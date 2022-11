Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Caída dLocal, precios y fórmulas emprendedoras

¡Buen miércoles para todos! El Mundial de Qatar tuvo ayer su primer gran batacazo: la victoria de atrás de Arabia Saudita 2-1 sobre Argentina. En los negocios, el "unicornio" uruguayo dLocal sufrió también una dura caída esta semana en la Bolsa de Nueva York, tras un informe del fondo de cobertura Muddy Waters que acusó a la empresa de ser un "fraude". Mientras, el gobierno insiste en su "táctica" de "abrir la cancha" para avanzar en una inserción internacional más amplia de Uruguay. Sobre eso y más va esta edición de Enjambre.

Atención, aguijón

Las conclusiones lapidarias de Muddy Waters sobre los balances de dLocal llevaron a la fintech uruguaya a una caída estrepitosa en el mercado de capitales en la última semana: sus acciones bajaron hasta un 50,7% su valor. El fondo expresó, a raíz de sus hallazgos, que “es probable que dLocal sea un fraude”. “dLocal tiene revelaciones repetidas sobre su volumen total de pagos y cuentas por cobrar que se contradicen rotundamente entre sí. También existe una discrepancia contradictoria entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar de dos subsidiarias clave”, detalló el informe. La sección Economía abordó en esta nota el traspié del "unicornio" uruguayo.

Aunque en los últimos días dLocal recuperó algo de terreno en el mercado,

la tormenta no ha pasado para la compañía. Varios estudios de abogados en Estados Unidos anunciaron “investigaciones” sobre los balances de dLocal y alientan a inversores perjudicados por la caída de la acción a contactarlos para una posible demanda contra la empresa uruguaya.

El informe publicado es favorable a la posición de Muddy Waters, ya que este fondo, conocido por apostar contra empresas, está vendido en corto en acciones de dLocal.

Ante la acusación, la fintech emitió un comunicado donde dice que el informe "contiene declaraciones inexactas, afirmaciones sin fundamento y especulaciones" aunque no profundiza al respecto. “dLocal refutará las alegaciones en el foro apropiado a su debido tiempo”, aseguró.

Su majestad, la frase

A propósito de "unicornios", la innovación y cómo prepararse para el futuro, esta entrevista del editor de Economía Fabián Tiscornia a Bruno Gili -asesor de la Comisión de Futuros del Poder Legislativo y socio de CPA Ferrere- deja varios conceptos interesantes. Por ejemplo, el experto afirmó que "Uruguay necesita repensar su ecosistema de innovación y de los incentivos, ahí hay mucho trabajo para hacer. Me parece una buena idea esto de intentar ser un hub tecnológico, pero eso supone, que tengo que tener capacidad de infraestructuras, que haya fondos de inversión y fondos de riesgo que se instalen en Uruguay, tenemos que lograr que (haya) más 'unicornios' o más empresas digitales".

Para Gili, "hay muchos deberes para hacer para poder aprovechar correctamente" los impactos de la cuarta revolución industrial. "No es solo vincular la industria del software y todas las derivadas que surgen en los cambios en la economía y en la sociedad, sino que también estamos viviendo en el medio de una revolución biotecnológica, con todos los cambios que implica desde la ciencia, tanto del punto de vista de la salud humana, como del punto de vista de la producción de alimentos, como lo que tiene que ver con la generación de nuevos materiales. Uruguay en eso está en un paso intermedio, o sea, no está en el corazón de esta revolución desde el punto de vista de los países líderes".

La educación tiene que formar a las nuevas generaciones para el cambio de paradigma que trae la automatización y digitalización. Según Gili, en ese campo hay tarea por delante. "Nuestro sistema educativo sigue pensado en un modelo fordista de inicios del siglo XX y hoy la dinámica es muy distinta, es un proceso, o sea, no solo me capacito dentro de la empresa, sino que me conecto con redes, con plataformas internacionales que me capacitan para desenvolverme en un trabajo y además con mucha velocidad. Entonces, necesitamos una educación mucho más descentralizada, hay que empoderar a todos los centros. La educación es personalizada, es el fin del promedio, del tiempo de todo el mundo aprende lo mismo".



Polen en el aire

La política de inserción internacional de Uruguay tiene dos bibliotecas: la de quienes plantean abrirse al mundo mirando más allá del Mercosur y la de aquellos que priorizan la pertenencia al bloque regional. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou se afilia a la primera tesis y eso se refleja en los acercamientos a China y Turquía para avanzar en la posibilidad de firmar Tratados de Libre Comercio con esos países. La nueva apuesta es la adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico.

