estaría en mejores condiciones para posicionarse en un mercado valorado en US$ 70.000 millones. De hecho, el "turismo accesible" no solo importa por su tamaño, sino porque este perfil de viajeros suele repetir destino. Parece ser una interesante oportunidad, ¿no? Algunos agentes ya están trabajando en ello en Uruguay, pero hay mucho por hacer.

Para cerrar el Enjambre de hoy, te recomiendo la charla TED de Susan Robinson. La disertante, que tiene visión parcial, indaga en los prejuicios ocultos sobre la discapacidad y cuenta cinco maneras en que ella revierte por completo las expectativas de los demás. Después de ver esa interesante y divertida charla de 7 minutos te vas a preguntar: ¿Quién es "discapacitado" ahora?.

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.