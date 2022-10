Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

FMI, lecciones del Nobel y la segunda vida del orujo

¡Hola, buen miércoles para todos! Se nota en la calle y en la tanda, se viene el Mundial y hay quienes ya están preparando las clásicas pencas para arriesgar cómo le ira a la Celeste y anticipar qué selección levantará la Copa en Qatar. En otra cancha, la económica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de hacer sus pronósticos sobre Uruguay para lo que queda de 2022 y el año próximo. Sobre eso y más trata esta edición de Enjambre.

Danza de números

El panorama global que pintó el FMI en su informe “Perspectivas Económicas Mundiales” fue bastante sombrío, según reseña esta nota de la sección Economía. El crecimiento mundial pasará del 6% registrado el año pasado a 3,2% en este 2022 y bajará a 2,7% en 2023. Los efectos persistentes de la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania, son algunas de las razones que explican esa perspectiva.

“Lo peor está por venir, y para muchas personas el 2023 se sentirá como una recesión”, alertó el Fondo en el documento.

¿Qué pasará en Uruguay? Las proyecciones sitúan el crecimiento de este año en 5,3% y de 3,6% para 2023, números que superan las estimaciones que el FMI realizó en abril.

El Fondo destacó en su informe la política de Uruguay en favor de la descarbonización y las acciones que desarrolla para combatir el cambio climático.

Mientras tanto, en Ancap no renuncian a la posibilidad de encontrar petróleo y gas en el país. Por eso, la empresa estatal presentó la adjudicación de tres bloques para la exploración en busca de esos recursos en la plataforma marítima uruguaya.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, remarcó –según esta nota de la periodista Pía Mesa- que los combustibles fósiles “no se sustituyen de la noche a la mañana” y que en Uruguay el 42% de la energía total proviene de fuentes fósiles.

La iniciativa es cuestionada por activistas ambientales, ONG y otros actores, entre ellos, los referentes del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, que sostienen que el compromiso que Uruguay asumió en términos ambientales “choca de frente” con la posibilidad de que el país se convierta en un productor de petróleo.

Su majestad, la frase

“Ahora se viene un mundo complicado y no hay que manosear las cosas económicas, hay que manejarlas con cuidado”, sentenció el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias. Y en ese contexto, ensalzó la figura de Ben Bernanke, recientemente distinguido con el Premio Nobel de Economía 2022 (junto a Douglas Diamond y Phillip Dybvig). “Este hombre es un ejemplo de cordura y sensatez”, señaló Iglesias sobre el expresidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.

En esta nota de la periodista Fabiana Culshaw, varios expertos analizan los aportes de los tres economistas galardonados y su aplicación en Uruguay.

Por ejemplo, Marcelo Sibille, gerente senior de Consultoría de KPMG, dijo que “el aprendizaje más reciente en Uruguay fue tras la crisis de 2002. En 2008 se creó, por ley, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, que entre otras funciones administra el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios. De este modo, las personas con depósitos por hasta US$ 10.000 no tienen que temer en caso de liquidación de su banco, pues el seguro les restituirá el 100% del ahorro. Se elimina entonces el riesgo de corrida de pequeños y medianos depositantes, minimizando el riesgo sistémico”.

Y hablando del Nobel, pero de Física, bien vale la pena conocer la historia de la uruguaya Eugenia Benech, que integra el equipo del austríaco Anton Zeilinger, uno de los tres científicos galardonados este año.

La colmena

En temas más de entrecasa, esta semana explotó una polémica en el marco de las negociaciones entre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) y el gobierno para reformar ese organismo, afectado por una grave crisis económica, reveló Pía Mesa en este artículo de Economía.

Las discusión, que comenzó en mayo inicialmente no iba a extenderse más allá de un mes, pero las partes siguen sin ponerse de acuerdo hasta hoy. Y en el último encuentro entre la Caja y el gobierno, el director en representación de los activos, Fernando Rodríguez Sanguinetti, abandonó la mesa de negociación y aseguró que no participará más de la instancia. “A estas payasadas no vengo más”, sentenció.

Las tensiones surgieron luego de que Rodríguez Sanguinetti se mostró contrario a la propuesta de reforma acordada por la mayoría del directorio de la Caja. El planteo fue cuestionado por el director de nacional de Seguridad Social del MTSS, Daniel García Zeballos, por tratarse de una “posición personal”.

Más allá del cortocircuito, está previsto que continúen las negociaciones en busca de una fórmula que selle el acuerdo. En mayo, El País había publicado que la Cjppu necesitaba unos US$ 550 millones para seguir funcionando hasta que comiencen a dar rédito las medidas de rescate.

De alto vuelo

Pregunta rápida: ¿Qué sabe de Canadá? Si su campo de trabajo es la tecnología, el país de América del Norte tiene atributos que lo hacen atractivo y que vale la pena conocer.

"Desde la ciudad de Toronto a la localidad de Waterloo, en Canadá, hay 112 kilómetros de distancia. En ese espacio hay 5.200 startups, 15.000 compañías tecnológicas que, en conjunto, reúnen a unos 200.000 trabajadores del sector", destacó el periodista Antonio Larronda en el informe de El Empresario. Este potencial no ha pasado desapercibido para empresas uruguayas de tecnología que están apostando a ese mercado como nuevo destino de negocios.

Hablando de tecnología, tuve la oportunidad de conocer la sede de Telefónica en Madrid donde la compañía española de telecomunicaciones está desarrollando proyectos de transformación digital para marcas como Zara. En su caso, el trabajo implica la evolución de los puntos de venta para convertirse en tiendas “inteligentes”. Por ejemplo, ya funciona en un shopping de la capital española una sucursal de la marca donde el probador es virtual y cuenta con todo el catálogo digital del local disponible en una pantalla.

Otra de las apuestas de la multinacional es la formación gratuita en programación. Ese es el corazón de la propuesta educativa llamada 42, que la empresa ha desplegado en cuatro ciudades de España.

También hay mucho de ingenio y resiliencia en la industria vitivinícola, que le ha encontrado nuevos usos al orujo, los desechos del vino, de acuerdo a este artículo de Economía. Según el Inavi, en Uruguay se demuelen 100 millones de kilos de uva por año, lo que deja unos 12 millones de kilos de orujo.

Hasta ahora, el material se utilizaba como alimento para ganado bovino y como abono orgánico en el viñedo. Sin embargo, varios emprendimientos están empleando estos desechos como materia prima para elaborar productos como aceites, jabones, cremas y shampoo, entre otros.

Uno de los emprendimientos que ha logrado mayor éxito a nivel comercial es Vitanna. Creada en 2020, la empresa se dedica a la producción de harina o polvo de orujo de uva tannat, y ya tienen casi 400 puntos de venta en Uruguay.

Son emprendedores que se merecen un brindis. ¡Hasta la semana que viene!

Diego Ferreira, editor de El Empresario

[email protected]

