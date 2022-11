Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Arbeleche, billeteras "verdes" y el saldo de la Celeste

¡Hola, buen miércoles para todos! En este Mundial y ante la magra cosecha de puntos lograda por la selección, los uruguayos retomamos una vieja costumbre: apelar a la calculadora para estimar las posibilidades de pasar a octavos. Las cuentas son claras: hay que ganarle a Ghana. En otro plano, el gobierno, las empresas y los analistas también hacen sus cálculos de cara al final de este "partido” (el año 2022) y proyectan lo que vendrá. Sobre esto y más, versa el Enjambre de hoy.

Su majestad, la frase

“La propuesta (de reforma de la seguridad social) que nosotros tenemos, y que hemos presentado, es sumamente justa, mucho más equitativa en donde en promedio las jubilaciones aumentan, pero en particular, los sectores más bajos, los de menores ingresos reciben un apoyo mayor (del Estado) y tienen una jubilación mayor”.

La ministra de Economía Azucena Arbeleche defendió el proyecto de reforma jubilatoria que impulsa el gobierno, uno de los buques insignia de la administración del presidente Luis Lacalle Pou, y descartó que a futuro las personas se retiren luego de trabajar más años pero generando menos ingresos. “Es absolutamente falso”, sentenció la secretaria de Estado en entrevista con el editor de Economía Fabián Tiscornia.

La ministra también se explayó sobre el escenario económico y lo que puede pasar con los lineamientos definidos por el gobierno: “Vemos clara la incertidumbre a nivel internacional, la guerra, la inflación externa que aún en los países desarrollados están con dígitos de inflación muy alta, el aumento de tasa de interés. A nivel nacional, creo que siempre se hicieron los deberes, por eso insisto en el concepto de luces cortas y luces largas porque no por atender la pandemia y lo urgente, se dejó de lado todo lo que teníamos que hacer con esa mirada más de mediano plazo. Tanto para recuperar inversiones, todos los beneficios que se dieron, como avanzar en la institucionalidad fiscal, que significa el mejor uso del dinero de los uruguayos que podamos hacer; como la transformación educativa; como el avance de la infraestructura, etc”, apuntó Arbeleche y agregó: “En este momento, seguimos con el rumbo trazado desde el inicio, hasta el momento ha dado resultados”.

Como perlita, comentó que en caso de una victoria del oficialismo en las próximas elecciones “no volvería a ser ministra”.

Atención, aguijón

“La economía, estúpido”, es la frase que el asesor James Carville acuñó como uno de los ejes principales de campaña que llevaron a Bill Clinton a la presidencia de EE.UU. en 1992. La expresión aplica perfectamente al peso de este factor en la valoración de la imagen de un gobierno por parte de la ciudadanía uruguaya.

En el caso de la actual administración, la imagen de su gestión económica es más alta que la percepción de los ciudadanos sobre la situación de la economía, reveló Opción consultores en base a su “Monitor de Opinión Pública Noviembre 2022” publicado en el último número de Economía y Mercado.

Según el informe, un 37% de la población considera que la situación económica del país es “mala o muy mala”, un 33% la valora como “ni positiva ni negativa”, y un 29% expresa que es “buena o muy buena”.

Al atribuir responsabilidades sobre la situación económica, solo un 28% de los consultados las asignó a la gestión de la actual administración, mientras que un 52% cree que la actual coyuntura es resultado de “problemas económicos mundiales” y un 15% entiende que es responsabilidad del “las políticas económicas llevadas adelante por el anterior gobierno”.

Agustín Bonino, director de Opción consultores, aclaró de todos modos que “el crédito positivo que la ciudadanía otorga al gobierno con relación a su responsabilidad sobre los problemas económicos tiende a la baja, creciendo 10% en el último año la asignación de responsabilidad a la conducción económica del gobierno sobre los problemas”.

La gestión económica de gobierno recibe un 39% de aprobación, 33% de desaprobación y un 27% que la califica como ni buena ni mala.

