La "ópera" de UPM, "batiseñal" al dólar y revancha cárnica

¡Muy buenos días! Qué dinámico viene este año para las noticias de economía y negocios... El martes pasado hice clic en "enviar" la newsletter y al minuto nos estábamos enterando de la confirmación de una segunda planta de celulosa de UPM en Uruguay. Superada la frustración de no haber podido incluir esa noticia en Enjambre (que si no es la principal del año, pega en el palo), hoy vamos por la revancha.

En el Enjambre de hoy: la "ópera" de UPM en siete actos (calma celebración, catástrofe, tecnicismo, pragmatismo, dramatismo y morbo), la montaña rusa del dólar que el Banco Central intenta suavizar, la jugada para pagar menos impuestos de un español que le salió mal y cómo la cadena Arby's se burla de las tendencias de consumo vegetarianas.

Las mieles del éxito

Los US$ 2.700 millones de inversión anunciados por UPM no salvarán a una economía que no ha logrado repuntar sus motores de crecimiento, pero ayudan y mucho. Y esa prosperidad fue motivo de calma celebración (I).

Para el ministro de Economía, Danilo Astori, esto habla de la confianza que suscita el país. De hecho, la noticia también ayuda a mantener el "grado inversor" de la economía en tiempos en que la deteriorada situación de las cuentas públicas opera en sentido opuesto, como explicó el editor de Economía, Fabián Tiscornia.

Si vamos a los hechos, la tradición de apego a las reglas de juego de Uruguay disipa el temor de que la multinacional dé marcha atrás con su decisión de invertir si el Frente Amplio pierde las elecciones nacionales.

Pero de todos modos las críticas no tardaron en llegar. Y no solo las advertencias catastróficas de los ambientalistas (que a juicio de esta periodista es importante no desoír). Así que vamos a avanzar un poco más en esta sucesión de actos.

Atención, aguijón

Tras esos primeros dos momentos de "celebración" (I) y "catástrofe" (II), que son dos caras de una misma moneda en este histórico episodio que narramos en forma de ópera, viene el nudo "jurídico" (III).

En el contrato entre el Estado y UPM, una cláusula (la 4.2.2.2) permite a la compañía finlandesa decidir de forma unilateral si se retira del país. La habilita a abandonar sus operaciones por “conveniencia” y a su “entera discreción”, siempre y cuando avise por escrito un año antes.

¿Se trata de una cláusula abusiva? El columnista Gonzalo Ramírez explicó ayer en Economía y Mercado las razones por las que es "ilegal". Con una visión más pragmática (IV) que jurídica, varios expertos matizan que solo se usaría en un escenario "catastrófico" (contenido exclusivo para suscriptores).

Y del pragmatismo pasamos al dramatismo (V): "No me gusta tener un revólver en la cabeza del país, preferiría que no se hubiera firmado una cláusula así", opinó Ignacio Otegui, quien tras más de dos décadas en la presidencia de la Cámara de la Construcción oficiará de articulador entre los diversos actores que participan en la construcción de la segunda planta.

Los detalles están en esta entrevista de Luis Custodio, que también abunda en el gran impacto de las obras de esta planta en la industria de la construcción, auque dice Otegui que "puede haber subsectores reacios".

El entrevistado se refirió además a otro gran tema de fondo: ¿cómo se aseguró la "paz laboral", es decir, la prevención de conflictos que tanto preocupaba a UPM en una negociación sin sindicatos? Sobre este tema profundizó el informe de Camila Bello en la sección Qué Pasa. Ese es el momento "morboso" (al decir del presidente del Sunca, Daniel Diverio) con el que cierra la ópera UPM de esta newsletter.

Danza de números

Los exportadores estaban enojados con el Banco Central. Al menos así se lo hicieron saber a la autoridad monetaria el viernes pasado representantes de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU). ¿El motivo? "No puede seguir bajando (el dólar), las empresas ya están en una situación bastante frágil para que venga esto de yapa".

¿Pero no era que el dólar estaba subiendo? Sí, pero la semana pasada cambió su trayectoria y cayó 2,4%. En parte tuvo que ver el anuncio de UPM, pero la razón principal es que un banco internacional recomendó sobreponderar la inversión en títulos uruguayos dentro del portafolio de países emergentes y eso generó “un aluvión” de dólares al mercado local, que al ser cambiados a pesos para comprar títulos en moneda nacional hicieron depreciar la divisa.

El presidente del BCU, Alberto Graña, transmitió tranquilidad a la delegación de la UEU. Señaló que se están monitoreando los movimientos de capitales y que no va a dejar caer al tipo de cambio más allá de lo que indiquen los fundamentos. También destacó que han “intervenido” (con compras, que buscan suavizar la baja del dólar) y “entienden que con ello se envió una señal al mercado” de cambios.



Por otra parte, en la previa a la reunión de dos días de la Reserva Federal, el presidente de EE.UU., Donald Trump, le puso presión para un recorte importante de las tasas de interés. Esta medida apunta a reactivar a la economía estadounidense y también incentivaría más la llegada de fondos de inversión a países emergentes como Uruguay. Ergo, acostumbrémonos a la idea de convivir con un dólar algo más débil (aunque ese efecto seguramente ya fue anticipado por el mercado de cambios local).



De alto vuelo

Me extendí mucho con UPM y no queda mucho espacio para otras notas. Te recomiendo tres joyitas que no te podés perder:

1. Un ciudadano español se presentó ante la DGI para solicitar un certificado de residencia fiscal para pagar impuestos en Uruguay y no su país de origen. Tanto el fisco como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) —donde recurrió el fallo— se la negaron. ¿Por qué es un caso que sienta jurisprudencia? Lo cuenta Mathías Da Silva.

2. En 2006 el gobierno del entonces presidente argentino Néstor Kirchner suspendió los envíos al exterior de carne vacuna, con excepción de la cuota Hilton en la Unión Europea. Eso le sirvió a Uruguay para ganar participación en los mercados, pero desde 2015 Argentina volvió y ahora es un competidor fuerte. ¿La demanda desde Asia es suficiente para que ambos países puedan colocar su producción? Lo desarrolla Gustavo Stok, nuestro corresponsal en Buenos Aires.



3. Y, mientras que los principales fabricantes de carne de origen vegetal cotizan al alza, la cadena estadounidense Arby's rechazó de plano sumarla a su menú y creó una alternativa: las "marrots", carne de pavo con forma de zanahoria. Lo leés en este informe de The New York Times que incluimos en El Empresario.



¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

Enjambre es una las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.