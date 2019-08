Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carne "vegetal", la "regla del 72" y el cortoplacismo

¡Muy buenos días! Hoy tenemos el gusto de abrir la newsletter con una obra del artista (y publicista) uruguayo Leandro Gómez que forma parte de la muestra "AnimAngeles, Criaturas Hermanas". El cuadro, titulado “Hermana Abeja”, contiene una aureola dorada a modo de resaltar la condición de criatura “divina” de este insecto que debemos cuidar y proteger como hermanos mayores. (Gracias, Leandro, por autorizarme a compartirlo con la comunidad Enjambre.) Si querés verla en vivo no te demores: la muestra estará hasta el próximo lunes.

En el Enjambre de hoy: Desayuno de Negocios, la mirada de un ejecutivo de "las grandes ligas" como Martín Secco, el desafío de las carnes "vegetales" en Uruguay, la regla de Warren Buffett que podés aplicar para optimizar tus inversiones, los peligros de la "guerra comercial" para Uruguay, el acuerdo UE-Mercosur ante el drama de la Amazonia y cómo tomar decisiones con la mirada en el largo plazo.

Una celda en el panal

La exposición de Leandro me dio la bienvenida hace unos días en el hall de la torre 4 del World Trade Center. Fue el jueves en ocasión del Desayuno de Negocios que organizó el diario para relanzar su canal de noticias especializado. Un resumen de todo lo que pasó allí, lo leés acá (con video incluido).

Con Martín Aguirre y Guillermo Scheck como anfitriones, los editores de las publicaciones de economía y negocios expusimos sobre qué preocupa a los uruguayos sobre la economía, cómo utilizamos tecnología en El País para saber qué temas y enfoques son más atractivos para los lectores, cuáles son los aspectos económicos están atendiendo los inversores que ven a Uruguay desde fuera y también sobre qué desafíos tendrá el próximo ministro de Economía (con los perfiles que ofrecen los principales partidos políticos para ese cargo).

Quedamos muy contentos por la convocatoria y porque el feedback de los asistentes fue muy positivo. Así lo reflejan varios testimonios.

De alto vuelo

El exclusivo Desayuno de Negocios también recogió las inquietudes de los participantes y finalizó con una muy interesante entrevista al empresario uruguayo Martín Secco, exCEO global de Marfrig Global Foods (segunda compañía cárnica a nivel mundial), que compartió con nuestros lectores Fabián Tiscornia el domingo en las páginas de Economía.

"Las empresas de carne tradicional van a tener que incorporar el producto en su portafolio", dijo Secco sobre las hamburguesas de carne "vegetal" (a base de vegetales, pero que simulan el sabor).

¿Cómo se prepara la industria en Uruguay para la llegada de este potencial rival que en los países desarrollados está expandiéndose a cada vez más puntos de venta (incluidas las grandes cadenas de fast food como Burger King, Subway y acabo de leer que se sumará KFC en Atlanta)? La periodista Pía Mesa dio respuesta a esa pregunta ayer en este artículo (exclusivo para suscriptores).

Quienes me conocen bien saben que este tema me apasiona tanto como para saber que hay fuertes detractores de la talla de Arby's, cadena que en EE.UU. contraatacó con sus jocosos menús que incluyen "zanahorias de pavo" (si sos fan de El Empresario ya te enteraste de esto hace algunas semanas). No lucen muy tentadoras, ¿verdad?

Zumba en tu bolsillo...

Calcular cuánto tiempo debo invertir una cantidad de dinero para duplicarla no parece sencillo a simple vista. ¿Oíste hablar de la "regla del 72"? Es una antigua regla matemática aún vigente ayuda a entender el interés compuesto que usa como referencia hasta el millonario Warren Buffett profundizó el artículo de Finanzas de Bolsillo del domingo.

Mientras no sos rico, puede que te interese saber si tenés saldo a cobrar por devolución de Fonasa. Para enterarte de cómo averiguar si te corresponde, podés leer esta nota.

Atención, aguijón

La pasada semana pareció que la tensión por la “guerra comercial” entre EE.UU. y China se agravaba. Nuevas medidas anunciadas el viernes de ambas partes (que implican aumento de gravámenes) avivaron los temores del mercado a que la economía mundial caiga en una recesión.

Pero las declaraciones siguen siendo confusas en un conflicto que "no es indiferente" para Uruguay, como dijo el excanciller y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias.

¿Confusas por qué? Porque "como te digo una cosa, te digo la otra". Días después de referirse a su par chino, Xi Jinping, como un enemigo, Donald Trump lo colmó de elogios dos veces ayer. Se refirió a él como un “gran líder” y “hombre brillante”. Nuestras páginas de Economía hoy reflejan qué evalúa el gobierno uruguayo sobre este complejo panorama.

La colmena

Las relaciones comerciales son el tema del momento. El Mercosur no es la excepción, donde —al decir de Juan Labraga, director de la Asesoría Política Comercial del MEF— "vamos lengua afuera" detrás de la agenda de Brasil y hacemos todo lo posible para seguirle el ritmo.

Mientras tanto, sobre fines de la semana pasada celebramos el acuerdo Mercosur-EFTA (la Asociación Europea de Libre Comercio) y estuvimos pendientes de que el acuerdo Mercosur-UE no sea afectado debido al bloqueo propuesto por Francia por la política medioambiental de Brasil (con el drama de la Amazonia como gran protagonista). Da algo de esperanza saber que España y Alemania no comparten esa propuesta, que a decir verdad parece bastante funcional a los intereses económicos franceses.

El problema medioambiental y las negociaciones comerciales me hicieron pensar en cuán importante es la mirada de largo plazo y lo difícil que es (para gobernantes, pero también para el ciudadano de a pie) evitar que nos mate el cortoplacismo.

Sobre eso trata la entretenida charla TED de Ari Wallach que recomiendo esta semana. En 14 minutos plantea tres caminos para lograr planificar a muy largo plazo y ejemplifica con situaciones que van desde el diseño de políticas públicas hasta cómo decidimos entretener a nuestros hijos cuando vamos a un restaurante a cenar.

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

