Lula, economía a la Caruso (Lombardi) y valores ESG

¡Hola, buen miércoles para todos! Dos de los grandes enigmas del año quedaron resueltos esta semana: Brasil eligió a su próximo presidente, Luiz Inácio "Lula" Da Silva y –finalmente- Elon Musk se dio el gusto y compró Twitter por US$ 44.000 millones. Ahora bien, un punto a resolver en esta nueva era de la red social es cómo planea el magnate y empresario hacer de la empresa un negocio más rentable y atractivo para los anunciantes, que tienen reparos sobre la política de moderación de contenidos de la plataforma. Entretanto, Musk bien podría decir aquello de “más vale pájaro (azul y tick verificador) en mano, que cien volando”.

¡Polen en el aire!

El triunfo de Lula en los elecciones presidenciales de Brasil no deja indiferentes a los actores políticos, económicos y empresariales no solo en su país, sino también por estos lados. Por eso, cabe preguntarse qué se puede esperar de la relación entre el futuro gobierno del líder de izquierda y la administración del presidente Luis Lacalle Pou.

De antemano, puede anticiparse un "diálogo más fluido" con Uruguay que durante la gestión del mandatario Jair Bolsonaro, opinó el contador Marcos Soto en esta nota de la periodista Pamela Díaz para la sección Nacional. "La apertura comercial va a ser un punto relevante. Quizás no sea en las dimensiones que pueda pretender el gobierno uruguayo, pero sí en otros aspectos”, afirmó Soto.

El presidente Lacalle Pou viene machacando en la idea de flexibilizar el Mercosur, una iniciativa que, a priori, no encontraría tanto eco en el presidente electo de Brasil, acotó el magíster en Economía y Política Internacional Nicolás Pose. Su argumento es que a raíz del resultado electoral Brasil "va a tener la perspectiva o preferencia por ordenar el funcionamiento del Mercosur” en vez de dar mayor libertad a sus socios para comerciar fuera del bloque.

En este contexto, el embajador de Brasil en Uruguay, Marcos Leal Raposo Lopes, cree que Brasil y Uruguay pueden ampliar sus vínculos comerciales, según este artículo de la periodista de Economía Fabiana Culshaw.

Para el diplomático, “hay potencial para profundizar aún más nuestra cooperación e intercambio en el área agrícola y ganadera".

En lo que va del año, el comercio entre Uruguay y Brasil totaliza US$ 3.600 millones, lo que equivale un aumento del 36% respecto al mismo período de 2021. Raposo Lopes consideró que “hay espacio para que el intercambio supere los US$ 4.000 millones en 2023”.



A propósito de la llegada de capitales brasileños a Uruguay, ayer El País informó sobre la compra de la fábrica de pastas secas Las Acacias por parte de M. Dias Branco, una de las empresas líderes en pastas y galletas del gigante norteño y una de las mayores compañías mundiales de alimentos.



Su majestad, la frase

"No podés putear al éxito, putear al que le va bien, generar pobrismo, vos le tenés que decir al que recibe un subsidio, 'está mal', le tenés que decir al que recibe un plan 'está mal'. Vos tenés que tener un trabajo, 'no sabés que lindo es tener un laburo, ganar plata y comprarte una pilcha', se lo tenés que decir, ¿qué tiene de malo?". La reflexión corre por cuenta de Carlos Melconian, economista argentino y expresidente del Banco Nación de ese país durante la administración de Mauricio Macri. Malconian conversó con la periodista Pía Mesa en esta entrevista en el marco de su reciente visita a Montevideo donde brindó una charla invitado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

En la nota, Melconian sostuvo que la grave situación de la economía argentina -y las medidas que está tomando el gobierno de Alberto Fernández- son comparables a un jugador de fútbol que se "va desgastando" por "infiltrarse tantas veces sus tobillos". "Te estás dopando y podés aguantar en el partido 10 minutos más, pero al final toda esa sustancia que no debés tomar para aguantar 10 minutos más en pie, te termina volteando. Es una rara mística que tiene Argentina y que en un momento debe quebrar porque al final el tiempo muestra que te hace mal buscar esos atajos", sentenció.

Sin abandonar la referencia futbolera, Melconian definió al super ministro de Economía Sergio Massa como "un técnico a lo (Ricardo) Caruso Lombardi (que ha dirigido equipos que pelean el descenso en Argentina), en términos de que no va a ser el Pep Guardiola ni del (Manchester) City ni del Barça. En un gran acto de realismo de su parte, él se ha autodefinido como el plomero del Titanic".



Siguiendo con Massa, el ministro busca poner paños fríos a la inflación en Argentina a través del congelamiento de precios de unos 2.000 productos de consumo masivo a partir del 15 de noviembre por un periodo de cuatro meses. Pero, todavía el plan llamado "Precios Justos" está en etapa de negociación con los empresarios, explicó el corresponsal de El País en Buenos Aires Gustavo Stok.

