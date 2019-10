Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Turismo, fideos chinos y el superpoder que hoy me falló

¡Muy buenos días! Hoy me costó levantarme y por eso llega un poquito más tarde este repaso por las noticias de economía y negocios de la última semana. Así que este martes, mal que me pese, me mantengo operativa gracias a una alta dosis del negocio menos conocido del vicepresidente de Peñarol (¿no lo conocés? Diego Ferreira lo devela en esta entrevista).

En el Enjambre de hoy: turismo con marco argentino, el "método bola de nieve" para pagar deudas, empleo y seguro de paro, el ahorro de los chinos que complica al resto del mundo, un año duro para el comercio mundial, los estacionamientos de empresas que se pintan de verde, cinco charlas inspiradoras en Punta del Este y el "detrás de escena" del sueño tan reparador que añoro.



Su majestad, la frase

"El dólar de Uruguay que hoy emparda al dólar argentino, si pudiera hacerse como por arte de magia, es mayor a $ 40, pero no van a ir a ese tipo de cambio solo para recibir el turismo argentino”, razonó el economista argentino Carlos Melconian, que ayer dio una charla en Uruguay.

A priori, esto no es un buen augurio para la temporada turística uruguaya, aunque ya veremos qué pasa este fin de semana con las reservas de alquileres en el Este como primer "barómetro". ¿Se moverá la aguja?



Viento en contra hay de sobra. Melconian le dijo al periodista Mathías Da Silva durante esa actividad organizada por CPA Ferrere que las restricciones cambiarias aplicadas desde septiembre en su país se mantendrán "más allá del cambio de gobierno o de un cambio de régimen” de control. Esperemos que no restrinjan la compra de dólares a particulares como ocurrió durante la administración "K".

El economista también dio su visión sobre la posibilidad de que Argentina renegocie una salida para su deuda a la "uruguaya", como planteó el candidato favorito a ganar las elecciones, Alberto Fernández. Si te interesa profundizar en ese tema, te recomiendo especialmente este artículo del corresponsal de El País en Buenos Aires, Gustavo Stok.

Y si de deudas personales se trata, la sección Finanzas de Bolsillo explicó este domingo en qué consiste el método "bola de nieve" de Dave Ramsey para salir de los números rojos de forma organizada (contenido exclusivo para suscriptores).

A mí no me convenció del todo en una primera leída, pero vale la pena manejarlo como opción (alguna cosita más que yo debe saber este autor de varios best sellers). Eso sí, te advierto que esta técnica solo aplica para personas que no tengan gastos mayores a sus ingresos.

Zumba en tu bolsillo...

Los beneficiarios del seguro de paro superaron los 40.000 por segundo mes consecutivo y se acercaron a los 42.000, según datos de BPS que tienen un cierto rezago (son de abril). La mayoría de quienes cobran esta prestación lo hacen por haber sido despedidos.



Los datos de mercado laboral a agosto (que publica el INE en base a la Encuesta Continua de Hogares), mostraron una leve mejora en el nivel de empleo y estabilidad en el de desocupados (9,1% de la población económicamente activa).

Para alivio de los hogares y pese a la suba del dólar (que ayer cotizó a un promedio de $ 37,219 pese a la intervención del Banco Central), la inflación se estabilizó en septiembre: los precios acumulan una suba de 7,78% en los últimos 12 meses.

Atención, aguijón

Las ventas de fideos instantáneos están creciendo en China después de disminuir durante varios años. Ese dato es parte de un fenómeno de impacto mundial: los chinos ya no optan tanto por comer fuera o pedir un delivery. El gasto dejó de estar destacado en el menú de opciones para dar prioridad al ahorro.

Eso es un problema para el resto del mundo (según explica este artículo de The New York Times), ya que estos consumidores representaron una séptima parte del crecimiento global en la última década.

Aunque el gobierno ha toado medidas para incentivar que vuelvan a gastar, la economía china se está desacelerando y el costo de vida está aumentando, mientras que la guerra comercial con Estados Unidos no muestra signos de finalización. De hecho, este año será el más débil en comercio mundial desde 2009.

Ni las empresas alemanas se salvan de este contexto y son reacias a invertir debido a las amenazas del presidente Donald Trump de expandir la guerra comercial para imponer aranceles sobre los automóviles alemanes vendidos en Estados Unidos.

Las mieles del éxito

Los autos híbridos y eléctricos llegaron para quedarse a Uruguay y las empresas que a diario reciben un importante flujo de vehículos están buscando cómo seguir esta corriente "sustentable".

Así que —por si no lo notaste— ahora vas al súper, al hotel, al aeropuerto o a trabajar y podés dejar tu auto enchufado. Sobre qué empresas dieron ese paso y cómo lo hicieron cuenta el periodista Antonio Larronda en el informe de tapa de El Empresario.

Una de ellas es el hotel Enjoy Punta del Este, donde se desarrolló Inspiring Summit, una cumbre de negocios que trajo las principales tendencias en economía y política. Pero, además, removió muchas emociones con las charlas de cinco speakers de alto nivel. Mi favorita fue la del neurobiólogo argentino Estanislao Bachrach, pero también me conmovió mucho la del futbolista Alexis Viera. Como cada una tuvo lo suyo, decidí resumirlas todas acá.

Prometo cuidar mejor a mi cerebro para el próximo Enjambre y echar mano a nuestro verdadero "superpoder" (del que no muchas veces tenemos control los padres de hijos chicos): el arte de dormir a pata suelta... que tiene la gran virtud de alargarnos un poco la vida. Basta con ver la charla TED de Matt Walker para en 19 minutos sacarse todo tipo de duda. A las pruebas me remito.

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