Con eso en mente el mandatario y el canciller Francisco Bustillo se reunieron el viernes con representantes de los partidos políticos, incluido el Frente Amplio, en la Torre Ejecutiva. La periodista de Nacional Pamela Díaz contó en esta nota qué dicen los partidos y qué efectos puede tener ese eventual acuerdo para la economía uruguaya.

El decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, Marcos Soto, entiende que los “beneficios ‘a priori’ de ingresar al Acuerdo Transpacífico son los generales de la apertura comercial. Esto es, poder ingresar con mayor eficiencia a un mercado ampliado de más de 480 millones de personas que representa algo así como el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial”. A su vez, matizó que “siempre mayor apertura implica afectar a algún sector que pueda verse comprometido con el nuevo escenario, por eso es importante realizar el estudio de impacto esperado”.

El gobierno presentará el 1° de diciembre la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP). Este tratado, firmado en 2016, está suscrito hoy por 11 países.

Mientras los partidos de la coalición de gobierno expresaron su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira manifestó que el “gobierno tiene que ser muy cuidadoso del Mercosur”, que es la “plataforma de inserción internacional” que tiene Uruguay.

La política es un factor que incide en los negocios. De eso da fe el cofundador y CEO de la empresa de turismo naviero Colonia Express, Sebastián Planas. "Lidiar con los gobiernos, ya sea con el uruguayo o con el argentino no es fácil, independientemente del color", dijo el empresario argentino en esta entrevista del suplemento El Empresario realizada por la periodista Alejandra Pintos. Como muestra de esto, Planas mencionó que "ahora hay un proyecto para aumentar los impuestos para financiar un sistema de migraciones y solo afectaría a Colonia Express y Buquebus. Es un mal hábito sudamericano, independientemente del país: cuando hay una actividad floreciente empiezan a aumentar los impuestos". También cuestionó los planes del gobierno en torno al Dique Mauá. "La terminal del Puerto de Montevideo la quieren mudar hacia el Dique Mauá o Punta Carretas, lugares que son imposibles porque el viento sudeste hace la operación inviable", opinó.

Sobre su negocio, afirmó que la actividad no se ha recuperado a los niveles registrados antes del covid-19, "pero si tomamos mes contra mes, desde julio para acá estamos en un 50% más que previo a la pandemia". El empresario definió el 2023 como "el año del boom de los barcos". "Hay una lógica detrás y es que mucha gente que antes viajaba a Europa o EE.UU. una semana, ahora se va a Bariloche o a Cariló. Es un efecto que ya se veía venir. Cuando nosotros estábamos cerrados en la pandemia sabíamos que iba a explotar lo regional", comentó.



Zumba en tu bolsillo

El turismo de "escapadas" de uruguayos hacia Argentina -aprovechando la ventajosa diferencia cambiaria- es el motor principal de la demanda para empresas como Colonia Express. El cruce de consumidores locales hacia el país vecino, por otro lado, genera preocupación en los negocios del litoral de cara a la zafra de las fiestas tradicionales, contó el periodista Hugo Lemos.

Solo en septiembre, unas 168.000 personas pasaron por el puente de Salto Grande desde Uruguay hacia Argentina. En marzo, cuando recién se reabrió el puente entre Salto y Concordia solo 13.000 uruguayos cruzaron por allí.

El principal incentivo es la brecha cambiaria que favorece a los consumidores uruguayos al comprar en Argentina. La diferencia de precios llega hasta el 176%.

De cara a la zafra de fin de año, los comerciantes salteños temen una pérdida considerable de ventas. Como disparador de esa fuga de clientes en ese momento del año, se menciona la puesta a la venta de la canasta navideña del supermercado Carrefour en Concordia -que incluye una sidra, un vino, un pan dulce, un turrón, una garrapiñada y un budín-. Su valor ronda los $ 150, mientras que el mismo pack de este lado del río se ubica en los $ 900.

Ante esta situación, la presidenta del Centro Comercial de Salto, Vera Facchín indicó: “Nosotros hemos perdido competitividad en los precios, porque la situación económica de Argentina no se va a modificar en los próximos tiempos. Por eso seguimos trabajando con el gobierno nacional en una serie de proyectos, como los proyectos de ley de precios de frontera”.

