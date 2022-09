Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina, nafta y la “Coca-Cola de las inmobiliarias”

¿Hola, cómo estás? Llegó el miércoles y como cada semana salió Enjambre directo a tu casilla con el mix justo de noticias de negocios y economía. Así que sin perder más tiempo vamos a los temas de esta semana.

Atención, aguijón

Argentina está sumergida en una larga crisis política y económica. El último episodio es el reciente intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández. En ese contexto complejo, no solo las empresas locales buscan mantenerse a flote, sino también algunas compañías uruguayas con operaciones en el país vecino.

El informe de tapa de El Empresario cuenta cómo cuatro de estas empresas nacionales instaladas en Argentina sobreviven a la odisea de hacer negocios en plena crisis.

Zenit, la empresa de equipajes, mochilas y artículos de camping, tiene tiendas en Córdoba pero hoy la realidad hace que resulte “imposible trabajar” en el país, dice el CEO Alejandro Schein. La meta hoy de la marca es “sobrevivir”, remarca el empresario.

Sin embargo, también hay quienes pese a todo incluso logran crecer, como ocurre con Mobidoc, The Chemist Look y Walmer.

«¿Qué pasaría si Argentina fuera más estable? Seguramente nos iría muchísimo mejor», analiza Santiago Campo, gerente general de The Chemist Look. «Pero no deja de ser un país súper atractivo para nosotros», recalca.

Mientras, de este lado del charco, cada vez más uruguayos cruzan a Argentina para hacer turismo de compras alentados por la diferencia cambiaria favorable, destaca el análisis de Equipos consultores publicado en el último Economía y Mercado.

¿Qué compran los turistas uruguayos? Sobre todo "pilchas" y luego productos de la canasta básica.

Lo barato que está al otro lado del río es un incentivo para cruzar, pero eso también tiene su contracara. Los comercios de frontera sufren un “impacto brutal” por la brecha de precios con Argentina y Brasil, cuenta el periodista Lautaro Brum en esta nota de Economía.

El efecto se refleja en la caída de ventas y problemas de empleo. “Hicimos un sondeo de actividad y el 90% de las empresas que participaron han asegurado que han bajado significativamente el nivel de ventas. El rubro más afectado es el de distribución de alimentos, pero afecta a la amplia mayoría: gastronomía, hotelería y estaciones de servicio”, señala la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Vera Facchín.



Zumba en tu bolsillo

A propósito de precios, el gobierno definió una baja de $ 3 en el valor de la nafta que rige desde el 1° de setiembre, mientras que el gasoil y el gas se mantienen sin cambios, según anunció el ministro de Industria, Energía y Minería Omar Pagani.

Mirando más allá de esta decisión, el senador nacionalista Sergio Botana impulsa un proyecto de ley que apunta a crear un fondo de amortiguación de los valores de las naftas, en función del valor internacional del petróleo.

La iniciativa plantea que el fondo será administrado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y que el dinero allí recaudado será “inembargable e intransferible”.

Los recursos provendrán, según el proyecto de ley, de “una proporción del Imesi recaudado en períodos de baja de cotización del petróleo y se aplicará a compensar subas de precios en momentos de alza”.

El ministro Paganini dijo ante la Comisión de Hacienda del Senado que está afín a la idea de “buscar mecanismos de estabilización de los precios”.

Su majestad, la frase

“Mi sueño era ser el ‘Coca-Cola’ en el sector inmobiliario, ser una marca referente y creo que lo logré”, confiesa Amparo Lavagna, reconocida empresaria del rubro de real estate en Punta del Este, en la entrevista central de El Empresario.

En la nota de Antonio Larronda, Lavagna cuenta sobre su carrera de más de 40 años en el sector inmobiliario, desde sus comienzos cuando salía en bicicleta a buscar propiedades hasta la actualidad donde su foto aparece en los carteles de la ruta hacia el este y su empresa maneja unos 3.000 inmuebles.

¿El secreto de su éxito? "Creo que la clave fue que yo me dediqué a trabajar y trabajar, y hacerlo con pasión, amor y no pensar solamente en ganar una comisión, sino en la emoción de vender una cosa que te transfieren. La verdad es que soy feliz vendiendo departamentos o casas”, asegura.

Las mieles del éxito

El sector del turismo y la hotelería ha sido uno de los más castigados por la pandemia. Por eso, el resultado financiero del semestre alcanzado por Enjoy Punta del Este es un motivo de celebración para la empresa.

El Ebitda (ganancias antes de pago de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones) para el período cerró en US$ 24 millones, el doble que en los tres años previos a la pandemia, afirmó Ignacio Sarmiento, gerente general de Enjoy Punta del Este en esta nota del periodista Lautaro Brum. Según Sarmiento, el resultado “ha marcado un hito” en la historia del hotel insignia de Punta del Este.

Otra empresa que va a más es CSI Ingenieros. La firma uruguaya invertirá US$ 5 millones para desembarcar en EE.UU. El monto se destinará a la apertura de una oficina y la compra de tres empresas locales del sector, informó el periodista Antonio Larronda en esta nota de El Empresario,

Hablando de ingeniería, ¿escuchaste sobre el concepto computación cuántica? Suena a ciencia ficción, pero de a poco comienza a ser más tangible.

“Es un nuevo tipo de computación, con una lógica distinta a la lógica binaria que está en la raíz de todos los dispositivos que usamos habitualmente. Sería capaz de almacenar más estados por unidad de información —son qubits, en lugar de bits— y operar con algoritmos mucho más eficientes a nivel numérico. No se trata de un desarrollo mayor sobre la misma lógica, en realidad es otro plano”, sintetiza Rafael Sotelo, director de investigaciones en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo y fundador de Quantum-South, una startup que trabaja en problemas de optimización complejos para el transporte aéreo, a través de la computación cuántica.

La aplicación de esta tecnología promete revolucionar industrias como finanzas, ciberseguridad, logística y pharma, entre otras.

En su charla con el editor de Economía y Mercado Luis Custodio, Sotelo aseguró que Uruguay y la región tienen en la computación cuántica una oportunidad de desarrollo. Para ello hay que “aprovechar el talento local, pensar en problemas grandes a nivel regional o global y procurar soluciones, que atraigan al inversor. Pero hay que ir a buscarlos, es necesario moverse, tener presencia, establecer contactos, animarse”.



Como dice aquella vieja canción de los Redondos, "el futuro ya llegó".

Y eso es todo por esta semana. ¡Hasta el miércoles que viene!

Diego Ferreira, editor de El Empresario

[email protected]

Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País.