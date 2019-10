Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Competitividad, monotonía y la piscina de dulce de leche

¡Muy buenos días! Palpitando la cuenta regresiva para el domingo 27, la contienda electoral parece cada vez más ideológica, al menos a juzgar por las declaraciones de los candidatos con mayor intención de voto. ¿Pero cuánto pesa el bolsillo al momento de definir la elección?

Esa pregunta que me hago hace un tiempo ya tiene respuesta desde la academia uruguaya, con pronósticos incluidos. Según un modelo de impacto económico que aplicaron los investigadores Ignacio Munyo y Ana Vignolo, el oficialismo votará entre 36% y 40%, como informó ayer el periodista Tomer Urwicz (contenido exclusivo para suscriptores).



Si te apasionan las noticias electorales, asumo que ya recibís la newsletter Uruguay Vota, redactada por Óscar Vilas (si aún no estás registrado, podés hacerlo acá).

Mientras tanto, en el Enjambre de hoy: competitividad uruguaya, guerra comercial, la oportunidad del sector forestal, el precio de la tierra, alertas en el vecindario, las dificultades para emprender, la innovación de PedidosYa, los Nobel de Economía, la hamburguesa vegetal de Marfrig, la guerra "cósmica" entre monotonía y creatividad, las formas abusivas de cobranza y el cambio en las multas de Defensa del Consumidor.

Danza de números

El Índice de Competitividad Global 4.0 elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), ubicó a Uruguay a mitad de tabla y también lo pinta como una economía "con carreteras, pero sin autos”. Esa imagen gráfica que dio el catedrático de la Universidad ORT y coordinador del trabajo en Uruguay, Bruno Gili, refiere a que el país tiene su mejor desempeño en la adopción de tecnologías de la información y comunicación (TIC) —se destaca por ello en la región—, pero flaquea en su capacidad de innovar.

El contexto actual tampoco ayuda. Uruguay y Chile son los países de la región más afectados por un mundo cada vez más incierto en materia comercial debido a las tensiones entre EE.UU. y China, según un índice elaborado por el banco Citi. El editor de Economía, Fabián Tiscornia, estuvo en Nueva York en el Citi Media Summit 2019 y consignó los potenciales riesgos de esta "guerra comercial" para la que no se avizora un fin en el corto plazo.

¿Una buena? El principal producto de exportación de Uruguay se salva de esta guerra, porque la celulosa no tiene aranceles ni barrera de acceso a los mercados, como refleja este artículo de Mathías Da Silva. Quizás estés pensando en cuánto vale una hectárea para dedicarte a la forestación... Lo que puedo decirte es que el precio promedio de la tierra en Uruguay está subiendo, según datos del Ministerio de Ganadería (pero nuestro especialista en temas agropecuarios es Pablo Antúnez, así que yo que vos lo sigo en Twitter).

Diversificar más la economía es otro de los grandes consejos de esta semana. Al menos eso aconsejan varios analistas poniendo como ejemplo la recesión técnica en la que entró Paraguay, un país cuya economía tiene similitudes con la uruguaya.



Su majestad, la frase

PedidosYa, una empresa uruguaya que se convirtió en aspiracional para los emprendedores uruguayos, sigue innovando: acaba de lanzar su primer "cowork" para alquiler de espacios de cocina. Lo leés en este artículo de El Empresario, por Antonio Larronda.

Pero emprender en Uruguay no es tan fácil como parece. Todo puede resumirse en esta frase de Bruno Gili (parafraseando a Daniel Ferrere): “Uruguay es como una piscina de dulce de leche, no te ahogás pero llegar de una punta a la otra te da un trabajo bárbaro”. Muy gráfico, ¿verdad?

Hoy entre los emprendedores predominan los hombres de altos ingresos (varios motivos explican este perfil, como explicó Pía Mesa), aunque se espera que la nueva ley de Fomento del Emprendedurismo —aprobada el mes pasado, aún resta reglamentarla— ayude a derribar barreras.

En lo personal, me resulta admirable lo creativos que son los argentinos al momento de emprender. No me refiero solo a sus "unicornios" (varias empresas valuadas en más de US$ 1.000 millones ya tienen ese país de origen), sino que dos por tres aparece algún caso de pequeño porte pero interesante. El viernes compartimos en El Empresario el del argentino que replicó en la vecina orilla la pasta de maní que se usa para combatir la desnutrición en África (Plumpy’Nut).

Si te interesan los temas de desarrollo, te recomiendo los perfiles de los tres premios Nobel de Economía de este año: la francesa Esther Duflo, el estadounidense Michael Kremer y el indio Abhijit Banerjee.

¡Polen en el aire!

La empresa Marfrig está ultimando los detalles para el lanzamiento en el mercado uruguayo de una hamburguesa vegetal sabor carne. Gran primicia de Pablo Antúnez (¿no te dije que es un referente a seguir?). Los detalles, en este artículo exclusivo para suscriptores.

Si será importante este tema, que la prestigiosa revista británica The Economist ya habla de que este tipo de carne alternativa "podría crear una cadena alimentaria radicalmente diferente". El título de tapa de esta edición es otra joyita: "slowbalisation".

Ante el resto de la falta de innovación en Uruguay, recomiendo la charla TED de David Deutsch sobre la "guerra cósmica entre monotonía y creatividad". Dedicale 15 minutos a este miembro de la Royal Society, pionero de la computación cuántica y vas a aprender mucho sobre las lógicas que hacen prevalecer a la monotonía sobre la innovación.

Atención, aguijón

Para terminar, algunas notas imperdibles sobre las prácticas comerciales que padecemos los consumidores y cómo protegernos.

¿Viste cuando no pagaste lo que tenías que pagar? Sabé que "ser deudor no es un delito de lesa humanidad. A veces en las cobranzas nos hacen creer que somos los peores del mundo pero no es así”, dice Sebastián Barocelli, miembro de la Asociación Internacional del derecho del consumidor. Hay formas de cobranza que son abusivas y estás en tu derecho a defenderte cuando sos víctima de ellas. En el artículo de Finanzas de Bolsillo del domingo te contamos cómo.

Sobre este tema también podés leer un detallado informe de Mariángel Solomita, de la sección Qué Pasa (exclusivo para suscriptores). Allí relata casos de personas que hasta terminan pagando deudas que nunca contrajeron. ¿Por qué? Porque son intimidadas, entonces "se asustan y pagan". Está clarito: falta información.



Tranquilos todos. El Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas también está para controlar y decidió aumentar el monto de las multas que aplica a las empresas que cometen diferentes tipos de infracciones en su relación con los clientes. ¿La consigna? "Que le duela por igual" a un gran establecimiento que a un pequeño kiosco. Las infracciones tienen que ver con la falta de precios exhibidos en góndolas y/o vidrieras, pero también por infracciones en ofertas y publicidad engañosa. Así que ahora las denuncias no serán tan en vano.

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

Marcela Dobal, editora de El Empresario