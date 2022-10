Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un Massa-zo, la teoría de la aguja y el nuevo Carrasco

¡Buen miércoles para todos! Aunque en realidad en Netflix celebraron ayer, luego de reportar un aumento de suscriptores rompiendo con la baja en clientes de los últimos meses que precipitó la idea de lanzar un plan con publicidad... algo parecido a la vieja televisión, digamos. Mientras, Mark Zuckerberg no las tiene todas consigo; el CEO de Meta (Facebook 2.0) enfrenta el escepticismo de inversores y las dudas de los empleados de la compañía sobre la estrategia del metaverso. Más cerquita, al otro lado del charco, la dinámica de noticias en Argentina tiene -inevitablemente- sus coletazos en Uruguay. Sobre esto último y más, va esta edición de Enjambre.



Atención, aguijón

Evitar la fuga de los US$ 5.000 millones que recibió el Banco Central de Argentina en septiembre a través del "dólar soja", es una de las metas del equipo económico liderado por el "superministro" Sergio Massa.

Por eso, una de sus últimas medidas consiste en endurecer las restricciones para las importaciones. En concreto, se sumaron 4.000 nuevas partidas arancelarias al régimen de Licencias No Automáticas, que implican que los importadores necesitan una autorización oficial para ingresar mercaderías al país. La decisión no fue bien recibida por los empresarios uruguayos, que anticipan una afectación del comercio exterior con ese país, dice esta nota de la periodista Pía Mesa.

“Es una (medida proteccionista) atrás de la otra, no hay certezas nunca como para poder hacer un negocio de largo plazo, ese es el peor efecto” para el comercio exterior uruguayo “porque genera mucha incertidumbre”, dijo el presidente de la comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Durán.

“Es lapidario”, sentenció por su parte el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Juan Martínez, al aludir al impacto de la medida en las exportaciones desde Uruguay hacia Argentina. "Cuando estamos buscando apertura de nuevos mercados y mayor inserción, estamos viendo una respuesta de nuestros (países) vecinos de las más duras que tenemos en el mundo. Nos pega de una manera increíble”, afirmó Martínez. Es lo que podría definirse como un Massa-zo.

Pero no solo las ventas uruguayas a Argentina van a verse afectadas. La decisión de encarecer el tipo de cambio para los argentinos que hagan gastos en el exterior (el nuevo "dólar Qatar", una de las 14 variantes que ofrece la cotización del billete verde) promete complicar a la industria del turismo de este lado del Río de la Plata de cara a la próxima temporada.

Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria (CIU), dijo en esta nota del periodista Lautaro Brum, que los turistas extranjeros consultan precios para el verano pero "no tanto como otros años, ya que actualmente se les hace caro venir a Uruguay".



Zumba en tu bolsillo

Mientras la situación en Argentina preocupa a algunos, otros la aprovechan. Y si no que lo digan los miles de uruguayos que atestan los ferries y las rutas para ir a hacer turismo de compras en el país vecino.

De ese fenómeno da fe Alfredo Bruce, cofundador y CEO de la fintech Prex, que se ha convertido en un boom entre los uruguayos que cruzan a Argentina a pasear.

La tarjeta Prex Argentina “superó todas las expectativas que teníamos, ganamos varias decenas de miles de usuarios aunque más de la mitad que la sacó ya eran clientes. Generó un impacto muy positivo en el cliente al brindar una solución que ayudó mucho”, dijo el contador y emprendedor en la entrevista del suplemento El Empresario a cargo de Antonio Larronda.

La fintech va por más: abrirá en Chile y prepara nuevos lanzamientos de forma de convertirse en un "one stop shop de las necesidades financieras de los clientes". De todos modos, Bruce aclaró que están lejos de convertirse en un banco digital porque "en Uruguay no hay una normativa moderna y accesible" para serlo.



Y si tu problema es que sos de los que dos por tres dice "No sé en qué se me va el dinero" o "Me lo compré porque me lo merezco” y tiene problemas para gestionar sus gastos, entonces esta columna de Finanzas de Bolsillo es ideal para vos. Acá vas a encontrar tips para administrarte mejor.

