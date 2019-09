Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Muy buenos días, la responsable de este espacio Marcela Dobal está de licencia y dejó a quien escribe, Fabián Tiscornia, a cargo de Enjambre (Dobal volverá la semana próxima). Esta semana les voy a contar sobre inversión (y el debate que se generó), de inversores conformes, de turismo (y la preocupación por la próxima temporada), de tasas de interés negativas y de por qué el talento por sí solo no sirve,



Danza de números

En las últimas dos semanas (en la pasada no hubo edición de Enjambre) , un tema dominó la agenda: la inversión. Es que la inversión privada ya lleva cinco años consecutivos de caída (si sigue la tendencia del primer trimestre de 2019, completará seis años) y uno de los objetivos del gobierno es que retome el crecimiento para ayudar también a la creación de empleo (el desempleo marcó 9,1% en julio).



El lunes 9 de setiembre, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori presentó un paquete de estímulos a la inversión privada que apunta a 14 sectores específicos.



Con el paquete de medidas bajo el brazo, al día siguiente Astori y su equipo llegaron hasta la Expo Prado 2019 para almorzar con las autoridades de la Asociación Rural (ARU). Sin embargo, las medidas dejaron gusto a poco a la principal gremial agropecuaria. Es que si bien Astori dijo que las medidas apuntas a mejorar la competitividad del país, el presidente de la ARU, Gabriel Capurro criticó que "no son demasiado relevantes".



Capurro no está solo en ese pensamiento. ya que algunos analistas opinaron en ese sentido. Para la socia de Asesoramiento Financiero de Deloitte, Tamara Schandy no atacan “el problema de fondo” de la economía. En tanto para el investigador en el área de inversiones y asesor de empresas, Diego Vallarino "el paquete de medidas es un popurrí lleno de buena voluntad".



Esta crítica de los analistas fue rebatida por el jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Christian Daude, quien dijo a El País que este paquete para inversiones "puede ayudar a adelantarlas".



Pero no todo es pesimismo. El CEO de Stora Enso (empresa que es propietaria del 50% de Montes del Plata) Karl-Henrik Sundström, destacó en la entrevista que hicimos con Pía Mesa que la de Uruguay "ha sido una buena inversión" ya que "hay muy pocos lugares que sean tan estables" en América Latina.



Otro que destacó la situación local fue el belga Maxime Degroote que creó Mercado Ferrando y dice que "hoy es un negocio rentable". En la entrevista de Antonio Larronda (que cumplió años el viernes pasado) para El Empresario, contó que piensa ampliar el local.

La colmena

El Mercado Ferrando es un lugar muy visitado por turistas y del sector turismo nos ocupamos también en la semana que pasó y en esta en Negocios.



Preocupados por la situación de Argentina (un dólar que sigue en alza atenta contra la llegada de los principales impulsores de la temporada: los argentinos), se reunieron el Ministerio de Turismo con las principales gremiales del sector.



Los operadores pidieron un tipo de cambio especial para los argentinos, pero desde el gobierno se contestó que ello no es posible y se apuesta por otros instrumentos para atraer a quienes explican el 62% del turismo en Uruguay.



El gobierno además pidió a los privados que no suban sus precios y los supermercados, que prevén una caída del 15% en las ventas en los locales de la costa Este, defienden su derecho a ajustar los precios. Por otro lado, la gremial que los agrupa pide sumar beneficios para el turista (contenido exclusivo para suscriptores)..



¡Polen en el aire!

La semana que pasó, tuvo un par de llamadas de atención en el plano internacional. El presidente estadounidense Donald Trump siguió en su "pelea" con la Reserva Federal (Fed) y pide tasas de interés negativas para mejorar la competitividad frente a Europa y Japón. La Fed se reúne esta semana pero es improbable que acepte la idea de Trump. Ahora, de aceptarla, ¿cómo funcionaría?.



El que sí tomó medidas de estímulo monetario, fue el Banco Central Europeo (BCE), ante la evidencia de las investigaciones que muestran “un debilitamiento de la economía de la zona euro más largo” de lo previsto.



Pero, implementar las medidas no será sencillo. El actual presidente del BCE, Mario Draghi le deja una serie de desafíos a su sucesora, Christine Lagarde.

De alto vuelo

El domingo se jugó la final del Mundial de Basquetbol China 2019, en la que España derrotó a Argentina y logró su segundo oro a nivel mundial.



El jugador más valioso (MVP por sus siglas en inglés) del torneo, fue el base español Ricky Rubio. En este ciclo "Aprendemos juntos" de BBVA y El País de Madrid, Rubio habla del valor del esfuerzo, el trabajo en equipo, aprender a perder y superar los desafíos. "El talento no sirve de nada si no hay trabajo y esfuerzo detrás de ello”, dice Rubio que juega en la NBA.

Fabián Tiscornia, editor de la sección Economía y del canal Negocios de El País se despide de ustedes hasta el próximo Enjambre (del que Marcela Dobal se hará cargo).

Enjambre es una las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.