Combustibles, asado "gostoso" y el salto del unicornio

¡Hola! ¡Buen jueves para todos! Declaratoria de la Independencia, feriado y jornada para recuperar pilas para aquellos que salieron anoche a festejar la nostalgia. Enjambre no se toma día libre y llega a tu casilla sin “oldies” y con varias novedades. ¡Allá vamos!

De alto vuelo

El hidrógeno verde es una de las apuestas del Uruguay en materia energética a largo plazo. El ministro de Industria, Energía y Minería Omar Paganini ha dicho que el potencial en torno a este combustible “es enorme”, al punto que el gobierno lo estima como un negocio de US$ 2.100 millones al año para el país.

Y ya son varias las empresas que están moviendo sus fichas para ser parte de esa producción, según cuenta la periodista de Economía Fabiana Culshaw en esta nota.

¿Quiénes ya presentaron sus proyectos? La alemana Enertrag, la China Communication Construction Company (CCCC), la local Ingener S.A., Saceem y Montevideo Gas.

Pero no son los únicos. La uruguaya Ciemsa, la alemana Linde tienen planes al respecto. Lo mismo ocurre con Buquebus. Juan Carlos López Mena, el presidente de la compañía, dijo que “el combustible ideal para nuestros buques es el gas licuado y la electricidad”.

El presidente de Buquebus también fue uno de los protagonistas de la semana tras su anuncio de que no avanzará con la idea de construir una terminal de pasajeros en el Dique de Mauá.

Volviendo al hidrógeno verde, otro empresario que está interesado en el tema es Juan Salgado. En una entrevista del programa radial Quién es quién, el presidente de Cutcsa dijo que la empresa podría asociarse con privados para vender el producto si el Estado no lo hace.

Aunque avanza, el tema del hidrógeno todavía está… verde.

Atención, aguijón

Siguiendo con los combustibles, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) aprobó un reglamento que exige mayores controles a estaciones y distribuidoras. La decisión encendió la polémica con las empresas del sector, según relata este artículo de Economía.

El objetivo de la normativa es que Ursea lleve un control de las ventas de combustibles al público, por lo que exige a los actores del negocio que presenten al regulador su información financiera y contable. Los operadores DISA, Ducsa, Axion, la Asociación de Agentes de Ancap y la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) hicieron sus planteos y aportes al proyecto pero fueron desestimados.

Según las empresas, el reglamento establece exigencias que “exceden” las competencias de la Ursea, pero además discrepan con el régimen sancionatorio previsto, el plazo requerido para la presentación de la información, así como también con los “costos extra” que sostienen les significará el nuevo control.

La polémica promete sumar más capítulos.

Zumba en tu bolsillo

Hablando de precios, por estos días ya se ven en las carnicerías los cortes de asado brasilero a valores que van de $ 290 a $ 310 por kilo.

El periodista de Rurales, Pablo Antúnez, cuenta en este artículo que el primer camión con 24.000 kilos de asado bovino con hueso importado de Brasil ya fue distribuido y que el producto tuvo alta demanda en los comercios de Montevideo.

Esta primera importación dará pie a nuevas compras de carne a Brasil, por ejemplo, próximamente ingresará falda con hueso y otros cortes para el mercado interno, a precios más bajos que la mercadería local.

Ahora bien, la pregunta del millón: ¿Qué tal es el asado que viene de Brasil?

Hebert Falero, secretario de la Unión de Vendedores de Carne, destacó la calidad del producto importado.

Habrá que prender el fuego y probarlo, si ya no lo hiciste.

¡Polen en el aire!

Quienes están poniendo toda la carne en el asador son el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el exmandatario “Lula” Da Silva, los dos máximos contendores a la presidencia del gigante norteño, de cara a las elecciones de octubre. (Para informarte sobre este y otros temas de la política internacional, te recomiendo suscribirte a Mundo, la newsletter de Carlos Ríos).

¿Qué puede pasar en el país vecino tras los comicios? El economista Fabio Giambiagi, especialista en temas fiscales y máster en ciencias económicas por la Universidad Federal de Río de Janeiro, cree que la economía brasileña -que este año crecerá más del 2%- enfrentará dificultades a partir de 2023, sea quien sea el vencedor.

“Lo que está claro es que las fuentes de crecimiento de este año no existirán el año que viene. No hay reformas en perspectiva que hayan sido presentadas por el Gobierno. Es como si ambos candidatos le pidiesen al elector una especie de cheque en blanco”, afirmó el experto en esta entrevista con el editor de Economía y Mercado Luis Custodio.

Según Giambiagi, el votante “no tiene idea de lo que le espera”, porque “Lula dice que no necesita aclarar porque la gente lo conoce y Bolsonaro no sale de su prédica anticomunista”, explicó.

Estas definiciones podrían dilatarse, no solo por una eventual segunda vuelta (el 30 de octubre) sino también por la posterior búsqueda de acuerdos políticos internos por parte del vencedor. Según las encuestas, Lula aventaja a Bolsonaro con vistas al 2 de octubre.

Las mieles del éxito

De un gigante pasamos a un unicornio. La fintech uruguaya dLocal presentó sus resultados financieros del segundo trimestre del año y podría decirse que va al galope, según se desprende de este artículo de Economía.

La compañía alcanzó un récord en el volumen de pagos, al totalizar US$ 2.400 millones, un 67% más que a igual período del año pasado, dijo el CEO Sebastián Kanovich. Además, dLocal obtuvo ingresos trimestrales de US$ 100 millones, un 72% más que en el mismo trimestre de 2021.

“Continuamos brindando un crecimiento rentable y nuestro desempeño en los últimos trimestres nos ha permitido construir una sólida posición de efectivo”, aseguró el CEO.

Los resultados reafirmaron la condición de unicornio de la compañía; vale más de US$ 7.500 millones.

No todo es tecnología digital. En El Empresario te contamos el buen momento del negocio de las empresas que se dedican a la producción de madera plástica.

El periodista Antonio Larronda cuenta cómo las compañías Abbaplast, Uruplac y Cuchilla del Ombú colocan todos sus productos, al tiempo que la argentina 4E Maderas Plásticas, que se instaló este año, espera la habilitación del Ministerio de Ambiente.

Antonio también escribió sobre un nuevo hotel 5 estrellas que abrirá entre setiembre y octubre en Pocitos y que implica una inversión de US$ 30 millones. Se trata de Hotel Montevideo, proyecto de la empresa boutique de inversión, desarrollo y management hotelero Tay Group.

El complejo, que contará con 80 habitaciones, apunta al perfil de turista de negocios aunque también al viajero de vacaciones.

Quedarse una noche allí requiere cierto presupuesto: la tarifa partirá en US$ 200 y llegará a los US$ 400 diarios, mientras que los precios para las estadías largas arrancarán en US$ 4.500 mensuales.

Menos inversión requiere llenar el álbum del Mundial. Por $ 40 podés comprar un sobre de figuritas para ir completando la colección, que ya es furor. Seguro viste las colas de fanáticos en los puntos de venta, desde supermercados a las clásicas mesitas de vendedores ambulantes.

Esta nota de El Empresario cuenta la estrategia de las empresas Panini y Durulte para ganar con la fiebre mundialista, que tiene a Uruguay como uno de los países líderes a nivel global en consumo de figuritas per cápita.

Y por acá dejo este Enjambre, una newsletter de colección.

Diego Ferreira, editor de El Empresario

[email protected]

