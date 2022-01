Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pingos, el termómetro de los CEO y el magnate africano

¡Muy buenos días! Nos vamos a ahorrar los comentarios jocosos sobre la victoria de Ajuste Fiscal en el Gran Premio Ramírez porque para eso llegamos tarde: las redes sociales ya hicieron lo suyo. Al final de cuentas, destaquemos que el caballo ganador "se merece esto porque es un fenómeno", como dijo el jockey que lo condujo al triunfo.

Mientras un puñado de aficionados todavía celebran con Ajuste, seguramente vos te preguntás: ¿qué hay de economía en ese episodio que pueda resultar de interés para esta newsletter? Tranquilos todos que hay mucho más que charlas de pingos en esta entrega de Enjambre.

Atención, aguijón

Aunque los astros del turf parecen alineados con los de la política económica en este año de cambio de gobierno, el periodista Pablo Fernández nos cuenta que el nombre del pingo en realidad es en alusión a medidas que tomó el actual ministro de Economía, Danilo Astori (la famosa "consolidación fiscal").

Por su parte, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, se desmarcó del ganador antes y después de la carrera: "Lo cierto es que ganó el que yo no quería”, dijo entre risas. En esa ocasión también dio detalles de su conversación con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. Su intención es avanzar en firma de TLC con ese país, cuyo gobierno a su vez también estaría afín a un acercamiento a Uruguay. Por ahora hay un tuit que así lo indica.

Volviendo a la pregunta que disparó esta newsletter, los empresarios uruguayos consideran que el déficit fiscal es la principal amenaza para la economía (en noviembre subió a 4,8% del PIB) y perciben un ambiente político favorable al sector productivo, según datos de la consultora KPMG que se conocieron ayer.

El dato más interesante de su Encuesta de Perspectivas Empresariales —que abarcó a 102 compañías— es que cuantifica en un tercio las empresas uruguayas que en 2019 vieron caer sus márgenes y sus ventas (contenido exclusivo para suscriptores).

Zumba en tu bolsillo...

¿Qué tan conveniente es la austeridad en las finanzas públicas en una economía deprimida? Paul Krugman cree que es una muy mala idea. Lo explica en una columna que se titula "El legado de la austeridad destructiva", replicada ayer por Economía & Mercado (contenido exclusivo para suscriptores).

"La indignación populista que ha puesto en riesgo a la democracia en Occidente tiene muchas explicaciones, pero los efectos colaterales de la austeridad se encuentran entre las más importantes", advierte Krugman.

Podemos concluir que él tampoco le apostaría a Ajuste Fiscal... aunque en la cancha se ven los pingos.

De yapa, dejo planteado un tema que no será populista pero es el que más importa al "pueblo": ¿habrá suba de salarios en el gobierno de Lacalle Pou? El sindicalista Richard Read advierte lo contrario en esta entrevista publicada el domingo (contenido exclusivo para suscriptores).

Ese "cuco" siempre anda rondando. Lo concreto es que hoy dirigentes del Pit-Cnt se reunirán con Lacalle Pou y le pedirán que mantenga los aumentos generales de salarios. Los temas que de antemano preocupan a la central obrera los podés leer acá.

¡Polen en el aire!

El cepo al dólar es "antipático", "pero va a seguir", dijo el presidente Alberto Fernández. Tampoco parece haber cambiado su decisión de aplicar un "dólar turista", la medida que el intendente de Maldonado, Enrique Antía calificó de "un cierre de puentes más pituco".

Así son las cosas pese a los esfuerzos de los representantes de la Cámara Uruguaya de Turismo, que se reunieron en Buenos Aires con el ministro de Turismo, Matías Lammens, con la intención de que el gobierno vecino flexibilizara esa medida para quienes viajan a Uruguay. Ellos dicen que tuvieron recepetividad, pero por ahora no hay signos de que algo vaya a cambiar.

Las medidas "K" volvieron con todo y afectan las actividades económicas de muchos argentinos, que ahora evalúan trasladar sus inversiones a Uruguay e incluso analizan cruzar el charco no como turistas sino como residentes. Sobre eso escribí el viernes en el informe de tapa de El Empresario (exclusivo para suscriptores). Me sabrán disculpar los alérgicos, pero no hay polen que por bien no venga.

El "termómetro" para medir ese fenómeno fue hablar con argentinos que lideran empresas en Uruguay y reciben consultas de sus familiares, amigos y allegados. Algunos no quisieron hablar del tema. Pero hubo seis que sí lo hicieron: Horacio Correge, Ignacio Sarmiento, Verónica García Mansilla, Pablo Lundahl, Horacio Alvarellos y Christopher Jones.

No todos creen que eso se traslade en una corriente migratoria hacia Uruguay. El tiempo dirá. Por el momento, el artículo captó muchísimos clics. ¿Lo habrá leído Lacalle Pou? Por lo pronto, el presidente electo dijo al día siguiente que “Uruguay tiene una divina oportunidad” para que se radiquen familias, por lo que buscará flexibilizar una serie de normas vinculadas a la residencia legal y fiscal para los extranjeros.

Las mieles del éxito

El Poder Ejecutivo reglamentó la ley de Emprendedurismo, que incluye varios disposiciones a favor de las nuevas iniciativas empresariales (habilita el crowdfunding y la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas, entre otras disposiciones). Esa es una gran noticia que esperaba el ecosistema emprendedor.



Sobre el triunfo del emprendedurismo recomiendo este perfil que escribí para Revista Domingo sobre Aliko Dangote, el poderoso magnate que industrializó África y ahora busca impactar en el mundo. Hoy es la persona más rica de su continente (y está entre los 100 mayores magnates a nivel global), con una fortuna que se estima cercana a los US$ 14.800 millones.

Su imperio lo inició a los 21 años de edad con un modesto préstamo de su tío para crear su propio negocio de comercio de cemento. Su historia de vida no tiene desperdicio y menos ahora que África se está poniendo de moda...

Eso lo contamos en El Empresario: El desarrollo en tecnología hacen a este continente atractivo para grandes empresas (incluida Twitter) y las startups ya comienzan a verlo como la "estrella" del siglo XXI. Así que nada de subestimar a los africanos.



Una celda en el panal

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