El desempleo, los bajos salarios, la pobreza y la suba de precios son las principales preocupaciones de la población, concluyó Opción.

Además de lo que dicen las encuestas, hay empresarios que perciben un panorama complejo.

"Las perspectivas económicas no las tengo muy claras. Aún no sabemos bien qué va a pasar con Brasil. Tenemos una economía argentina que viene cayendo desde hace un largo tiempo, que también nos ha impactado. Y el mundo está complejo. Europa tiene una inflación histórica y hay que ver su comportamiento luego de la guerra en Ucrania, si es que finaliza… La recesión económica global proyectada no va a impactar tanto en Uruguay, pero tenemos que trabajar puertas adentro. Y ahí tenemos un debe con la formación de nuestro personal. También tenemos un debe con el costo de la energía. Entonces, trabajar en productividad y energía es clave", evaluó Virginia Staricco, presidenta de la empresa logística La Nave en esta entrevista del periodista Raúl Soares Netto.

En su columna de Rurales titulada "El dólar, los japoneses y el empleo" , el periodista Nicolás Lussich también analizó el escenario económico y lo que vendrá.

En el artículo, explicó que se está dando un "encarecimiento de la economía uruguaya en sus precios medios en dólares muy fuerte", lo que "solo puede sobrellevarse con un escenario de precios de exportación realmente excepcional" como el que se dio en el primer semestre del año. Ahora el contexto ofrece menos entusiasmo: "Uno de los principales retrocesos se ha dado en el sector cárnico, con la fuerte caída en la demanda china", ejemplificó Lussich.

"Este año el PBI seguramente cerrará con un avance promedio cercano al 5%, un crecimiento muy fuerte, pero el panorama para 2023 luce bastante más modesto. El desafío es anticipar las dificultades y no terminar respondiendo mal y tarde", advirtió.



De alto vuelo

Todos los días salen noticias sobre nuevos emprendimientos o empresas consolidadas con una mirada sustentable de su negocio. Esa corriente empieza a permear también entre los inversores, ya no solo en el exterior sino también en Uruguay.

Desde fondos de inversión y capitalistas de riesgo hasta pequeños inversores están volcando sus recursos a proyectos sustentables, destacó la periodista Alejandra Pintos en el informe de El Empresario.

Los expertos identifican un "aumento exponencial" del interés de estos actores de diversa escala en iniciativas "verdes". Jaime Miller, director del fondo de private equity Capital Oriental, sostuvo que esa avidez deriva de la demanda de los consumidores y el crecimiento que logran las empresas sustentables. Y "el capital sigue al mercado", razonó Miller.

Al valorar una oportunidad de inversión en una empresa sustentable, los inversores ponen en la balanza no solo el beneficio que generan este tipo de proyectos para el planeta y las personas, sino también los aspectos de rentabilidad y riesgo.

Además de evaluar si el emprendimiento aporta "a un mundo mejor", "miramos el mercado, el problema que están resolviendo, cuáles son sus competidores (...) y tracción conseguida hasta el momento, que validan lo que están haciendo", enumeró Stephen Jakter, socio de Impacta VC.

Hablando de sustentabilidad, el gobierno busca avanzar en iniciativas para mejorar la gestión del plástico que hacen las empresas.

El presidente Lacalle Pou y el ministro de Ambiente Adrián Peña dieron el lunes el puntapié inicial a la primera reunión del Comité Intergubernamental de Negociación sobre el acuerdo de plásticos, realizada en Punta del Este.

Representantes de 150 países participan de la actividad que busca alcanzar un acuerdo vinculante para reducir la contaminación de plásticos en el mundo, con especial énfasis en los océanos.

Mientras, desde la Cámara de Industrias avanzan con el Plan Vale, que establece un sistema de depósito-reembolso de plásticos descartables. La gremial ya lanzó el llamado para empresas que quieran ser parte del mecanismo que devolverá dinero por algunos envases, contó la periodista Pamela Díaz.

