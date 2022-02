Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cambios, presión y el "coeficiente de adaptabilidad"

¡Muy buenos días! Las abejas son el ser vivo más importante del planeta, según declaró Earthwatch Institute, una organización benéfica ambiental internacional con el objetivo de trabajar por el bien del planeta. Yo sostengo que empresarios y trabajadores deberíamos rendir culto a diario a dos conceptos clave que representa este pequeño insecto: productividad y sustentabilidad. Nos vamos a tener que esmerar bastante para que el ser humano se acerque al podio.

El Enjambre de hoy viene con varios asuntos que inciden en las decisiones económicas: la medida de la FED que pesa en el dólar, la incertidumbre en Argentina, los intentos por convencer a los turistas argentinos, la inclusión financiera (muy a pesar de Salle), el déficit de las cuentas públicas, la visión y expectativa de las calificadoras de riesgo, la carga fiscal, el deterioro de la industria nacional, una historia de reconversión y tres consejos para mejorar tu "coeficiente de adaptabilidad".

Danza de números

La decisión de la Reserva Federal (FED, el banco central de Estados Unidos) de bajar su tasa de interés de referencia es importante por lo de siempre: su impacto en el dólar a nivel global. Pero ojo que eso no significa que el dólar vaya a estar más débil, ya que en su mensaje la autoridad monetaria dio señales de que hará una pausa a su ciclo expansivo. Así que ocurrió lo que todos esperábamos: la pataleta de Trump en su cuenta de Twitter. Yo no quiero imaginar lo que debe ser jugar al Monopoly con él de banquero. No termina más esa partida.

Pero hay otro tema importante para quienes están atentos al dólar para tomar decisiones: el cambio de gobierno en Argentina. Este es un vecino que preocupa a los líderes de empresa en distintos sectores de actividad en Uruguay. Sus dudas y expectativas fueron reflejadas en el informe de Elisa Tuyaré en El Empresario, que recogió el testimonio de varios referentes (Pablo Garfinkel, Mario Garbarino, Mauricio Levitin, Álvaro Moré, Francisco Ravecca, Christopher Jones, Marcos Guigou y Eduardo Urgal).

Mientras tanto, la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, matizó los efectos del endurecimiento del "cepo cambiario" en Argentina. Los operadores coinciden con la jerarca y apuestan a que el nuevo gobierno de Alberto Fernández no obstaculice el uso de tarjetas en el exterior. A otros (como los supermercados) el Ministerio de Economía no les aprobó su propuesta de descontar el IVA en las compras en sus rotiserías, medida ya vigente en el resto del sector gastronomía (de la que nos beneficiamos los uruguayos, no solo los extranjeros).



Así que podría decirse que estamos jugados a que los argentinos puedan pagar con tarjeta. La buena noticia es que por nuestro lado no habría casi restricciones: Uruguay está en el "top 3" en el mundo de países con mejor clima para la inclusión financiera, según un informe de The Economist y el BID. Eso, mal que le pese al excandidato a presidente del Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, que ayer anunció que no llegó a recolectar las firmas necesarias para plebiscitar su propuesta de agregar a la Constitución una normativa en contra de la bancarización.



Atención, aguijón

El déficit fiscal empeoró en los 12 meses a septiembre. Volvió a ubicarse en 4,9%, el peor nivel en 30 años, y refleja una de varias metas que el gobierno se fijó y no logró cumplir (para más detalles, recomiendo leer la columna del economista Javier De Haedo, exclusiva para suscriptores).

Sea Azucena Arbeleche o Mario Bergara (el nombre que se maneja por estas horas como el elegido de Daniel Martínez), el próximo ministro de Economía tendrá que impulsar la economía y tomar medidas con celeridad para mejorar las cuentas públicas.

Las calificadoras Moody’s, DBRS y Fitch evaluarán el plan del próximo gobierno y en base a ello podrían resolver cambios en las calificaciones de Uruguay. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones sobre el escenario económico tras las elecciones del 27 de octubre? Desafío y riesgo ya emergen como palabras clave.



El déficit fue el gran tema de la campaña electoral porque —si bien lo técnico del asunto no lo hace atractivo para captar votos a troche y moche— marca una de las grandes diferencias entre el Frente Amplio y la coalición opositora, que en sus programas económicos se proponen caminos muy diferentes para corregir ese desvío. Más impuestos no, por favor.

La carga fiscal es alta en comparación con países de la región (para muestra basta el informe de CIAT y BID publicado días atrás), un reclamo recurrente del sector empresarial en su aspiración de ser competitivo en el exterior con sus productos y servicios. Los gráficos que contiene el artículo son más que elocuentes.

De alto vuelo

La industria recordará el 2019 como un año "complejo" en términos económicos y de empleo, como consignó ayer la periodista Pía Mesa en un muy completo artículo. El deterioro de la industria local tiene no solo números sino "rostros": Fleischman, Colgate Palmolive, Isusa y Zenda son algunas de las empresas protagonistas. Curtiembres, químicos, alimentos y automotriz son las ramas más dañadas.

Ante ese panorama sombrío, mejor levantar el ánimo con la historia de reconversión de Joseph Birnfeld. El empresario dirige Metrocall Contact Center, pero antes de dedicarse al rubro de los call centers (de ventas, encuestas y atención al cliente) trabajaba en la empresa de su familia de fabricación y venta de productos de cuero. Fue muy criticado cuando hace 10 años se cambió de rubro ante la crisis del sector, pero el tiempo le dio la razón. Su historia la contó en entrevista con El Empresario.



No todos tenemos gran habilidad para adaptarnos al cambio, pero la charla TED de Natalie Fratto muestra que eso importa mucho más que la inteligencia o el carisma y ofrece tres formas de evaluar qué tan bien desarrollada tenemos esa capacidad. En solo 6 minutos de su exposición, queda planteada esta pregunta crucial: ¿cuál es tu "coeficiente de adaptabilidad"? ¿Te animás a responderla?

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

