Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Boom “naranja”, salarios y el alfajor de salchichón

¡Hola, buen miércoles para todos! En la semana previa al Nacional-Peñarol del domingo llega Enjambre a tu casilla, a esta altura un clásico de las newsletters de autor de El País. Mientras hacés tu pronóstico con amigos y compañeros de trabajo sobre el resultado del partido, vamos con un vistazo a lo más importante de la semana en materia de economía y negocios.

De alto vuelo

Las industrias creativas uruguayas viven un momento de auge. Lo demuestran las ventas de software al exterior y la atracción que genera el mercado local en el sector audiovisual en los gigantes del streaming. Este fenómeno refleja el boom de la llamada “economía naranja”, explica la periodista Fabiana Culshaw en esta nota.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, observa como consecuencia un cambio desde el punto de vista del tipo de los negocios. "Se están radicando empresas internacionales en Uruguay o han comprado empresas locales. Mercado Libre y Globant, que son argentinas, han ampliado mucho su instalación acá. Tenemos toda la gama, desde startups hasta empresas nacionales que tienen productos con licenciamiento, o que han salido a bolsa con mucho éxito, como dLocal hace un tiempo. Contamos con un ecosistema mucho más sofisticado, en expansión e internacionalizado”, destacó.

El software uruguayo logró exportaciones por unos de US$ 1.000 millones, la cuarta parte de la venta total de servicios del país al exterior, detalló el titular del MIEM.

Otra industria que está en pleno rodaje es la audiovisual, que ha captado proyectos de plataformas como Netflix, Amazon Prime y HBO, entre otros.

Hablando en plata, el sector pasó de mover US$ 27 millones en 2020 a US$ 84 millones (US$ 22 millones provienen de la publicidad) en 2021, según datos del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual (ICAU).

La Rendición de Cuentas prevé la creación de la Agencia de Cine Audiovisual, que ayudará a centralizar la gestión de fondos públicos para proyectos fílmicos.

Pero, no todos están de acuerdo con la idea de formar un nuevo organismo.

Santiago López, secretario general de la Asociación de Productores (Asoprod) y fundador de Cimarrón Cine, objetó que “a la Rendición de Cuentas llegaron muchas falencias de concepto, no se establece de dónde va a salir el financiamiento de la agencia. Una vía tiene que ver con las utilidades del Banco República, pero no dice cuánto”.

La colmena

Una serie de suspenso sería el género que adoptó el conflicto entre el sindicato bancario AEBU y el Citi. Los detalles vienen en esta nota de Economía a cargo de Pía Mesa.

La trama gira en torno al despido de tres trabajadores del banco estadounidense, situación que amenaza con reactivar un cronograma de paros y movilizaciones ya previsto por el gremio y que había quedado en pausa por las negociaciones entre AEBU, la empresa y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, las tratativas para llegar a un acuerdo no prosperaron.

El conflicto se inició luego de que Citi vendiera a la corredora de bolsa estadounidense Insigneo la firma Citi Asesores de Inversión Uruguay (ubicada en Zonamérica) y el cierre de Citi International Personal Banking que contaba con 29 empleados.

Del total, 26 aceptaron el despido más un adicional y tres se mantuvieron en su postura de seguir en el banco. El Citi les ofrece revertir los despidos y darles un monto adicional a lo que corresponde legalmente por indemnización.

El gerente general de la institución, Gabriel González, sostuvo que el banco “no tiene posibilidades de tomar” a los tres trabajadores desvinculados

-como pretende AEBU- porque “no tiene puestos vacantes en el negocio remanente”.

Ante la falta de acuerdo, Juan Fernández, presidente del Consejo de Banca Privada de AEBU, dijo que el sindicato ve “un conflicto largo” que estará pautado por paros y movilizaciones que se harán “hasta que podamos revertir la situación”.

Por lo visto, esta historia continuará…

Zumba en tu bolsillo

Si estás pensando en comprar una propiedad esta nota de Economía va a captar tu interés.