El Plan Vale consta de dos líneas de trabajo: una de ellas establece el pago de una seña al comprar envases descartables, que luego se devolverá en una máquina o un mostrador al entregarlos vacíos. El segundo eje consiste en definir un trabajo conjunto con las intendencias para la recuperación de los envases, señaló el secretario de la Comisión de Medio Ambiente de Cámara de Industrias, Agustín Tassani.



Las mieles del éxito

En El empresario del viernes te contamos sobre tres empresas que crecen en el mercado uruguayo.

Febo comenzó hace 10 años como un emprendimiento de e-commerce que significaba un ingreso extra para su director, Federico Cardelino, quien por entonces trabajaba como empleado dependiente. Pero, la empresa logró posicionarse con su oferta creciente de productos de tecnología y luego pasó al mundo físico; primero, con una pequeña tienda de 9 metros cuadrados, luego a otra más grande y hoy su local es un showroom de 1.500 metros cuadrados con 10.000 productos. La historia la contó su propio protagonista en esta entrevista del periodista Antonio Larronda.

Tras el "boom" que vivió el e-commerce durante la pandemia, Febo apuesta a continuar creciendo con más categorías de productos como los grandes electrodomésticos. Cardelino admite que en ocasiones la elección de artículos puede fallar, tal como le ocurrió con un juguete que es de los más vendidos en el mundo, pero que en su caso no llegó al 20% de ventas. "Algunas veces le pegamos, otras no. En esto de emprender hay de las buenas y de las malas", reconoció.

En su opinión, el e-commerce tiene por delante la misión de cumplir con la entrega inmediata, un aspecto vital para el negocio. "La logística diaria es el principal desafío del comercio electrónico, nosotros ya logramos dominarlo con un servicio tercerizado, pero implica un esfuerzo grande todos los días. La gente ve algo hoy, lo quiere comprar y tener en el momento", apuntó Cardelino.

Otra empresa que crece es Baipa, la icónica panadería de Atlántida, que crece con su segundo local, inaugurado esta semana en Punta del Este.

"Me han dicho de abrir en Montevideo y otros lugares, pero a mi me gusta Punta del Este por lo que es la ciudad, más allá del negocio, que obviamente ha cambiado allí porque hay más gente todo el año", explicó el director de Baipa Antonio Mogordoy.

El local puntaesteño tendrá la misma propuesta que la famosa panadería de la Costa de Oro. La panadería permanecerá abierta todo el año, aclaró Mogordoy. "Vine para quedarme, no como golondrina", aseguró.

Y para acompañar los bizcochos, nada mejor que un buen café. La colombiana Colo Coffee Roasters tiene planes para ampliar su presencia en Uruguay, según informa Antonio Larronda en esta nota.

La marca independiente de café de especialidad creada en 2017 en Bogotá, ya tiene cinco locales en Uruguay -junto a la firma nacional Salads Club- y ya piensa en al menos un par más de aperturas así como en nuevos productos, entre ellos, la venta de café en grano por suscripción. Bon apetit.



Danza de números

El fútbol tiene bastante de números: desde las estadísticas que dejan los partidos al dinero que mueve el deporte. En este último caso, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tuvo un saldo positivo en el ejercicio 2021.

Según este artículo de Economía, la asociación registró ganancias de US$ 1.393.103, lo que implicó un aumento respecto a 2020 que había cerrado con un beneficio de US$ 1.246.177.

La selección mayor fue el gran motor para la facturación del organismo, al recaudar US$ 12.651.465. La mayor parte de ese monto (US$ 11.254.325) correspondió a derechos de transmisión de las eliminatorias y US$ 1.397.140 a la Copa América de 2021.

La selección tuvo gastos por US$ 6.573.819 el año pasado; del total sobresale la remuneración del cuerpo técnico -entonces liderado por Óscar Tabárez- que significó US$ 2.104.834.

A la espera del resultado del partido del viernes entre Uruguay y Ghana, el balance es más favorable afuera que dentro de la cancha.

¡Hasta la semana que viene!

Diego Ferreira, editor del suplemento El Empresario

[email protected]

