Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Brasil, dólar digital y el ovillo de Gucci

¡Hola, buen día para todos! ¿Listo para ponerte al día con las noticias de negocios y economía? Empecemos ya con Enjambre con los temas del momento mientras esperamos si Elon Musk se decide a comprar Twitter.

¡Polen en el aire!

Las elecciones presidenciales de Brasil tuvieron el domingo su primer round entre el actual mandatario Jair Bolsonaro y el expresidente Lula Da Silva, quien se impuso por algo más de 5% en las urnas (48,4% a 43,2%). Los porcentajes obligan a dirimir la contienda en la segunda vuelta a fin de mes.

Según quien gane se pueden trazar escenarios diferentes, pero en cualquier caso el resultado tendrá efectos en Uruguay, contó la periodista Fabiana Culshaw en este artículo donde consultó a economistas y empresarios.

“El modelo que Brasil imponga va a ser muy importante para toda la región. Será un impacto general y también para Uruguay, a la luz de las olas de resultados electorales que estamos viendo en América Latina”, analizó Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres.

Mientras, el otro vecino, Argentina, está haciendo sus movimientos para conseguir dólares. Primero fue con el “dólar soja” y ahora va por los turistas extranjeros, informó el corresponsal en Buenos Aires Gustavo Stok en esta nota.

Una nueva medida del ministro de Economía Sergio Massa, consiste en crear un “dólar turismo”, un tipo de cambio a unos 300 pesos argentinos que incentive a los extranjeros que llegan a ese país a cambiar sus dólares en el mercado oficial y no en el ámbito informal como los famosos “arbolitos”. Puede ser una opción para los que estén pensando en cruzar el charco desde acá para hacer compras.

Muchos uruguayos que visitan Buenos Aires compran en la cadena Farmacity. Ahora, podrán acceder a la marca sin tener que viajar, ya que la empresa anunció una alianza con IBF Negocios para desembarcar en Uruguay. El periodista Antonio Larronda dio la primicia.

Zumba en tu bolsillo

Y hablando de dólares, esta semana Economía publicó un artículo sobre la intención de la Reserva Federal (el banco central de EE.UU.) de lanzar a futuro el dólar digital.

Foto: Reuters

EE.UU. no es el único país coqueteando con la idea de emitir este tipo de divisas virtuales. De hecho, Uruguay ya tuvo una experiencia entre noviembre de 2017 y mayo de este año en la que los usuarios de Antel (exclusivamente) podían utilizar el billete digital e-Peso para comprar en comercios adheridos.

Como dice Rodrigo Ribeiro, socio de Consultoría de KPMG, “¿por qué necesitamos un billete papel guardado en el bolsillo del pantalón, que cuando lo lavamos se moja y lo perdemos? No tiene sentido tener un papel como representante de un valor”. Eso no es todo, otra ventaja es que la moneda digital también permite realizar transferencias de dinero con mayor facilidad, inmediatez y sin intermediarios, lo que disminuye los costos de las transacciones.

Sin embargo, los riesgos a nivel de ciberseguridad generan dudas sobre la implementación de las monedas digitales.

A una escala más cercana, hay consumidores que tienen preguntas sobre los efectos de usar una tarjeta de crédito o débito. Para responder esas inquietudes te invito a leer este Finanzas de Bolsillo.

Si tus preocupaciones e intereses están menos en el consumo tarjetero que en la inversión en inmuebles, podés revisar la evolución de los precios de las viviendas y los alquileres en una nueva entrega de Inmuebles Data, un proyecto conjunto de Economía de El País e Inmuebles del Gallito Luis.

Atención, aguijón

“Para países que participan de la Copa del Mundo de Qatar se dice que octubre es noviembre y noviembre es diciembre. Por lo tanto, los tiempos de planificar el próximo año se anticipan y los gobiernos, las empresas y las personas ya empiezan a presupuestar cómo vendrá la economía en 2023”, escribió el economista Aldo Lema en el último número de Economía y Mercado.

Desde ese punto de partida, el experto dijo que tras un 2022 que será de crecimiento del PIB –incluso por encima de lo esperado (5%-6%)-, el año próximo será “bisagra”. El fin del efecto rebote pospandemia, el contexto regional y el bajo crecimiento estructural de Uruguay aparecen como desafíos.

Sobre el último punto, el economista Gabriel Oddone comentó durante el evento “Los desafíos para el desarrollo nacional”, que “el crecimiento económico de Uruguay debe dejar de ser 2% o 2,5%. Debemos crecer a 3% o 3,5%, para no depender tanto del impulso de los precios de los commodities”. Así lo reseñó Economía en esta nota.

Mirando a más largo plazo, los retos que trae la revolución tecnológica ponen en alerta al mundo del trabajo.

No existe “ninguna posición laboral que no esté jaqueada en este momento. Todos los trabajos sufrirán cambios o, incluso, muchos desaparecerán en los próximos años. No hay nadie que se salve. Hasta hace un tiempo se pensaba que la vulnerabilidad laboral afectaría a determinados sectores sociales o a los grupos con menor formación, pero ahora existe la convicción de que todos, de una forma u otra, seremos desafiados”, reflexionó el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión Especial de Futuros en el Poder Legislativo, en el evento El futuro del trabajo, organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

La necesidad de capacitarse y preparase para el mundo que vendrá no admite dos opiniones. Gabriel Burdín, especializado en economía laboral, docente en Universidad de Leeds y UdelaR, afirmó en entrevista con el editor de Economía y Mercado Luis Custodio que “las empresas necesitan profesionalizar sus prácticas laborales y recalificar a los empleados, y los ámbitos de diálogo y de información con sindicatos serán clave”.

Las mieles del éxito

Una de las noticias de negocios de los últimos días tuvo como protagonista a la productora uruguaya Gabriela Bordabehere, quien obtuvo el premio Acción Climática de los Sustainable Fashion Awards, en el marco de la Italian Fashion Week. No solo eso, su establecimiento La Soledad abastecerá de lana a la marca de lujo Gucci.

En esta nota de Rurales, la periodista Manuela García Pintos contó la historia de esta empresaria uruguaya que ahora juega en las grandes ligas de la moda.

Como La Soledad, mirar al exterior ha sido la apuesta de varias empresas uruguayas que desembarcaron en Miami. En este informe de El Empresario te contamos qué las impulsó a “hacer la América” en la ciudad más latina de EE.UU.

Su majestad, la frase

“Ahora Buenos Aires es una extensión de José Ignacio, sobre todo en verano”, dijo Maximiliano Broquen, managing director de Vik Retreats. Entrevistado por la periodista Alejandra Pintos para El Empresario, el ejecutivo argentino relató la evolución de ese balneario del este como destino turístico y la estrategia de la cadena que lidera para captar al público extranjero, lidiar con la competencia de las plataformas, superar la pandemia y más.

“Nosotros competimos con los principales destinos, con Sudáfrica, Oceanía, lugares hermosos a donde podés ir en el invierno del hemisferio norte. Entonces si se la complicás con la conectividad se van para otro lado”, sentenció Broquen.

A propósito de irse, ¿querés conocer cuáles son los lugares preferidos de los uruguayos para irse de vacaciones este verano? Esta nota de Lautaro Brum sobre los destinos más elegidos y qué tan caro cuestan te va a dar algunas pistas para que planifiques tu licencia.

Como para la mía falta bastante, nos reencontramos la semana que viene.

¡Hasta el próximo miércoles!

Diego Ferreira, editor de El Empresario

[email protected]

Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocer otras más, podés registrarte aquí.