Brasil de reojo, disciplina fiscal y máquinas inútiles

¡Muy buenos días! Tras la agónica definición electoral del domingo, que nos tuvo a todos pendientes hasta la madrugada del lunes, esta edición de Enjambre jerarquiza para vos cuáles son los temas económicos y de negocios que ganaban fuerza mientras estabas "distraído" con los últimos días de campaña electoral. Son varios artículos para leer y/o repasar.

En el Enjambre de hoy: la posible "guerra comercial" en el Mercosur, las reglas del BID para mitigar el riesgo de la indisciplina fiscal, el desafío de atraer más inversión extranjera, la situación de la industria uruguaya, la startup que crea alimentos con algoritmos que atrajo a Jeff Bezos y una buena razón para crear máquinas inútiles.

La colmena

"¿Qué pasa si Brasil se va del Mercosur y nos ofrece irnos con ellos?". La pregunta de Agustín Iturralde, director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) remite a un escenario que podría ocurrir en el vecindario: un Brasil "cortándose solo". ¿Por qué ocurriría eso? Por las diferencias entre el mandatario Jair Bolsonaro y el presidente electo argentino, Alberto Fernández.

En este artículo del periodista Mathías Da Silva, Iturralde y otros analistas analizan el complejo panorama con el que se va perfilando la cumbre de presidentes del Mercosur que tendrá lugar en Brasilia el jueves de la semana que viene. Cualquier parecido con otra "guerra comercial" quizás no sea mera coincidencia.

No son solo de conjeturas de académicos: el canciller brasileño, Ernesto Araújo, ya habló de la posibilidad de abandonar el bloque regional en vista de que "aparentemente en Argentina hay una visión profunda que va en contra de los postulados básicos del Mercosur". Habrá que seguir el tema de reojo.

En este marco, aún no se confirmó quién sería el canciller uruguayo en un gobierno de Luis Lacalle Pou, si bien sigue sobre la mesa el nombre de Ernesto Talvi. Así lo consignó el periodista Pablo Fernández en un artículo que repasa cuáles son las piezas del próximo gabinete ministerial.

Danza de números

Al déficit fiscal (que ascendía a 4,9% del PIB en los 12 meses cerrados en setiembre) lo vemos hasta en la sopa. Corregirlo es una de las prioridades en la agenda económica del próximo gobierno, porque por más que aumentar el gasto público más allá de las posibilidades es muy tentador para dejar contentos a los votantes (y a los grupos de interés), tolerar un desvío importante de las cuentas públicas es muy costoso. La razón es bastante obvia: ese "agujero" hay que financiarlo con endeudamiento. Pan para hoy, hambre para mañana.

Lo que quizás no habías notado es que, de los últimos 57 años en Uruguay, en solo cuatro hubo un resultado fiscal positivo (dos en dictadura y dos en democracia). Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado "Reglas fiscales resilientes en América Latina" repasó qué dice la teoría y cuáles son las experiencias en la región y el editor de Economía, Fabián Tiscornia, rescató de allí las ideas principales.

Otro de los grandes retos en la agenda económica será atraer flujos de inversión hacia Uruguay. La inversión extranjera tuvo un rol muy importante en el crecimiento del país entre 2003 y 2014 así que, una vez más, necesitamos revitalizarla para que la actividad económica crezca.

Sobre ese tema escribieron los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelín la semana pasada, quienes —con el estilo claro y preciso que caracteriza a sus columnas para que podamos entender también los "no economistas"— analizan la reversión de esos flujos en los últimos años.

Atención, aguijón

Bafico y Michelín también profundizaron en la situación de la industria nacional en la página de análisis que publicaron ayer en Economía & Mercado. Allí se preguntan si las señales de una incipiente recuperación en el sector fabril suponen realmente un cambio de tendencia o no.

Mientras tanto, el humor de los industriales no mejora y la celebración del Día de la Industria fue "austera". La Cámara de Industrias señala que el sector es, junto a la construcción, el que más puestos de trabajo destruyó en los últimos años (22.500 cotizantes menos en el Banco de Previsión Social). ¿A qué lo atribuyen? Baja rentabilidad, atraso cambiario y relaciones laborales "muy conflictivas".

De alto vuelo

NotCo creó una mayonesa, un helado y una leche en base a vegetales que se mimetizan en textura y sabor con sus pares derivados de animales. ¿Por qué te estoy hablando de esta startup chilena? Porque el secreto de su "receta" es inteligencia artificial, con el algoritmo "Giuseppe" como ingrediente secreto.

¿Te parece delirante? Al multimillonario creador de Amazon, Jeff Bezos, le pareció que valía la pena invertir en ella y junto a otros socios inyectó US$ 30 millones en la compañía. Yo que vos no me pierdo esta entrevista de Diego Ferreira a Rodrigo Contreras, Senior Research Scientist en NotCo. Yo estoy esperando que sus productos lleguen a las góndolas uruguayas para corroborar si cumplen su promesa de textura y sabor.

Puede que seas de los que piensan: ¿Para qué complicársela si con la mayonesa hecha con huevos todo parecía ir muy bien? En ese caso, te recomiendo la charla TED de Simone Giertz, que trata sobre la verdadera belleza de hacer cosas inútiles y cómo eso puede callar la voz en nuestra cabeza que nos hace creer que sabemos cómo funciona exactamente el mundo.

Esta charla de solo 8 minutos de duración —que incluye inventos como un "casco cepillador de dientes" y una máquina que te despierta por la mañana a bofetazos— roza lo absurdo. Sí, pero incluye una propuesta valiente: renunciar a la idea del éxito y, en su lugar, tratar de hacer cosas que fracasen para bajar la ansiedad de un mundo de altas expectativas.

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

