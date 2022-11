Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Nubarrones recesivos", Mundial y efecto Domino's

¡Hola, buen miércoles para todos! Qué semana para los gigantes tecnológicos, aunque no por haber lanzado un producto innovador o haber aumentado su valor de mercado, sino porque varios de ellos como Meta, Twitter y Stripe anunciaron recortes de miles de empleos en sus plantillas, a raíz del estancamiento económico en EE.UU. Otra que tomó la misma medida es Amazon -eliminará 10.000 puestos laborales-, aunque en el caso de su fundador Jeff Bezos, la cosa no está tan mal: anunció que donará la mayoría de su fortuna a causas benéficas. ¿Cuánto hay en su cuenta? Anotá: US$ 124.000 millones.

Atención, aguijón

En Uruguay fue la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) quien alertó de “nubarrones recesivos” y “luces amarillas”, contó la periodista de Economía Fabiana Culshaw.

El presidente de la CIU, Alfredo Antía, dijo que la actividad industrial presenta “nubarrones recesivos” basado en indicadores negativos registrados durante el segundo semestre del año, sobre todo a nivel de las exportaciones. Mencionó además el impacto del atraso cambiario, como un factor negativo. Sus comentarios se enmarcaron en el Día de la Industria y el 124° aniversario de la Cámara, evento del que participaron el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, entre otras autoridades.

Antía planteó la “discrepancia” de la gremial con el Banco Central (BCU) “que interpreta que el margen de rentabilidad del sector exportador está en un nivel bastante más alto que el que nosotros diagnosticamos, de acuerdo a mediciones que hacemos siguiendo los balances de empresas”. “Le hemos dicho al Banco Central que revise esto, porque el tablero que tiene el piloto para definir la política monetaria y cambiaria debe ser claro y transmitir la información debida”, insistió el presidente de la CIU.

Pensando en 2023, “el humor de los empresarios está en línea con un contexto internacional desfavorable”, valoró la economista Tamara Schandy, socia de la consultora Exante, en esta entrevista con el editor de Economía y Mercado Luis Custodio.

Su conclusión parte de los resultados de la encuesta anual de Exante sobre las expectativas de los empresarios respecto al clima de negocios.

La consultora cree que este año cerrará con una caída del salario real, pero proyecta una recuperación del poder adquisitivo en 2023. La economía uruguaya, agregó Schandy, crecería un 2% (los empresarios estiman un 2,7%) el año próximo.

“Es de esperar que si la inflación cede un poco y el salario real empieza a recuperarse el año que viene, pueda reactivarse el consumo de una manera un poco más relevante y ser el contrapeso del efecto de un contexto internacional más adverso”, indicó la experta.

Las mieles del éxito

Además de los hinchas, diversos sectores de la economía aguardan con optimismo la actuación de Uruguay en el Mundial de Qatar. Varias marcas están invirtiendo fuertemente para ser sponsors de la selección. De hecho, la AUF factura hoy US$ 7 millones de sus socios comerciales, el doble que hace dos años, comentó el presidente de la Asociación Ignacio Alonso para este informe del periodista Antonio Larronda para El Empresario.

La idea de "juego" de estas marcas durante el Mundial combina goles, dólares y emoción.

Para el economista Aldo Lema, “Qatar es un estado muy rico y macroeconómicamente estable, que representa una gran oportunidad para nuestros países”. En su columna de Economía y Mercado, el analista explicó que el pequeño emirato se encuentra en un “triple proceso de gradual apertura a Occidente, es puerta de entrada a Medio Oriente y muestra cierta diversificación productiva”, por ejemplo, a través de los servicios, la tecnología y las energías renovables. Por eso, para países como Uruguay hay oportunidades de hacer negocios, tal como “una pelota picando en el área chica del rival...”.

La colmena

Mientras el Mundial es un motor para el turismo en Qatar, esa industria en Uruguay mira con incertidumbre la temporada 2023.

El nivel de reservas “viene movido, mejor que el año pasado”, evaluó Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado en esta nota del periodista Lautaro Brum. “Las casas de alto valor en José Ignacio, La Barra y Portezuelo ya están tomadas”, aseguró, en especial para la primera quincena de enero.

La ecuación cambia para la segunda quincena de enero. En este caso, las reservas “aún no se están dando”, comentó Sena a El País. La diferencia cambiaria desfavorable para la clase media argentina es una traba para que vengan de vacaciones.

Por su parte, los hoteles esperan que el gobierno haga lugar a su pedido de aplicar IVA tasa cero para los turistas uruguayos. La medida busca ser un incentivo para un sector golpeado por la pandemia que no ha llegado a recuperarse plenamente.

De alto vuelo

Los anuncios de dos inversiones destacaron esta semana. Por un lado, el empresario argentino Manuel Antelo, presidente de Car One, se alió con los socios de la marca deportiva Decathlon para formar el Grupo One, que tiene planes de desembolsar US$ 20 millones en Uruguay en distintos proyectos de retail , informó el periodista Antonio Larronda en El Empresario.

Las iniciativas incluyen la llegada de la marca de muebles de exteriores Naterial, la de ropa Kiabi (ambas a Car One) y la expansión de Decathlon en ese complejo y su desembarco en Punta Carretas Shopping.

Los amantes de la pizza están de parabienes. La semana próxima abre Domino’s, la cadena estadounidense que maneja en la región el grupo mexicano Alsea. La periodista Alejandra Pintos contó los detalles de la operación en Uruguay, donde proyectan abrir 20 locales en cinco años.

El canal online ha sido la jugada ganadora de Nicolás Brupbacher, CEO y cofundador de Tu Terapia, un “Uber” para psicólogos que “une la terapia con la tecnología”. Su historia la cuenta el emprendedor en la entrevista de El Empresario.

La idea resultó: “Hoy en día, Uruguay y Argentina crecen a un mismo ritmo, este año fue un 300%, y hay más de 15.000 personas registradas. Estamos por abrir el tercer país, Chile”, dijo Brupbacher.

Polen en el aire

Las cripto están de moda. La empresa de activos digitales Ripio está en negociaciones con Itaú para lanzar una tarjeta de crédito que, en vez de puntos con las compras, otorgará criptomonedas que el usuario podrá acumular y utilizar.

Sebastián Serrano, CEO de Ripio, sostuvo que “Uruguay tiene ciertas ventajas competitivas y podría ser un hub de cripto. Si tiene una ley impositiva que permita el desarrollo de la industria dará el impulso. El hecho de que haya zonas francas hace que sea un polo para la creación de empresas cripto que trabajan desde Uruguay”.

La novedad se conoció en la misma semana que la industria cripto se vio sacudido por la debacle de la plataforma de intercambio FTX, una de las más importantes del mundo. La compañía está envuelta en un escándalo que propició una corrida masiva de sus clientes, que solicitaron retirar del exchange US$ 6.000 millones. La compañía tiene más de un millón de acreedores, su CEO Sam Bankman-Fried pasó de líder de la industria a villano, y ahora es investigado por el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores.

Una historia de terror como las de aquel viejo programa que se veía en televisión, aunque ahora tendría un nombre aggiornado: “Cuentos de la cripto”.

¡Hasta la semana que viene!

Diego Ferreira, editor de El Empresario