Según el intendente de Salto Andrés Lima, el impacto de la brecha cambiaria y la fuga de clientes hacia Argentina "pone en riesgo los más de 20 mil puestos de trabajo del comercio local”.

En tanto, en Argentina, el gobierno busca contener la inflación, que se estima llegará al 100% anual. Para ello, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó el programa “Precios Justos”, una iniciativa acordada con supermercados, cadenas mayoristas y empresas proveedoras de bienes de consumo masivo para mantener congelados los precios de más de 1.700 productos por 120 días. Pero los analistas ven con incertidumbre la concreción del pacto, según este artículo del corresponsal de El País Gustavo Stok.



Sergio Massa. Foto: AFP

El gobierno les aseguró informalmente a las empresas la posibilidad de que accedan a dólares con mayor fluidez para poder importar productos y materias primas.



Sin embargo, existen dudas sobre si el pacto podrá cumplirse. “El mayor acceso a dólares para importar es un incentivo que a las empresas les interesa. Ahora bien, espero que en el ministerio de Economía hayan hecho bien las cuentas de cuántos dólares necesitarán para abastecer a las compañías que firmaron el acuerdo. De lo contrario, el programa se va a caer cuando las empresas no accedan a los dólares que les prometieron”, advirtió Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires.

En cambio, los precios de los productos en los supermercados de Qatar no están congelados y se parecen bastante a los de Uruguay, comparó el periodista Mateo Vázquez, quien está cubriendo el Mundial para Ovación.

Durante su visita a un súper, encontró carne vacuna sin hueso procedente de Pakistán a 32.75 riales por kilo; el kilo de banana a 6.5 riales el kilo y el litro de leche a 7.25 riales.

Entonces, ¿a cuánto equivale la moneda local? Los precios se dividen entre 3,5 para obtener el valor en dólares o multiplicar por 11 para saber el precio en pesos uruguayos.

La colmena

Hablando de estimaciones, el sector de la construcción está cerrando un año de intensa actividad, donde la inversión cerrará por encima de los US$ 7.000 millones y con un total de 54.000 empleos directos, un 15% más que en 2021, según datos de la Cámara de la Construcción.

Para 2023, la industria enfrenta una "prueba de fuego" porque las obras de UPM habrán terminado -una de las principales fuentes laborales de la construcción- y se vendrá la negociación del convenio colectivo desde abril, señaló la periodista Fabiana Culshaw en esta nota.

Aníbal Durán, gerente ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), dijo que “los promotores se retraerán un poco hasta ver qué pasa con el convenio (colectivo). Como algunos tienen espalda ancha, esperarán el momento propicio para construir y eso será después de saber en qué queda el convenio. Ese tema es medular”.

Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción, anticipó que “probablemente no tengamos el mismo nivel de actividad en 2023, pero igual será importante”, considerando que hay dinamismo en la construcción de edificios y en el plan de obras viales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Quienes están construyendo su futuro combinando ciencia y emprendedurismo son las mujeres del campo de la biotecnología. En Uruguay, las científicas especializadas en esta área son mayoría en relación a sus colegas hombres en la cantidad de startups que lideran, según reveló el periodista Antonio Larronda en el informe de El Empresario.

Esa conclusión se repite en la Incubadora Khem, el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT y en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Pero, como en otros rubros del ecosistema emprendedor, en biotecnología también las mujeres deben afrontar y superar escollos. Lucía Spangenberg, fundadora de GenLives, recurrió a "estrategias" como "llevar más personas a las reuniones" para lograr la aprobación de sus contrapartes en las reuniones de negocios.

La juventud es otro rasgo que puede ser a veces una barrera para las científicas a la hora de presentar sus ideas de negocios. "Hay cosas que cuestan más por ser joven. Tengo 30 años y me han preguntado si en la empresa hay personas mayores. O me ha pasado en temas comerciales que me quitaron de la cadena de e-mails y los seguían con mis socios. Llegué a decir que si continuaban con la negociación así se caía", recordó Pía Campot, CEO de Enteria, que hoy exporta productos a laboratorios de Chile, Colombia y Bolivia.



Cada testimonio demuestra la valía de las buenas ideas en la ciencia y cómo las mujeres están liderando un cambio en el emprendedurismo uruguayo.

¡Hasta la semana que viene!

Diego Ferreira, editor de El Empresario

[email protected]

Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocer otras más, podés registrarte aquí.