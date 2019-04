Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El consumo, el lavarropas mágico y un dato "ceniciento"

¡Muy buenos días! Empezó la semana de Turismo, pero la producción de esta newsletter no cesa. Hoy analizaremos: consumo, compras por Internet, la salud de la banca, los impuestos a los robots, el umbral 5G, el lavarropas "educativo", el "mito" del crecimiento económico, los codiciados "unicornios" y el bienestar en la producción de huevos (no solo los de chocolate).

Zumba en tu bolsillo...

El dólar sigue en franca suba en Uruguay (en lo que va del año ya se apreció más de un 5%) y la última encuesta mensual de LatinFocus reveló, entre otras cosas, que los analistas modificaron un poquito al alza sus estimaciones del precio de esta divisa para fin de año (prevén que termine 2019 en $ 34,80, un 2,1% más caro que hoy, si se considera el dato de "consenso").

En ese contexto, no extraña que la venta de vehículos 0 kilometro haya caído un 20% el primer trimestre. De hecho, la confianza de los consumidores uruguayos en marzo se mantuvo "moderadamente pesimista", con una predisposición a comprar bienes durables menor que el año pasado. Lo que no se vio afectado fueron las compras web (siguieron creciendo el primer trimestre), pero de todos modos al gobierno estadounidense considera que las autoridades uruguayas están imponiendo restricciones al comercio y se los hará saber en una reunión en Washington, como adelantó el jueves el periodista Mathías Da Silva.



​Mientras tanto, en Montevideo el joven sucesor de Daniel Martínez en la Intendencia, Christian Di Candia, dijo al diario El Observador que durante su administración no firmará la habilitación de un shopping "ni en pedo", ya que se opone a pensar los espacios desde una "perspectiva de consumo".

Hay poco para comentar al respecto del punto de vista económico, excepto que —como demuestra el éxito de los gigantes globales de e-commerce de la talla de Alibaba (conocido en Uruguay por su plataforma Aliexpress)— la presencia física del comercio es cada vez menos relevante.

Danza de números

Situación hipotética muy adversa: el Producto Interno Bruto (PIB) cae 8%, el dólar sube 35%, el riesgo país se dispara a los 1.000 puntos básicos (más que Argentina en la actualidad), las tasas de interés (en dólares) se ubican en el 4,5% y la inflación en el 12%. ¿Cómo saldrían parados los bancos? No hay de qué preocuparse: el sistema bancario uruguayo es muy resistente a situaciones así de tensas, según explican los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin en base a un reporte anual del Banco Central.

Ese informe también revela que los resultados de los bancos "fueron notoriamente superiores" en 2018 en comparación con años anteriores y detalla cómo fueron las ganancias y/o pérdidas de cada uno. Para saber cómo ve el negocio Santander (el principal banco privado de Uruguay) recomiendo la entrevista de Luis Custodio a su country head, Gustavo Trelles.

La colmena

En el suplemento El Empresario solemos seguir de cerca cómo la tecnología está revolucionando los modelos de negocio. En la semana que Antel instaló con éxito la primera red comercial 5G de América Latina (que entre otras cosas permitirá operar robots, drones y automóviles a distancia), el periodista Antonio Larronda profundizó en un debate que puso sobre la mesa Bill Gates hace un par de años: ¿los robots deberían pagar impuestos?, ¿qué piensan los expertos y el Ministerio de Trabajo en Uruguay? (contenido exclusivo para suscriptores).

No es un tema menor si se tiene en cuenta que el desempleo persiste en torno al 8,4% de la población económicamente activa y que en los últimos cuatro años se han perdido alrededor de 47.000 empleos, un fenómeno que preocupa a empresarios, trabajadores y economistas.

Sobre los temores que suscita la llamada "Cuarta Revolución Industrial" también trata la columna de Nelson Gandelman en las páginas de Economía y Mercado, que retoma un ensayo de Keynes titulado "Posibilidades económicas para nuestros nietos" (contenido exclusivo para suscriptores).

Las máquinas han transformado nuestras vidas y lo seguirán haciendo, aunque no solo para mal. Según el médico sueco y divulgador Hans Rosling, el mayor invento de la revolución industrial fue el lavarropas porque —como explica en esta charla TED que dura solo nueve minutos—, nos dio tiempo para leer libros. De este autor (fallecido hace dos años) acaba de publicarse su libro póstumo, Factfulness, sobre el gran valor de los datos para explicar el desarrollo del mundo, como detalla El País de Madrid.

Su majestad, la frase

Y ya que salió el tema de los datos y de las telecomunicaciones, conviene poner atención a la advertencia del economista Ignacio Munyo sobre la forma en que se está midiendo el Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay: "El día que el Banco Central muestre la nueva metodología del PIB acuérdense que se terminó eso de los 16 años de crecimiento de la economía uruguaya. El sector de las telecomunicaciones está muy mal medido”, dijo el jueves en una charla organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Esa racha histórica de expansión económica que el gobierno ostenta se trata de "un mito", aseguró.



Munyo es asesor del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou. También el economista Isaac Alfie, que asesora al precandidato colorado Julio María Sanguinetti, aborda este dato "ceniciento" hoy en su tradicional columna en las páginas de Economía y Mercado (contenido exclusivo para suscriptores).

Las mieles del éxito

Es el gran año de la salida a bolsa de los "unicornios" (empresas valuadas en al menos US$ 1.000 millones sin cotizar sus acciones públicamente). Ya comentamos el debut de Lyft a fines de marzo en Wall Street y Uber la semana pasada ingresó la documentación para seguir el mismo camino en breve. Sin embargo, algunos inversores enfocados en las economías "verdes" creen que no es buena idea invertir en el “transporte del futuro” que prometen ser estas plataformas de viajes.

En El Empresario también te contamos sobre cómo Buena Vista Capital, una empresa de asesoría de inversión chilena, invirtió en Lyft antes de que debutara en el no tan conocido mercado de las "pre-IPO". Así, pagó US$ 50,5 por acción de la empresa que, el día que comenzó a cotizar en Wall Street, cerró la jornada en US$ 78,29.

De alto vuelo

La preocupación por el bienestar animal se impone en los gallineros franceses, ya que el gobierno de Emmanuel Macron determinó que desde 2022 estará prohibida la venta de huevos de gallinas criadas en jaula.

Este cambio en los paradigmas de producción preocupa a los productores, quienes advierten que muchos podrían ir a la quiebra, como reflejamos en la última edición de El Empresario.

Cuando las personas se preocupan por aliviar el sufrimiento animal, suelen donar a refugios, pero esa decisión no es la más eficiente, ya que "por cada perro o gato en un refugio hay 37.000 animales del sistema alimentario siendo confinados y sacrificados". Ese y otros datos pone sobre la mesa el grupo sin fines de lucro Animal Charity Evaluators en un video animado que recogió el viernes el portal de negocios estadounidense Fast Company (en inglés). Es un aporte a la reflexión, pero desde luego cada "filántropo" tomará el criterio que mejor le parezca.



Una celda en el panal

Si menciono el producto "huevos" de acá al domingo la mayoría no piensa en el trabajo de las gallinas sino en el del conejo de Pascua. No hay actividades relevantes marcadas en la agenda económica de la semana, pero para estar a tono con los hábitos de consumo de estos días recomiendo la entrevista de Diego Ferreira a Lucas Fuente, chef ejecutivo de la boutique de chocolate Volverás a mí, que trabaja con "producción consciente" y 70% cacao. Es un mercado premium que ha encontrado su lugar en Uruguay, pero aún tiene desafíos para poder crecer.

¡Hasta el próximo lunes!

Marcela Dobal