La medida busca contener el alza de precios que ya se proyecta en torno al 100% para diciembre.

Algunos expertos son poco optimistas sobre la iniciativa del gobierno. El economista Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo sostuvo que “para que pueda mantenerse un producto con un precio congelado por cuatro meses ante un ritmo de inflación que corre al 6%, los precios seguramente subirán antes del acuerdo. En este contexto, no creo que un congelamiento pueda tener mucho efecto para frenar la inflación”.

La colmena

De este lado del charco, las zonas francas son uno de los motores importantes de la economía uruguaya. Como muestra de ello, en 2020 el sector aumentó su número de empleados a 16.578 personas, un 8,8% respecto a 2019, según el censo realizado por el Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyos datos publicó El País.

El informe señala como contraste que, mientras en 2020 el mercado laboral perdió más de 58.000 empleos -especialmente a causa del impacto del covid-19 en la economía-, las zonas francas sumaron 1.343 nuevos puestos de trabajo. No obstante, el rubro observó una caída en las remuneraciones del 5,9% en comparación con 2019, básicamente por causa de la depreciación promedio del peso uruguayo.

Los salarios promedio en las zonas francas se ubican en los US$ 3.100.

En cambio, quienes renunciaron a un sueldo seguro cada mes para lanzarse a emprender su negocio tienen como expectativa que "el Estado los deje hacer". Así lo expresó Jacobo Cohen, vicepresidente de MercadoLibre y presidente de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), en la entrevista que le realizó Luis Custodio, editor de Economía y Mercado.

Jacobo Cohen. Viceprtesidente de Mercado Libre y presidente de la Asociación Latinoamericana de Internet.

Según Cohen, los reguladores tienen que escuchar a todos los actores y “perderle el miedo” a la economía digital, un mundo que va más allá del e-commerce e integra tecnologías como el metaverso o a sectores como la industria audiovisual. Para favorecer ese ecosistema es necesario "pensar en la educación, crear capacidades y oportunidades para el talento", apuntó.

"Demandamos el desarrollo de las habilidades que permitan a nuestros países estar a la vanguardia de la economía del conocimiento. No basta con que se den incentivos fiscales o que ese concepto esté en una proclama. Lo que se debe hacer es acompañar con políticas educativas, y no solo universitarias, sino desde la escuela primaria. No se les enseña a los niños a ser emprendedores en el colegio. Esos temas no son parte de la currícula en primaria ni enseñanza media. Difícil salir adelante como país en esta nueva configuración mundial, si no ponemos a la economía del conocimiento como un pilar productivo. Es necesario discutir esas cosas y buscar la forma de promover esas oportunidades", remarcó el vicepresidente de Mercado Libre.

Atención, aguijón

El tema de las finanzas sostenibles está ganando peso en la agenda de los gobiernos y las empresas en el mundo y también en Uruguay, destacó el economista Aldo Lema en su columna del suplemento Economía y Mercado. La noticia reciente de la emisión de bonos atados a objetivos ambientales por parte de Uruguay y la apuesta al desarrollo del hidrógeno verde son hitos que marcan la hoja de ruta a nivel del Estado. También esta semana salió una nota sobre los planes del gobierno para fomentar la construcción masiva de viviendas con madera, un sistema menos contaminante que el uso de materiales convencionales.

Por su parte, algunas empresas están avanzando en la implementación de objetivos sustentables (ambientales, sociales y de gobernanza) como variable para el pago de remuneraciones de sus ejecutivos, una tendencia que avanza en el mundo, según escribió la periodista Alejandra Pintos en el informe de El Empresario.

Por ejemplo, en L'Oréal Uruguay se incluyen metas de ESG en su bono anual para todos los líderes de la empresa. Un 25% de ese pago adicional corresponde a objetivos de people management, otro 25% a metas del negocio y el 50% restante está vinculado a fines de sostenibilidad en el marco del programa L’Oréal for the future.

No me quiero despedir sin antes recomendarles una nota que también habla de cambios y de adaptarse a los nuevos tiempos: de eso y más habla Marcelo Larrique, director de Larrique, en la entrevista de El Empresario a cargo de Antonio Larronda.

Larrique cuenta cómo evolucionó esta empresa familiar hace casi 50 años al pasar de vender rulemanes a diversificar su catálogo con distintos productos para automóviles, el sector industrial y el agro. Por eso, Larrique afirmó que su recordado jingle "un poco es un problema porque nos siguen asociando a los rulemanes y ahora somos una empresa que abarca mucho más que eso". Un hit publicitario que suena hasta hoy.

¡Hasta la semana que viene!

Diego Ferreira, editor de El Empresario

[email protected]