La colmena

"Que sepa coser, que sepa bordar", dice la letra de "Arroz con leche", la clásica canción infantil. Ese verso aplica a la realidad del sector de las costureras, que resurgió en la pandemia y ahora necesita personal para atender -por ejemplo- la demanda de marcas de diseño uruguayo, según este informe de Mariangel Solomita para el suplemento Qué pasa.

Luego de la debacle de la industria de la aguja en Uruguay, sobrevivieron algunos talleres que en el último tiempo están recibiendo una cantidad de pedidos que supera la capacidad de producción hoy disponible.

El resurgir del rubro vino de manera impensada por efecto del coronavirus. “Como no se podía importar nada, se volvió a fabricar en plaza”, describieron Zulema Puñales y su hija Andrea, quienes están al frente de un taller de costura hoy desbordado de encargos. La reactivación comenzó con la confección de tapabocas e indumentaria sanitaria, para luego ampliarse a prendas de vestir de la mano de diseñadores locales.

Para consolidar el repunte, el sector le ha planteado al secretario de Presidencia Álvaro Delgado la posibilidad de que las compras estatales de uniformes para militares, policías y bomberos dejen de hacerse en China y se encarguen a fabricantes locales.



Su majestad, la frase

«Hay poca oferta tanto de casas como de locales comerciales, locales no hay prácticamente», apuntó Ignacio Albanell Meikle, director de la inmobiliaria Meikle, al referirse a la alta demanda de espacios comerciales en Carrasco.

El auge comercial que está teniendo ese emblemático barrio de Montevideo lleva a que "muchas veces las empresas terminan alquilando residencias grandes y transformando la planta baja en un comercio y la planta alta en oficinas", agregó Meikle en el informe que la periodista Alejandra Pintos escribió para El Empresario.



El fenómeno retrata la transformación de Carrasco de área residencial a zona de oficinas y ahora con una fuerte apuesta por parte de tiendas y empresas de servicios que buscan acercar sus propuestas al público corporativo.

Mercedes Ruiz, alcaldesa del municipio E, sostuvo que «hay un empuje comercial grande», sobre todo en el rubro gastronómico. «Además se está ampliando, el movimiento no solo está en el centro de Carrasco, sino que está yendo más hacia el norte. Sumado a eso, han abierto muchas oficinas, y al haber más gente, eso va trayendo otras cosas», explicó.

Las mieles del éxito

Más trabajo y más productos son dos de las características que tendrá el nuevo proyecto edilicio de la empresa Urufarma. La compañía construirá dos plantas farmacéuticas en las que invertirá US$ 30 millones con un doble objetivo: centralizar todas sus operaciones en su predio de Canelones y desarrollar medicamentos para el mercado local y el exterior, informó Silvana Nicola en El Empresario.

«Con esta nueva apuesta, la empresa permitirá que Uruguay pueda autoabastecerse de productos de alto costo, pero también apostará a exportar la medicación», puntualizó Fernando Moreira, gerente general de Urufarma.

Como dato extra, vale saber que el reconocido arquitecto uruguayo Carlos Ott estará a cargo del diseño de esta obra.

Otra inversión que se viene es el primer local de la marca italiana de muebles de lujo Molteni. La empresa uruguaya de equipamiento Grassi desembolsará US$ 500.000 para la llegada de la firma de la península fundada en 1934 y que actualmente cuenta con 60 flagship stores en el mundo. El desembarco en Uruguay será en Carrasco.

Para terminar la newsletter bien hidratados te cuento la historia de la startup Liquid Death. Aunque tiene nombre de cerveza o tequila, se trata de una marca de agua mineral en lata que es sensación en EE.UU. Su creador, Mike Cessario, un exejecutivo de Netflix, jugó la carta del marketing -aunque con un giro diferente para la categoría- para posicionar el producto. Por ejemplo, sacó a la venta patinetas que llevan la sangre del patinador profesional Tony Hawk y se agotaron. Así, la startup ha captado la atención y el bolsillo de consumidores e inversores y Liquid Death ya está valorada en US$ 700 millones.

El negocio de Cessario hace agua y esta vez, eso no es un problema en absoluto. ¡Hasta la semana que viene!

Diego Ferreira, editor de El Empresario

[email protected]

Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País.