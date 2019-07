Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Consumidores infieles, "G3" del BPS y fortunas espaciales

¡Muy buenos días! Pasaron las vacaciones de invierno y las calles vuelven a estar un poco más intensas en el tránsito (al menos en Montevideo), pero miremos el lado positivo: ya están rebotando menos mails con respuestas automáticas de "fuera de oficina". Así que confío en que esta newsletter va a llegar con todo éxito a sus destinatarios.

En el Enjambre de hoy: consumidores que economizan, medios de pago innovadores, la reforma de la seguridad social en Brasil y Uruguay, conflictividad e inversión extranjera, competitividad medida en hamburguesas y turismo espacial.

Zumba en tu bolsillo...

El poliamor parece haber llegado a las góndolas. Con el afán de economizar, los consumidores uruguayos por estos días son menos leales a las marcas, según muestra un informe de la consultora Nielsen que recogió Diego Ferreira en las páginas de El Empresario.

Otra tendencia fuerte que se viene promete revolucionar los medios de pago. A poco de que logró imponerse en Uruguay el hábito de "pin y verde" al abonar, en breve esa dinámica será cosa del pasado, porque podrá pagarse no solo deslizando una tarjeta por el POS, sino también con huella dactilar o reconocimiento facial.

De esto se habla hace tiempo en el mundo desarrollado, pero ahora las empresas están impulsando estas tecnologías de manera más agresiva en América Latina y el Caribe. Sobre estos temas hablé con Carlo Enrico, presidente de Mastercard para la región, quien también me contó cómo la multinacional pasó de ser una compañía de tarjetas a una tecnológica y cómo está atendiendo a un mercado financiero con nuevos jugadores, como Apple y Google.

La colmena

“Está aprobado”, dijo al borde de las lágrimas el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, al proclamar los resultados de la votación del proyecto de ley de reforma jubilatoria. Se trató de un paso clave para que el gobierno recobre la confianza de inversores en la economía brasileña. La noticia fue bien recibida por las agencias calificadoras de riesgo, pero luego se supo que el proyecto deberá esperar a agosto para someterse a un segundo voto en la Cámara, y luego pasaría al Senado.

El sistema que el gobierno brasileño quiere poner en marcha instaura una edad mínima de retiro (62 años para las mujeres y 65 para los hombres) y un tiempo de contribución de 40 años para gozar del beneficio completo.



¿Por qué debería importarnos esto en Uruguay? Porque la reforma de la seguridad social se está posicionando como uno de los temas económicos centrales del próximo gobierno, debido al déficit que genera el sistema.

Por lo pronto, los representantes de empresarios, trabajadores y pasivos en el Banco de Previsión Social (BPS) ya crearon un grupo al que llamaron en broma "G3" para buscar puntos en común y expondrán sus ideas en un evento el mes próximo.

Por su parte, el Pit-Cnt pide que también se discutan las cajas paraestatales. Y los presidenciables Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi y Guido Manini Ríos están dispuestos a cambiar la edad de jubilación de militares a cambio de darle más presupuesto a Defensa, como contó el periodista Carlos Tapia el pasado fin de semana.



Danza de números

Hace bastante que no hablamos en Enjambre sobre el dólar, el tema económico favorito del uruguayo de a pie. El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, anticipó que puede aproximarse el primer recorte de la tasa de interés de referencia (que fija el valor del dinero y, por ende, del dólar). Así que a este señor es mejor seguirle la pista.



Hace pocos días, la revista The Economist publicó su índice Big Mac. De allí se desprende que el peso uruguayo está subvaluado con respecto a su nivel de "equilibrio" (o lo que ya asumimos todos los que ya no hacemos tantas compras por Internet: el dólar está caro).

Por su parte, el Banco Central del Uruguay indicó días atrás que "en lo que va del año se ha producido una depreciación de nuestra moneda superior a la registrada para la mayoría de las monedas de economías emergentes". Además, con su política monetaria está priorizando un poco más impulsar la actividad económica antes que combatir de la inflación (aunque probablemente la sigue de cerca).

Pero si de competitividad se trata hay otros factores estructurales que pesan más en la llegada de inversiones. Un informe del Departamento de Estado (EE.UU.) sobre el clima de inversión en Uruguay señaló algunas virtudes, pero también alerta sobre el poder de los sindicatos. Sin ir muy lejos, junio fue el mes de mayor conflictividad laboral de 2019, lo que llevó a que se perdieran 317.000 jornadas de trabajo.



De alto vuelo

Hoy se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Si te apasiona el tema, te recomiendo leer las notas que el equipo de la sección Vivir hizo al respecto (las podés leer acá).

En el mundo de los negocios, la gran novedad viene de la mano del turismo espacial (donde varios magnates están invirtiendo): Virgin Galactic —la empresa del millonario empresario Richard Branson— ya calienta motores para cotizar en Wall Street. Quién te dice, quizás invertir allí un "pequeño dólar" pueda hacer una "gran fortuna" para la humanidad (o al menos para tu bolsillo).

¿Se desarrollará una industria espacial del real estate? Si no estás muy convencido de que el espacio puede ser "la próxima gran frontera" en los negocios, te sugiero que te tomes siete minutos para ver esta charla TED de Karin Nilsdotter, CEO of the Swedish Spaceport. Se estima que en los próximos 15 años el mercado de viajes espaciales comerciales se duplicará de US$ 300.000 millones a US$ 600.000 millones. ¿El cielo es el límite? Por lo pronto, nos conformamos con eliminar el roaming en el Mercosur (contenido exclusivo para suscriptores).

¡Hasta el próximo martes!

Marcela Dobal, editora de El Empresario

Marcela Dobal, editora de El Empresario