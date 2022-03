Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las tarifas, los "neosolteros" y los trapitos de feria

¡Muy buenos días! Es diciembre, empezó la transición hacia un nuevo gobierno y también la cuenta regresiva para una de las fechas económicas más importantes del año: el día de cobro del aguinaldo. Si trabajás por cuenta propia y no gozás de ese beneficio no me odies tan pronto, que más abajo voy a dedicarte algunas líneas de esta newsletter.

En el Enjambre de hoy: tarifas y el peso de las empresas públicas, el alivio al déficit fiscal que durará poco, el pedido de los exportadores al nuevo gobierno, los movimientos del dólar, el respaldo de las cámaras empresariales a la coalición, los ingresos de los hogares, los nuevos estilos de vida y los paradigmas que rompe una plataforma para impulsar a microproductores del Interior.

Danza de números

Ayer comenzó la transición "a la uruguaya" con la reunión entre el presidente, Tabaré Vázquez, y el presidente electo, Luis Lacalle Pou. Todo eran sonrisas...

..pero la distensión duró poco. El actual ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, confirmó que no habrá aumento de tarifas en enero ni hasta que termine el período, ni siquiera se ajustarán por inflación. Lacalle Pou salió rápidamente a cuestionar esta decisión y alertó que —como consecuencia de ese "congelamiento de tarifas"— se tendrán que sumar US$ 400 millones al ajuste de US$ 900 millones que ya preveía su programa de gobierno. Para rematar, calificó a las autoridades de "irresponsables".

De aquí se desprenden dos preguntas de cajón: ¿Cómo es posible que el Partido Nacional no contemplara este escenario cuando el actual gobierno ya lo había advertido en julio? Y lo más importante: ¿podrá como consecuencia mantener su promesa de no aumentar impuestos?

Para poner esos números en contexto, el déficit fiscal tuvo un leve descenso según los datos que se conocieron la semana pasada, de 4,9% a 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en los 12 meses cerrados en octubre. Eso sigue siendo un nivel alto en al comparación histórica y equivale a unos US$ 2.697 millones.

El horno ya no estaba para bollos. Incluso la calificadora de riesgo Fitch había dicho esto en un informe que se dio a conocer ayer: "El nuevo gobierno se ha comprometido a contener el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos, pero esto podría ser difícil. Los recortes de gastos prometidos de US$ 900 millones (1,6% del PIB) han enfrentado cierto escepticismo por parte de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y pueden enfrentar desafíos de implementación”.

Así que no la culpo a Azucena Arbeleche, la futura ministra de Economía, si en algún momento tratando de poner orden a las finanzas públicas le viene a la mente la irónica (y polémica) frase del colorado Ernesto Talvi durante la campaña electoral: "Ojalá gane el Frente Amplio y que tengan que arreglar el lío que van a dejar".

Mientras tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propuso mejoras a las empresas públicas de la región en un informe donde queda de manifiesto el alto peso que tienen en Uruguay con respecto a la población y también el problema que representan sus pérdidas. Una de sus recomendaciones es fomentar la transparencia y fijar sanciones para cuando hay incumplimientos.

Atención, aguijón

De lo macro, pasemos a lo micro. Bimbo cerró la planta del Maestro Cubano y despidió a sus 110 trabajadores. En el comunicado que emitió la multinacional, mencionó "dificultades permanentes en el sector galletas" y una "fuerte pérdida de competitividad que afecta a la industria local".

Las exportaciones no están pasando por su mejor momento. Sobre ese problema se expresó fuerte y claro la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) en un desayuno para socios. "El dólar no está más alto porque hay un freno que está puesto por el BCU”, dijo su asesora económica, María Laura Rodríguez, que pidió al próximo gobierno que deje "flotar el dólar lo más posible" y que tome "medidas para que la inflación esté más controlada, pero no a través del tipo de cambio".

En la entrevista de Lacalle Pou con El País publicada el domingo ya se avizora cuál va a ser la política en esta área: se va a "acompasar a la región" (en Argentina y Brasil el dólar ha subido y Uruguay perdió competitividad en el último año, medida por el tipo de cambio real) pero lo hará sin "procesos traumáticos" con subas bruscas del dólar que generen "efectos negativos" en la vida de la gente.

Parece que esas declaraciones no incidieron en las expectativas del mercado de cambios, porque ayer el dólar operó a la baja por segunda jornada consecutiva.

Y todo esto ocurre en el marco de una guerra comercial que tiene al presidente de EE.UU., Donald Trump, como gran promotor. Para empeorar aún las cosas en el vecindario, el mandatario ayer anunció por su cuenta de Twitter que volverá a subir aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Argentina y Brasil.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Gerardo García Pintos, dijo que los empresarios deben “tender la mano” al gobierno de Lacalle Pou y que hay coincidencias en varios de sus anuncios.



Zumba en tu bolsillo...

Aterrizando más aún los números de la economía a la realidad doméstica, hablemos de ingresos. ¿Pero para qué voy a hablar yo si tenemos a dos economistas de la talla de Horacio Bafico y Gustavo Michelín? En su página de análisis en Economía & Mercado, los expertos advierten que el nivel de ingreso per cápita actual es similar al de 2015 y que hay señales de una peor distribución del ingreso. El bolsillo de los trabajadores por cuenta propia es el que se lleva la peor parte.

Qué entendemos por hogar resulta hoy una pregunta relevante. Sobre el fenómeno de los "neosolteros" trató el artículo de Finanzas de Bolsillo del domingo. ¿Cuáles son los costos financieros y los beneficios económicos de vivir solo? Un dato interesante es que no tienen incentivos al ahorro porque no tienen herederos. ¿El gobierno del Frente Amplio está actuando como un "neosoltero" en esta etapa de transición?

De alto vuelo

Para cerrar este Enjambre, te comparto tres notas interesantes de El Empresario:

1. El informe de tapa sobre cómo incide en la estrategia publicitaria de las marcas en redes sociales el hecho de que Facebook e Instagram sacaron el conteo público de "likes".

2. El artículo de The New York Times sobre cómo las cadenas de fast food continúan con su batalla contra el plástico. Tras impulsar la erradicación de los sorbitos, ahora apuestan a eliminar los juguetes hechos con este material en sus menús para niños. Aunque no todo son luces... la iniciativa también tiene algunas sombras.

3. La entrevista central a uno de los cofundadores de Sellin, una plataforma que genera oportunidades de venta para microproductores del Interior y busca romper con el paradigma de que lo importado es siempre mejor y que lo nacional o es caro o es "trapito de feria". Pese a su joven vida, ya logró el punto de equilibrio y ahora apuesta la internacionalización de los productos.

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.