Según Inmuebles Data de El País, los precios en dólares de propiedades ofrecidas para la venta bajaron 1,01% en julio respecto a junio. En tanto, en la comparación interanual, los valores de venta (ofertados) de propiedades cayeron 6,43%. En lo que va del año, el precio bajó 2,34% en dólares.

Si estás mirando apartamentos, el dato es que los precios ofertados en julio cayeron 0,53% respecto a junio, mientras que en la categoría casas la variable mostró una disminución de 1,8% en julio respecto a junio. En la comparación interanual el indicador de precios de apartamentos a la venta descendió 4,94% y el de casas lo hizo un 7,75%.

El análisis también comprobó que el valor promedio del metro cuadrado de inmuebles ofertados en Montevideo era de US$ 2.463 en julio, un monto estable en los últimos meses.

A propósito de metros cuadrados valiosos, los shoppings están recibiendo en sus instalaciones nuevas marcas y propuestas ávidas de captar a los consumidores uruguayos. En esta nota de Economía te contamos qué novedades se vienen en los centros comerciales de Montevideo y el interior.

El consumo va atado a la situación de los ingresos en los hogares. En ese sentido, hoy se conoció que el 49% de las mesas de los Consejos de Salarios no acordó adelantar el correctivo por inflación y mantendrán las pautas que firmaron en 2021, según informó la periodista de Nacional, Pamela Díaz.​

Su majestad, la frase

“Somos productores de carne y alimentamos al mundo, y debemos hacerlo cada vez más y mejor. La apuesta es producir más, pero emitiendo menos gases por cada kilo de carne”. La frase resume el desafío sustentable que afronta Uruguay a la hora de encarar la producción alimentos y la actividad agropecuaria, según opinó Agustín Inthamoussu, fundador de Climit, en esta entrevista de Rurales realizada por Hernán T. Bonilla.

¿Qué es Climit? Se trata de una consultora uruguaya especializada en cambio climático y sostenibilidad. “Brindamos servicios a empresas en relación a la medición de la huella de carbono, inventario de gases de efecto invernadero o proyectos que precisamente generen créditos de carbono”, la definió su fundador.

Sobre este último servicio, explicó: “Puedo trabajar en medidas de reducción, eficiencia energética, autos eléctricos, pero llego a un punto donde no puedo bajar más. Entonces se pueden comprar créditos de carbono, por ejemplo, la cantidad de créditos por toneladas que me faltan para llegar a la neutralidad”.

Mientras, Climit apunta no solo a Uruguay sino también al exterior, ya que desarrolla proyectos en Colombia.

Las mieles del éxito

En la compleja carrera por captar y retener el talento, las empresas están apelando a nuevos tipos de incentivos que van más allá del salario.

Sesiones de terapia psicológica, asesoría legal o financiera personalizada, planes de bienestar y hasta beneficios a nivel de fertilidad, son algunas de las prestaciones que las organizaciones están brindando a sus trabajadores, cuenta la periodista Alejandra Pintos en este informe de El Empresario.

Juan Pablo Saibene, CEO de la tecnológica Qualabs y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Uruguay (AJE), tiene una mirada diferente sobre los beneficios. Cree que que al ofrecer un salario justo, los colaboradores pueden acceder a pagarse el servicio de su elección, ya sea un gimnasio o un terapeuta. «Todo lo que buscamos en materia de beneficios es motivar. El maní con chocolate no motiva a nadie», sentenció.

El chocolate, aunque no con maní sino el alfajor de salchichón, es la estrella de la marca Juana La Loca. Su cofundador, Matías Larrañaga charló en la entrevista de El Empresario con el periodista Antonio Larronda y le contó cómo creó con su socio Daniel Regalía este éxito en ventas, que ahora incluso apunta al exterior.

“Apostamos a construir marca y que no sea solo un alfajor”, dijo Larrañaga, aunque aclaró: “Si bien hoy en día queremos hacer más cosas, hasta ahora los productos salieron en base al salchichón de chocolate. Creemos que aún queda para innovar en el mercado en base a este elemento”.

Sin dudas, la marca tiene clara su receta para crecer. ¡Hasta la semana que viene!

Diego Ferreira, editor de El Empresario

[email protected]

Enjambre es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés conocer otras más, podés registrarte aquí.